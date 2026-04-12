Video Corfu, spectacol unic în lume: mii de vase de lut aruncate de la balcoane, într-un zgomot asurzitor, sub privirile turiștilor din întreaga lume

În insula grecească Corfu, sărbătorile pascale sunt marcate de una dintre cele mai spectaculoase tradiții de Paște din lume. Mii de vase din lut sunt aruncate de la balcoanele clădirilor din centrul vechi al orașului, spărgându-se zgomotos pe străzi, în cadrul ritualului cunoscut sub numele de „botides”, sub privirile a mii de turiști veniți din toate colțurile lumii.

Tradiția are loc anual în centrul istoric al orașului Corfu, în special în zona Pieței Liston, unde mii de localnici și turiști se adună pentru a asista la momentul considerat unul dintre cele mai importante ale sărbătorilor pascale ortodoxe de pe insulă.

La semnalul „Primei Învieri”, locuitorii aruncă din balcoane vasele de lut – „botides” – pregătite special pentru acest ritual.

Vasele, adesea vopsite în roșu și legate cu panglici, se sparg la impactul cu asfaltul, producând un zgomot puternic, asemănat de mulți participanți cu o bubuitură.

Sunetul puternic al vaselor care se sparg, alături de reacțiile mulțimii de turiști adunați în număr mare, transformă centrul vechi al orașului într-un adevărat spectacol sonor și vizual.

Tradiția este interpretată ca un ritual simbolic de alungare a spiritelor rele și de celebrare a Învierii, marcând victoria binelui asupra răului.

Obiceiul este păstrat cu strictețe încă din anul 1574, când a fost instituită în memoria Sfântului Spiridon, considerat salvatorul locuitorilor din Corfu de la foamete.