Cel mai norocos soldat rus. Abandonat de colegi, a privit cum blindatul acestora explodează VIDEO

Un soldar rus se poate considera norocos după ce a fost abandonat de camarazi. Clipul video cu toată întâmplarea a fost postat pe rețelele sociale.

Norocul se poate schimba într-o clipă, mai ales în război. Din cel mai nefericit soldat rus s-a transformat în cel mai norocos om în viață, scrie The New Voice of Ukraine făcând referire la un clip apărut pe rețelele sociale pe 12 iunie.

Imaginile filmate cu o dronă ucraineană îl prezintă pe un soldat rus care cade de pe un blindat ce demarează în trombă fugind din calea ucrainenilor.

Drona continuă să urmărească blindatul și, după câteva zeci de secunde, acesta este aruncat în aer de forțele ucrainene.

Așadar, soldatul rus abandonat de camarazi se poate considera norocos că a rămas în viață chiar dacă, inițial, părea că norocul nu-i surâde deloc.