Compania aeriană care vrea să scape pasagerii de cel mai incomod loc din avion. Ce va apărea în locul scaunului din mijloc

Una dintre cele mai mari neplăceri ale călătoriilor cu avionul ar putea deveni istorie. United Airlines pregătește o schimbare importantă pentru pasagerii de la clasa economică: scaunul din mijloc va dispărea pe anumite rânduri și va fi înlocuit cu o masă, oferind mai mult spațiu celor aflați la geam și pe culoar.

Noua configurație face parte din conceptul Economy Plus și va fi introdusă pe noile aeronave Airbus A321XLR ale companiei americane, care urmează să intre în serviciu mai târziu în acest an, scrie washingtonpost.

În locul clasicului scaun central, pasagerii vor avea la dispoziție o masă fixă amplasată între cele două scaune laterale. Suprafața va include două suporturi pentru băuturi și suficient spațiu pentru o gustare, o tabletă sau chiar un mic joc de călătorie.

Potrivit United Airlines, toate cele 50 de aeronave A321XLR vor include câte un rând special amenajat cu două mese în locul scaunelor din mijloc. Astfel, patru pasageri vor beneficia de mai mult spațiu personal și de mai mult loc pentru brațe și obiectele personale.

Compania susține că noua soluție face parte dintr-un plan amplu de modernizare a experienței de zbor, cu investiții „de la bot până la coadă”, pentru a oferi opțiuni mai variate în toate clasele de călătorie.

Noile avioane vor aduce schimbări și pentru pasagerii premium. Cei care aleg clasa United Polaris vor avea acces la suite cu paturi complet rabatabile și uși pentru mai multă intimitate.

United Airlines nu a anunțat încă prețurile pentru această opțiune și nici modul exact în care pasagerii vor putea rezerva locurile Economy Plus. Detaliile urmează să fie publicate înainte ca noile aeronave să intre în exploatare.

Primele zboruri interne cu Airbus A321XLR sunt programate pentru toamna acestui an, iar cursele internaționale vor începe anul viitor.

Totuși, ideea nu a fost primită cu entuziasm de toți specialiștii din turism. Katy Nastro, expert în călătorii și purtătoare de cuvânt a platformei Going, consideră că noua opțiune ar putea fi doar o altă modalitate prin care companiile aeriene obțin venituri suplimentare de la pasageri.

„Poți verifica gratuit harta locurilor și poți vedea dacă există un scaun unde nimeni nu stă pe locul din mijloc”, a declarat aceasta, sugerând că unii călători ar putea prefera să aleagă pur și simplu un rând mai puțin aglomerat, fără să plătească în plus.