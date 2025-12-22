search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premieră în aviație: un avion a aterizat singur după ce pilotului i s-a făcut rău

0
0
Publicat:

O aeronavă de tip Beechcraft King Air B200, echipată cu sistemul Garmin Autoland, a efectuat o aterizare complet autonomă pe aeroportul „Rocky Mountain Metropolitan” din Colorado, după ce pilotul a devenit incapabil să mai controleze avionul. Este prima utilizare de urgență în lume a acestei tehnologii.

Mai rar asistăm la o situație în care tehnologia preia în totalitate comanda unui avion în zbor, însă exact asta s-a întâmplat sâmbătă, 20 decembrie 2025, în statul Colorado. În jurul orei 14:00, în timpul unui zbor de la Aspen către Denver, pilotul unui King Air 200 a devenit incapacitat, iar sistemul Garmin Emergency Autoland s-a activat pentru a salva situația. Avionul, un bimotor de aviație generală, a emis automat codul transponder 7700 (urgență generală - se alertează controlorii de trafic aerian că o aeronavă are o problemă gravă precum un incendiu, o problemă medicală, o defecțiune de motor, combustibil redus, etc.) și a început să transmită mesaje radio automate către controlorii de trafic, anunțând „incapacitarea pilotului” și intenția de a ateriza pe pista 30 a aeroportului "Rocky Mountain Metropolitan". Turnul de control de la Broomfield (lângă Denver) a recepționat comunicările robotului și s-a pregătit pentru primirea aeronavei în regim de urgență, eliberând spațiul aerian și pista pentru aterizarea specială. La ora 14:19, aeronava a atins solul în siguranță pe pista desemnată, oprindu-se apoi complet și oprind automat motoarele, astfel încât echipele de intervenție să poată interveni. Nicio persoană nu a fost rănită în urma acestei aterizări autonome, toți ocupanții aflându-se în afara oricărui pericol. Este o reușită remarcabilă a sistemelor de siguranță moderne. Detaliile despre starea pilotului nu au fost deocamdată făcute publice.

Garmin a confirmat oficial că acesta este primul caz de activare în situație reală a sistemului Autoland, în afara testelor și demonstrațiilor controlate. Incidentul a oferit astfel o demonstrație concretă a modului în care automatizarea poate acționa ca ultimă linie de apărare atunci când intervenția umană nu mai este posibilă. Controlorii de trafic din Denver au fost impresionați de faptul că sistemul a gestionat singur totul, unul dintre aceștia declarând ulterior că procedura de urgență a decurs „fără cusur”. Atât reprezentanții Garmin, cât și operatorul avionului au salutat deznodământul, rezervând însă detaliile specifice ale zborului pentru o analiză ulterioară, pe care Garmin a anunțat că le va comunica la momentul potrivit.

Ce este și cum funcționează sistemul Garmin Autoland

Garmin Autoland este un sistem automat de aterizare de urgență conceput special pentru situațiile extreme în care pilotul nu mai poate pilota aeronava. Nu este un simplu pilot automat care asistă pilotul la manevre, ci un sistem autonom care preia complet controlul în locul echipajului. Scopul său este să aducă avionul la sol, în siguranță, fără nicio intervenție umană, protejând astfel viețile celor de la bord și pe cele de la sol.

Sistemul se poate activa în două moduri principale:

  • Automat, în cazul în care se detectează absența interacțiunii din partea pilotului pentru o perioadă prestabilită (coroborată cu alți indicatori, precum lipsa mișcărilor de comandă). Practic, dacă pilotul nu mai răspunde și avionul zboară mai mult timp pe pilot automat fără input-uri manuale, Autoland notifică repetat pilotul și își poate dă seama că ceva este în neregulă, declanșându-se de la sine;
  • Manual, prin apăsarea unui buton de urgență „Autoland” amplasat la vedere în cabina avionului, buton ce poate fi acționat de oricare dintre pasageri. În multe avioane mici dotate cu această tehnologie, pasagerilor li se face un briefing înainte de zbor, li se spune unde se află acest buton roșu și cum trebuie folosit în caz de forță majoră.
Credit foto: Garmin
Credit foto: Garmin

Odată activat, sistemul preia controlul total al aeronavei. Din acel moment, se gestionează toate aspectele zborului: navigația către un aeroport potrivit, comunicațiile radio, coborârea de la altitudinea de croazieră, apropierea de pistă, aterizarea propriu-zisă, frânarea după contactul cu solul și chiar oprirea motoarelor. În scenariul din Colorado, Autoland a ales imediat cel mai apropiat aeroport adecvat, ținând cont de factori precum distanța, lungimea pistei disponibile, condițiile meteo și combustibilul rămas la bord. Apoi a inițiat procedurile de apropiere, a anunțat prin mesaje vocale automate pe frecvență poziția și intențiile avionului (indicativul N479BR, urgență medicală la bord, direcția către Broomfield și timpul estimat până la aterizare), a configurat aparatul pentru aterizare (flapsuri, tren de aterizare-dacă e cazul etc.) și a adus aeronava pe direcția pistei stabilite. După contactul cu solul, sistemul a frânat singur până la oprirea completă a avionului și a tăiat alimentarea motoarelor, exact cum este proiectat să facă în astfel de situații.  

Totodată, este important de menționat că Garmin Autoland nu trebuie confundat cu sistemele de aterizare automată folosite de avioanele de linie la aterizările pe vizibilitate scăzută. În cazul aeronavelor comerciale (mari), autoland-ul tradițional (CAT III) tot implică prezența și supravegherea activă a piloților și necesită aeroporturi dotate cu echipamente speciale de ghidaj (ILS, radar etc.). Prin contrast, soluția Garmin este gândită ca un pilot automat de urgență, ce nu necesită niciun input de la pilot odată ce a fost activat și poate funcționa către orice aeroport care are o pistă suficient de lungă, nu doar către aeroporturi echipate special. Cu alte cuvinte, sistemul poate ateriza avionul oriunde găsește o pistă sigură și suficientă, fără a depinde de infrastructuri instrumentale la sol, un aspect crucial când timpul este esențial și alternativa ar fi una... neplăcută.  

Un salt înainte pentru siguranța zborurilor mici

Acest incident din Colorado marchează un moment de cotitură și oferă o validare în lumea reală a filosofiei din spatele soluției Autoland de la Garmin. Sistemul, care fusese testat îndelung în condiții controlate și demonstrat publicului de specialitate în ultimii ani, și-a dovedit acum eficiența într-o situație de viață și de moarte. Rezultatul bun confirmă potențialul enorm al automatizării în aviație, în special pentru sectorul aviației generale, unde un astfel de echipament poate face diferența între o tragedie și un final fericit. „Nu este vorba de a înlocui priceperea piloților, ci de a oferi o plasă de siguranță suplimentară”, au subliniat specialiștii americani, iar cazuri precum acesta evidențiază cum tehnologia poate prelua controlul ca ultim resort atunci când factorul uman cedează.

Sursă foto: FlightRadar24
Sursă foto: FlightRadar24

Dezvoltarea soluției a început în urmă cu peste cinci ani, iar primele avioane echipate cu această funcționalitate au fost modele de aviație generală moderne (precum Piper M600/SLS și Cirrus Vision Jet) dotate cu avionică Garmin G3000/G5000. Sistemul a fost laureat cu premii de inovație și a necesitat un amplu efort de certificare la nivel global. Abia recent tehnologia a devenit disponibilă și pentru avioane bi-motor turboprop de tip business. În august 2025 Garmin a obținut certificarea FAA (Administrația Federală a Aviației din SUA) pentru integrarea Autoland (împreună cu funcția de autothrottle - ("pilotul automat al motoarelor") pe anumite modele Beechcraft King Air echipate cu cockpit Garmin G1000 NXi. În ianuarie 2024 fusese deja realizată prima instalare a sistemului pe un King Air B200 existent, deschizând calea către modernizarea flotei aflate în serviciu cu aceste sisteme. Faptul că, la mai puțin de doi ani de la primele instalări pe King Air, Autoland a salvat efectiv vieți omenești este un argument puternic pentru adoptarea pe scară mai largă a acestei tehnologii.

Sursă foto: FlightAware
Sursă foto: FlightAware

Ca orice noutate, vor exista probabil întrebări și reticențe din partea unor piloți sau operatori. Însă evenimentul de acum câteva zile demonstrează că soluții de acest tip funcționează conform așteptărilor. Ba chiar foarte bine, în condiții reale de stres. Merită subliniat că aeronava a fost recuperată fără avarii majore, iar cei aflați la bord au ajuns teferi la sol, un final fericit care în absența acestui sistem ar fi fost improbabil. Cu siguranță, vom afla mai multe detalii tehnice și operaționale odată ce autoritățile aviatice vor analiza incidentul. Până atunci, concluzia este că asistăm la o premieră absolută în aviație: un avion care aterizează singur, în mod autonom, salvând vieți. Iar această reușită ar putea prefigura o schimbare de paradigmă în domeniul siguranței aeronautice, în care tehnologiile de automatizare avansată devin un aliat de încredere al echipajelor umane, nu doar în transportul aerian comercial, ci în aviația generală.

Opinii

Mai multe de la Marius Popescu

România și viitorul combustibililor sustenabili în aviație (SAF)
Opinii
Cum s-a ajuns ca TAROM să fie considerată una dintre cele mai slabe companii aeriene din lume?
Opinii
Uber și Bolt, oficial, la Aeroportul Otopeni. Vom putea comanda cursele din incinta terminalului!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
gandul.ro
image
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
mediafax.ro
image
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Cu cât va crește prețul RCA în 2026. Anunțul și explicațiile ASF
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă