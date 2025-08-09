search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce au discutat Kievul și aliații în perspectiva summit-ului Trump-Putin. Informațiile transmise de trimisul special al SUA

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni au discutat să stabilească o întrevedere în Marea Britanie înainte de summitul planificat săptămâna viitoare între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, a relatat vineri Axios, citând trei surse la curent cu aceste planuri.

harta razboi ucraina steag drapel rusia europa shutterstock 2114384846 jpg

Scopul acesteia este ca Ucraina și aliații săi să convină asupra unei poziții comune în contextul întâlnirii între Trump și Putin în urma cărora ar putea fi prezentate propuneri în vederea unui acord de pace.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin la Moscova pe 6 august, în timp ce Casa Albă își intensifică eforturile de a negocia potențiali termeni de pace care să fie favorabili și Kievului.

Trump a anunțat anterior că Rusia are termen până la 8 august pentru a ajunge la un armistițiu în războiul său împotriva Ucrainei, altminteri riscă sancțiuni secundare, însă nu este clar dacă acesta va fi pus în aplicare, deși SUA au impus deja tarife majorate Indiei din cauza achizițiilor de petrol rusesc.

Într-o conferință telefonică din 8 august, a fost propusă o întâlnire față în față între înalți oficiali din Ucraina, Europa și SUA, a relatat Axios.

Logistica unor deplasări în Regatul Unit, inclusiv cine va participa, este încă în curs de stabilire. În urma vizitei lui Witkoff au avut loc în total trei convorbiri telefonice.

Ce a transmis trimisul special al Donald Trump după întâlnirea cu Putin

Într-o convorbire telefonică din 6 august între președintele Volodimir Zelenski, Trump și lideri europeni, unii participanți au rămas cu impresia că Putin ar fi dispus să renunțe la pretențiile asupra regiunilor sudice Zaporojie și Herson, au dezvăluit două dintre surse.

Witkoff i-ar fi informat pe aceștia că Putin va pune capăt războiului în condițiile în care Kievul ar fi de acord să cedeze regiunile Donețk, Lugansk și Crimeea, au adăugat acestea.

Apoi, într-o convorbire telefonică a doua zi, trimisul special a transmis o altă informație, și anume că Putin ar fi dispus să blocheze liniile actuale ale frontului, care include teritorii ocupate din regiunile Zaporijie și Herson, aceste regiuni fiind parțial sub control ucrainean, a relatat Axios.

Dar ca Zelenski să cedeze eventual orice fel de teritorii ucrainene, ar fi necesar să organizeze referendum, a menționat un oficial ucrainean anonim.

Trump și Zelenski lucrează „pentru a semna ceva” care să nu încalce legile Ucrainei, a relatat Axios.

Confirmând o întrevedere cu omologul său rus, liderul american a declarat că un potențial acord de pace va presupune „un schimb” de teritorii.

„Ei bine, ne uităm la teritorii care au fost disputate vreme de trei ani și jumătate... Deci avem asta în vedere, dar de fapt încercăm să recuperăm o parte din ele. Unele schimburi de teritoriu, e complicat”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă alături de liderii Armeniei și Azerbaidjanului, care au semnat un acord de pace. 

După anunțul oficial privind o întâlnire între Trump și Putin în Alaska, președintele ucrainean a spus că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”, subliniind că orice soluție care nu ar include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici știe ce zodie poate avea mari probleme în dragoste. E diferită față de celelalte
fanatik.ro
image
Avertismentul experților la 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki: un război nuclear bate la ușă și ar fi devastator: „100 de milioane de morți și răniți în primele trei ore”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
A murit după meci: a fost transportat de urgență la spital! Avea 28 de ani
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
O tânără a plătit pe un conac cu 17 camere mai puțin decât pe o mașină. Cum arată viața ei de când s-a mutat în Sicilia
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FALIMENT după 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesele care pot deveni noile staruri ale familiei regale britanice! Viitorul lor e strălucit, mai ales că sunt apropiate monarhului

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?