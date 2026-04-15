Revizuirea în jos a prognozelor economice de către Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială confirmă temerile legate de o încetinire a economiei globale, pe fondul unui nou șoc energetic generat de tensiunile din Orientul Mijlociu. Analistul financiar Adrian Codîrlașu a explicat pentru „Adevărul” unde se plasează România în această nouă criză și ce se poate face.

În acest context, economiile emergente și statele dependente de energie sunt cele mai vulnerabile, iar România se numără printre țările care vor resimți puternic efectele.

România, în zona de risc

Analistul financiar Adrian Codîrlașu avertizează că perspectivele economice interne erau deja slabe încă de la începutul anului.

„Estimările noastre privind creșterea economică a României au fost de 0,4% încă din luna ianuarie. Era normal ca FMI și Banca Mondială să scadă prognoza de creștere economică la nivel global, pentru că avem acest șoc de energie. Automat, când cererea scade, toate țările sunt afectate”, a declarat analistul Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”.

Acesta a explicat că unele state din Uniunea Europeană vor fi mai afectate, iar altele mai puțin. „Dacă ne uităm în interiorul Uniunii Europene, vedem că țările sunt afectate diferit, unele mai mult iar altele mai puțin. România va fi în prima categorie. Și vă explic de ce. UE are acel PNRR – Programul de Redresare și Reziliență, și punctez cuvântul reziliență, pentru că cine a făcut reziliența va fi mai puțin afectat de această nouă criză globală.

Țările dependente de hidrocarburi vor fi mai afectate, iar România este una dintre ele. Acesta este prețul global, pe care trebuie să-l plătim”, a afirmat Codîrlașu.

El a amintit că scenariul de bază pentru România este recesiunea, despre care analiștii financiari ai CFA au vorbit încă de la începutul anului.

„Ne uităm la consum și la servicii care au scăzut puternic de la începutul anului, ne uităm la inflație versus salarii, care indică o scădere a puterii de cumpărare. Încă din ianuarie erau semne de recesiune. Și v-am spus: nu avem cum să fim pe plus. Am putea atenua criza cu fondurile europene. 25 de miliarde de euro ar putea lua România cu programe viabile, iar asta ar mai atenua criza”, a spus Codîrlașu pentru „Adevărul”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 14 - 20 aprilie la Reuniunea de primăvară a grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar International, în Washington DC – SUA.

Semnalul de alarmă tras de FMI și Banca Mondială

FMI și Banca Mondială au semnalat deja că își vor reduce previziunile privind creșterea economică globală și își vor majora estimările privind inflația ca urmare a războiului, piețele emergente și țările în curs de dezvoltare fiind considerate a fi cele mai afectate.

Nigeria a declarat luni că va avea nevoie de un sprijin internațional mai mare pentru a combate costurile combustibililor pe plan intern, chiar dacă prețurile mai mari la țiței au stimulat veniturile din valută pentru cel mai mare producător de petrol din Africa.

„Șocul vine într-un punct critic de tranziție, intensificând presiunile inflaționiste și crescând costul vieții pentru gospodării”, a declarat ministrul Finanțelor, Wale Edun, înainte de întâlnirile din această săptămână de la Washington, scrie Reuters.

Prețurile locale la benzină au crescut cu peste 50%, iar cele la motorină cu peste 70% de la începutul conflictului, a declarat Edun, adăugând că șocul amenință să deraie eforturile lansate în 2023 pentru stabilizarea economiei și relansarea creșterii economice.

Tot mai multe țări iau măsuri pentru a atenua șocul

Puține țări sunt imune la oprirea transporturilor de energie prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului, pe 28 februarie, care a declanșat cea mai gravă întrerupere a aprovizionării din istorie.

Zeci de guverne au acționat deja prin măsuri menite să conserve energia sau concepute pentru a sprijini consumatorii.

Guvernul de coaliție al Germaniei, care inițial a rezistat apelurilor de a oferi sprijin, a anunțat luni că a convenit asupra unei reduceri a prețurilor la combustibili pentru consumatori și companii în valoare de 1,6 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari) prin reducerea accizelor la motorină și benzină. „Acest război este adevărata cauză a problemelor pe care le întâmpinăm și în propria noastră țară”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-o conferință de presă.

Criza din Strâmtoarea Ormuz, la un pas să escaladeze dramatic. Statele din Golf cer de la ONU undă verde pentru intervenții militare

Guvernul suedez a anunțat că va reduce, de asemenea, taxele pe combustibil și va majora subvențiile pentru electricitate, într-un pachet în valoare de aproximativ 825 de milioane de dolari. „Este un semnal că vom face tot ce este necesar pentru a... atenua lovitura suferită de gospodării din cauza a ceea ce se întâmplă acum”, a declarat reporterilor ministrul Finanțelor, Elisabeth Svantesson.

Ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, urmează să prezinte la sfârșitul acestei săptămâni abordarea sa pentru a ajuta întreprinderile care se confruntă cu prețuri ridicate la energie. Într-un articol pentru Sunday Times, ea a scris că producătorii din Marea Britanie „s-au confruntat cu prețuri necompetitive la energie prea mult timp”.

Și prim-ministrul Keir Starmer a făcut referire la conflictele din întreaga lume în timp ce a explicat planurile guvernului său de realiniere cu Uniunea Europeană și cu marea sa piață unică, la un deceniu după ce țara sa a votat în favoarea ieșirii din UE. „Trăim într-o lume în care există conflicte masive, o mare incertitudine și cred cu tărie că interesele Regatului Unit sunt într-o relație mai puternică și mai apropiată cu Europa”, a declarat el la postul de radio BBC.

Războiul din Iran răstoarnă, de asemenea, politica băncilor centrale din întreaga lume, pe măsură ce factorii de decizie încearcă să înțeleagă cât de mult va afecta creșterea economică și va accentua inflația - potențial în același timp, ceea ce ar fi un episod nedorit de „stagflație”.

Vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Luis de Guindos, a declarat luni că orice creștere a ratei dobânzii de către BCE va depinde de modul în care creșterea costurilor petrolului brut va afecta prețurile în economia în general.

Și factorii de decizie de la Banca Japoniei își mențin opțiunile deschise înainte de întâlnirea de stabilire a ratei dobânzii din această lună, însă șansele unei majorări a ratei dobânzii sunt scăzute, fiind cândva considerate o posibilitate puternică.

Se profilează o criză globală a locurilor de muncă

Războiul din Orientul Mijlociu va domina discuțiile oficialilor financiari globali din această săptămână la Washington, însă președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, trage un semnal de alarmă cu privire la o criză mai mare și iminentă: o lipsă uriașă de locuri de muncă pentru cele 1,2 miliarde de persoane care vor ajunge la vârsta activă în țările în curs de dezvoltare în următorii 10 până la 15 ani.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie crede că actuala criză petrolieră este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc”

Comitetul pentru Dezvoltare, organismul de conducere al Băncii Mondiale, a prezentat planuri de colaborare cu țările în curs de dezvoltare pentru a simplifica politicile și condițiile de reglementare care au împiedicat investițiile și crearea de locuri de muncă timp de ani de zile.

Discuțiile vor aborda subiecte precum transparența în ceea ce privește permisele, anticorupția, dreptul muncii, dreptul funciar, impedimentele în calea deschiderii unei afaceri, logistica, sisteme comerciale mai bune și barierele comerciale care nu sunt legate de prețuri, a declarat Banga.

El este optimist că se pot găsi soluții pentru a ajuta tinerii să își găsească un loc de muncă - și demnitate - și pentru a crea oportunități pentru companiile private care se ocupă de nevoile lor. „Nu știu dacă se poate ajunge vreodată la o situație de utopie în care toată lumea să fie îngrijită în următorii 15 ani. Mă îndoiesc că se va întâmpla asta, dar dacă nu se face asta, implicațiile sunt destul de grave în ceea ce privește migrația ilegală și instabilitatea”, a spus Banga.

Banca Mondială s-a concentrat pe infrastructura umană și fizică necesară pentru impulsul creării de locuri de muncă în timpul reuniunilor FMI și Băncii Mondiale din toamna trecută și va continua ciclul cu accent pe atragerea investițiilor din sectorul privat în timpul reuniunilor din această toamnă de la Bangkok, a declarat Banga.

Banca a identificat cinci sectoare care ar beneficia de investiții și care nu depind de comerțul global sau de externalizarea din țările dezvoltate: infrastructura, agricultura pentru micii fermieri, asistența medicală primară, turismul și producția cu valoare adăugată.

Aceste sectoare sunt mai puțin susceptibile de a fi afectate imediat de progresele în domeniul inteligenței artificiale, a spus el. „Problema este că nu putem face asta singuri. Trebuie să facem ca acest bulgăre de zăpadă să se rostogolească la vale, adunând multă zăpadă pe parcurs, pentru a ajunge la uimitorul număr de 800 de milioane”, a spus el.