Franţa şi Germania insistă pentru cuvântul „război“ în comunicatul final al reuniunii G20. India se opune

Franţa şi Germania au insistat vineri ca în comunicatul final al reuniunii liderilor financiari din G20 să se folosească termenul "război", în ciuda reticenţelor Indiei, ţara organizatoare a evenimentului, relatează AFP.

Potrivit unor informaţii de presă, guvernul indian condus de premierul Narendra Modi se opune utilizării cuvântului "război" în legătură cu conflictul provocat de invazia rusă în Ucraina. AFP reaminteşte că India şi China nu au condamnat agresiunea rusă şi au importat mai mult petrol din Rusia, scrie Agerpres.

Ministrul german de finanţe Christian Lindner a declarat presei, la reuniunea de la Bangalore care se încheie sâmbătă, că "de un an asistăm la acest război groaznic în Ucraina, declanşat de Rusia". "În special într-o zi ca aceasta (când se împlineşte un an de la începutul războiului - n. red.) şi cu ocazia G20, avem nevoie de claritate absolută. Este un război. Iar acest război are o cauză, o singură cauză, Rusia şi (preşedintele rus) Vladimir Putin", a afirmat el.

Reprezentantul Germaniei a susţinut că "acest lucru trebuie exprimat clar cu ocazia acestei întruniri" a G20 la care participă miniştrii de finanţe şi şefii băncilor din ţările cu cele mai mari economii din lume.

În noiembrie anul trecut, la summitul G20 din Indonezia, declaraţia finală consemna că "majoritatea membrilor au condamnat cu fermitate războiul", iar Lindner a arătat că acum orice formulare mai moderată ar fi "inacceptabilă" pentru ţara sa. El a adăugat că este convins că India va respecta terminologia folosită la evenimentul din Bali.

Ministrul francez de finanţe Bruno Le Maire a avut o poziţie similiară cu a omologului său german: "Ne vom opune oricărui pas înapoi în comunicatul comun, faţă de declaraţia făcută în Bali despre războiul din Ucraina". Reprezentantul guvernului de la Paris a adăugat că "avem deplină încredere în India pentru a ajunge la un comunicat energic".

În trecut au mai existat însă cazuri în care reuniuni ale G20 s-au încheiat fără o declaraţie comună, deoarece statele membre nu au ajuns la un consens.