Horoscop de joi, 5 februarie. Nativii unei zodii trebuie să ia niște decizii grele în relația cu partenerul

Horoscopul de joi, 5 februarie, aduce o situație complicată pentru Tauri. În schimb, un nativ își regăsește zâmbetul și scapă de starea de tensiune resimțită în ultima vreme

Berbec **

Iubire - Petreceți timp cu familia și decideți schimbările care sunt de făcut în cămin.

Sănătate - Eliberați-vă de anumite stări, învățați să le controlați și să vă armonizați cu natura voastră interioară.

Bani - Partea a doua a zilei e bună pentru a analiza noile oportunități de a face bani. Reorganizați prioritățile!

Taur **

Iubire - Vă simțiți pregătit să faceți schimbări. Socializați și planificați activități care să spargă tiparul obișnuit.

Sănătate - Includeți în dietă suplimente de vitamine și evitați antrenamentele fizice de intensitate ridicată.

Bani - Urmați instrucțiunile superiorilor. Refuzați tendința să improvizați reguli noi pe parcursul orelor de muncă.

Gemeni **

Iubire - Nu interpretați exprimarea directă a partenerului ca agresivitate față de voi. Ascultați-l și fiți la fel de direct.

Sănătate - Nu vă neglijați pentru alte persoane. Ajutați în măsura limitelor personale. Contrar, vă epuizați.

Bani - Primiți bani din investițiile făcute la comun cu alții sau din proprietăți imobiliare cedate altora.

Rac **

Iubire - Simțul umorului, chiar și cel negru, e apreciat de prieteni pentru că rezonează cu starea de oboseală de după muncă a grupului.

Sănătate - Faceți lucruri pentru voi și, odată ce vă regăsiți zâmbetul, se reglează și starea de tensiune resimțită.

Bani - Scoateți membrii familiei în oraș, la un eveniment de familie plătit de voi. Vă vor fi recunoscători.

Leu **

Iubire - Manifestați înțelegere față de prieteni și mergeți dincolo de filtrele obișnuite. Fiecare percepe diferit același eveniment.

Sănătate - Apelați la medicina energetică sau acupunctura care să lucreze pe meridianele specifice. Fiți deschis.

Bani - Vă dați silința la locul de muncă, chiar dacă sufletește nu sunteți complet mulțumiți de recompense.

Fecioara **

Iubire - Un răspuns vag al celuilalt arată că nu e dispus să vă pună pe tavă informația.

Sănătate - Acceptați transformarea interioară și faptul că nu e întotdeauna cu manifestări de veselie, ci cu efort real.

Bani - Ies la suprafață lucruri care au fost, ori trecute conștient cu vederea, ori neglijate.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO.