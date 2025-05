Vacanța ruinată a unei familii de români în Italia: „Mașina ne-a fost deschisă și golită. Poliția a spus că e ceva normal”

O familie de români a avut o experiență teribilă într-una dintre cele mai populare destinații din Italia: mașina pe care au închiriat-o a fost deschisă fără să fie forțată și golită. Ce putem face pentru a nu cădea victime hoților din mașini.

„Vin aici cu o atenționare pentru cei care anul acesta ajung în Sardinia. Am fost fascinată de această insulă și am revenit a treia oară. De data aceasta a fost cu ghinion! La întoarcere , când pentru o jumătate de oră , n-am avut mașina sub observație ne a fost deschisă fără să fie forțată și golită. La poliția din Bosa , exact la fel, au venit și doi turiști francezi”, a scris un român pe un grup de călătorii.

Postarea a fost intens comentată de persoane care au povestit întâmplări similare sau care au întrebat ce pot face să nu cadă victime hoților din mașini.

„Noi tot mergem în septembrie cu mașina personală. Ce ne recomanzi ca să nu pățim la fel? Tare îmi este frică”, a întrebat un utilizator al grupului.

Un alt utilizator a explicat: „Nu știu ce ar putea să vă recomande. La unele plaje, parcarea e un simplu „câmp" și se merge pe jos până la plajă. Nu sunt parcări amenajate, cu camere și pază. Să sperăm că îi va descuraja poliția, să îi prindă repede.”

Poliția spunea că din mai până în septembrie e ceva „normal”

Șanse ca hoții să fie prinși sunt zero, spune românul pățit: „Poliția nu a avut mașina să vina la incident. A considerat că e suficient să ne dea un document să putem reveni în țară și atât….Nu amprente , nu poze , nimic… Spunea că din mai până în septembrie e ceva <<normal>>“.

Un alt utilizator a recomandat ca documente și lucrurile de valoare să le țină aproape, iar traseul pe care-l fac să le dea posibilitatea să lăse bagajele la cazare, iar între localități, parcarea să fie cât mai aproape de locul în care sunt cazați.

„Cred că mășinile în sine nu i interesează. Unii spun că agențiile de închiriere ar contribui, cumva, la succesul ticăloșilor”, a comentat altcineva.

Un român care voia să revină în Sardinia începe să reconsidere ideea: „Pfff ce aiurea. Noi am fost acum 2 ani, ne gândim să revenim, dar nu am avut probleme acolo. Totul a fost perfect și sper să nu înceapă treburile astea urâte pentru a descuraja turismul, că e prea frumos acolo.”

„Succes, sper că aveți asigurare la mășină, că la bagaje nu cred că există”, a scris cineva.

„Noi am pățit în Corfu. A intrat peste noi un hoț cu cheile potrivite”

„Noi am pățit, din păcate, să avem mașină închiriata spartă într-o parcare și lucruri lipsă”, a arătat un alt utilizator.

Andreea a povestit pățania ei: „Noi am pățit în Corfu, în prima noapte de cazare, era ora 3 noaptea, a intrat un hoț cu cheile potrivite (cică sustrase din încăperea unde femeia de servici avea toate cheile de la camere) peste noi în cameră. Noroc că am auzit cum se mișcă cheia în ială (cheia, noi trebuia să o scoatem din ială, avea atașată o chestie metalica care trebuia să o punem într-un dispozitiv pe perete că să avem curent) când am sărit din pat, un individ îmbrăcât în negru, cu masca pe fata, atunci ne-a descuiat ușa. Noroc că era senzor pe hol, așa că era becul aprins și am reușit să văd individul mascat. Am țipat în gura mare: hoțul! A fugit…atât a fost. Noroc că nu a apucat să intre în cameră să ne fure din bunuri.”

Un român care locuiește de 20 ani în Sardinia spune că nu i s-a întâmplat așa ceva și de multe ori lasă portiera deschisă, chiar când intră în bar sau la gelaterie: „În fața casei o las deschisă și noaptea chiar și când sunt turiști .pffff acum trebuie să o încui după vestea asta.”

S-a întâmplat în parcarea unui restaurant

„Unde era parcată mașina? La o parcare cu plată? Aș vrea să știu dacă sunt mai protejate în parcările plătite... Mulțumesc!”, a vrut să știe un utilizator al platfromei.

„Nu în parcare cu plată, ci la un restaurant la malul mării”, i s-a răspuns.

„Am parcat și cu plată la Porto Cervo și Rotondo. Nu păreau mai păzite dar cred că norocul a fost cu noi, acolo”, a adăugat victima. Aceasta a spus că s-a întâmplat în timp ce se întorceau spre aeroport.

„Noi am pățit în Grecia, tot lângă o plajă. Nouă nu aveau ce să ne ia din mașină, însă ne-au schimbat frecvența la telecomandă, astfel că nu ne-a mai mers telecomanda. Cu chiu, cu vai am reușit să deschidem cu cheia în broască dar se activa alarma de fiecare data când intram în mașină, de parcă noi eram infractori”, a povestit un alt comentator.

Cum să nu cazi pradă hoților de mașini

„Noi mergem des în Caraïbe și ni s-a spus clar să lăsăm mașina întotdeauna descuiată și să nu lăsăm nimic de valoare. Așa facem în orice țară pe care o vizităm” - a sfătuit altcineva.

„Este foarte urât din partea lor și este foarte grav. Noi nu mai mergem în anumite regiuni unde am auzit că se fură mult și își bat joc de turiști. Încercați să scrieți în engleză pe grupurile de turism internaționale și mai ales pe google maps să le dați la locul respectiv numai 1 stea (eu așa avertizez călătorii, descriind ce s-a întâmplat, adaug și poze uneori). Poate se vă schimba atitudinea poliției și vor patrula mai des dacă vor să trăiască din turism. Ar fi bine să fie cât mai multe denunțuri și avertismente pe google maps... Mulțumim de avertizare! Nu mă gândeam că în Europa se poate întâmpla...ca în Caraïbe, jafuri de genul asta”, a spus cineva.

„Neapărat să puneți numai o stea și la plaja respectivă pe google maps să averizati în engleza că să știe turiștii să nu își mai lase mășinile. Practic ei au nevoie de turiștii care vin și cumpără benzina, plătesc pentru cazări la ei pe insulă, etc. Dacă poliția este la curent că din mai până în septembrie se întâmplă jafuri, trebuie să ia măsuri. Dacă doriți, vă ajut și postez și eu. Este inacceptabil să-și bată joc de turiști. Toți muncim și facem eforturi să vizităm locurile lor și nu este gratis”, a susținut un alt utilizator.

„Pt a evita o astfel de problemă închideți mașina cu cheia nu din telecomandă”, a explicat altcineva.

„Nu lăsați în mașină nimic la vedere, nu faceți pe vedetele ajunse în vacanza, purtați lucruri obișnuite, nu bijuterii scumpe, ceasuri de valoare ! Mergeți în vacanza nu la nuntă. Peste tot sunt hoți, de toate națiile, așa că fiți vigilenți!” - a arătat un alt utilizator.