Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren





Șeful Statului Major General al Rusiei, generalul Valeri Gherasimov, a făcut pe 21 aprilie o serie de declarații ample cu privire la progresele de pe câmpul de luptă din Ucraina, în cadrul unei vizite efectuate la comandamentul Grupării de Forțe Sud.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), aceste afirmații sunt în contradicție directă cu datele disponibile, inclusiv cu relatări provenite din surse pro-ruse, relatează Euromaidan Press.

Analiștii de la ISW au evaluat că ofensiva de primăvară-vară a Rusiei din 2026, lansată cel târziu pe 17 martie, nu a generat câștiguri tactice semnificative. Mai mult, analiza indică faptul că forțele ruse au pierdut teren începând cu 1 martie, în ciuda declarațiilor oficiale contrare.

Diferențe majore între declarațiile oficiale și realitate

Gherasimov a afirmat că Rusia ar fi cucerit peste 1.700 km² și 80 de localități de la începutul anului 2026, inclusiv în regiunea Lugansk. De asemenea, acesta a susținut că doar în lunile martie și aprilie forțele ruse au cucerit 700 km² de teritoriu și 34 de localități.

ISW estimează însă că forțele ruse au preluat doar 381,5 km² de teritoriu și 13 localități de la 1 ianuarie, înregistrând totodată o pierdere netă de aproximativ 59,79 km² de teritoriu după 1 martie. Afirmațiile privind controlul complet al regiunii Lugansk nu sunt o noutate, fiind repetate de mai multe ori pe parcursul războiului, inclusiv după contraofensiva ucraineană din toamna anului 2022.

Situația de pe teren, diferită de retorica oficială

Gherasimov a mai declarat că trupele ruse se află la 7 km de Kramatorsk și la 12 km de Sloviansk. Totuși, chiar și cele mai favorabile estimări din surse ruse indică distanțe mai mari: aproximativ 14 km de Kramatorsk și 19 km de Sloviansk.

Diferențele de estimare sunt evidente mai ales în cazul unor localități specifice. De exemplu, oficialul rus a susținut că 70% din Lîman este sub control rusesc, însă ISW nu a găsit dovezi în acest sens. În cazul Novopavlivka, Gherasimov a indicat un control de 75%, în timp ce analiza independentă estimează că acesta ar fi de doar 20,5%.

Mai mult, afirmațiile privind pătrunderea în localități precum Borova, Studenok și Zaporojets nu sunt susținute de datele din teren. Chiar și hărțile unor surse pro-ruse, precum Rybar, arată că unele dintre aceste zone se află încă sub control ucrainean.

Nici sursele pro-ruse nu confirmă cifrele

ISW arată că, dacă sunt combinate toate avansurile confirmate cu cele neconfirmate raportate de surse ruse, rezultatul ajunge la aproximativ 715 km² - adică doar 42% din cifra avansată de Gherasimov. Nicio hartă publicată de surse ruse nu susține ideea unor câștiguri de 1.700 km² în 2026.

Mai mulți bloggeri militari ruși au criticat în mod repetat raportările oficiale, acuzând conducerea militară că transmite „rapoarte frumoase” - o expresie folosită pentru a descrie exagerările sau chiar falsificările cifrelor privind progresul pe front.

ISW notează, de asemenea, că discursul din aprilie a acoperit o perioadă de două până la patru luni, spre deosebire de prezentările anterioare care se refereau doar la o lună. Această schimbare este interpretată ca o încercare de a masca lipsa progresului recent prin cumularea datelor mai vechi.

Ofensiva încetinește sub presiunea pierderilor

Potrivit evaluării ISW, ofensiva rusă se confruntă cu dificultăți semnificative: a lansat ofensiva de primăvară-vară 2026 în urmă cu mai bine de o lună și, de atunci, nu a înregistrat niciun câștig semnificativ din punct de vedere tactic, pierzând aproximativ 10 km² de-a lungul teatrului. Ritmul avansului a încetinit pe întreg frontul, iar nivelul ridicat al pierderilor i-a silit pe ruși să diminueze intensitatea operațiunilor în mai multe sectoare.

În același timp, capacitatea Rusiei de a genera noi trupe este afectată atât de scăderea numărului de recrutări, cât și de creșterea ritmului pierderilor, ceea ce pune sub semnul întrebării sustenabilitatea strategiei bazate pe atacuri masive.