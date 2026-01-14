search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Cipru acuză o tentativă a Rusiei de destabilizare a țării după apariția unui videoclip despre corupția de la nivel înalt, la scurt timp după preluarea președinției Consiliului UE

Ministrul de Externe cipriot acuză că videoclipul despre corupție la nivel înalt în Cipru apărut recent pe reţelele de socializare reprezintă o tentativă de destabilizare a țării chiar în perioada în care Cipru deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

În videoclip se vorbeşte şi despre preşedintele Nikos Christodoulides. FOTO: ciprusnews
În videoclip se vorbeşte şi despre preşedintele Nikos Christodoulides. FOTO: ciprusnews

Ministrul de Externe al Ciprului, Constantinos Kombos, a afirmat miercuri, 14 ianuarie, că înregistrarea video apărută recent, care acuză oficiali ciprioți de corupție la nivel înalt, reprezintă „o tentativă deliberată de a destabiliza țara” chiar într-un moment extrem de important pentru Cipru, care de la 1 ianuarie exercită președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, notează APNews.

Videoclipul controversat, postat joi, 8 ianuarie, pe platformele de socializare, a declanșat un scandal politic major în Cipru, punând sub semnul întrebării imaginea guvernului chiar în momentul în care țara deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Înregistrarea de aproximativ opt minute și jumătate prezintă fragmente din discuţiile a trei personalități politice: cumnatul președintelui Nikos Christodoulides, care este și șeful cabinetului său, un fost ministru al Energiei și directorul executiv al unei mari companii de construcții. În videoclip, aceștia discută despre relațiile lor strânse cu președintele, despre finanțarea campaniei electorale și despre asigurarea investițiilor străine, creând impresia unui posibil trafic de influență.

Mai mult, se afirmă că președintele Nikos Christodoulide ar fi depășit limita legală de finanțare a campaniei electorale de 1 milion de euro (aproximativ 1,16 milioane de dolari) prin acceptarea de donații în numerar neînregistrate pentru campania sa prezidențială din 2023.

Apariţia acestui material video a determinat demisia șefului de cabinet, Charalambos Charalambous, și a primei doamne Philippa Karsera din funcția de directoare a unei organizații caritabile susținute de stat, aceasta din urmă invocând presiunea publică și atacurile pe rețelele sociale.

Ce spune ministrul de Externe

Guvernul cipriot respinge însă orice activitate ilegală și investighează cazul pentru a determina dacă videoclipul reprezintă o „activitate hibridă” menită să destabilizeze țara.

Ministrul de externe Constantinos Kombos a declarat miercuri, 14 ianuarie, că „momentul apariției acestei înregistrări video nu cred că este o coincidență”, la scurt timp după ce Cipru a preluat președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. El a subliniat că politica externă a ţării „nu va fi dictată de astfel de eforturi, nici de cei care le inițiază”.

În contextul acestor tensiuni, Cipru a încercat să-și consolideze securitatea: autoritățile au înghețat active rusești în valoare de peste un miliard de euro și au diversificat modelul economic, bancar și de apărare al țării.

Partidele de opoziție au cerut guvernului dovezi care să infirme acuzațiile, subliniind necesitatea transparenței și a responsabilității totale.

O analiză preliminară a Serviciilor de Securitate din Cipru, obținută de Associated Press, indică faptul că videoclipul prezintă „caracteristicile campaniilor organizate de dezinformare rusești”, similare cu o operațiune online din 2021 care a vizat alte țări din UE, SUA și Israel.

Clipul a fost difuzat de un cont care se prezintă drept o cercetătoare și analistă independentă, Emily Thompson, dar verificările indică faptul că profilul este fals, fiind folosit pentru republicări și texte repetitive.

