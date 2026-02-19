Toți angajaţii Complexului Energetic Oltenia vor primi tichete de masă. Memorandum depus de ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a propus, în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia care va fi supus aprobării marţi şi imediat după aprobare sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.

”Am inițiat acest demers, l-am promovat, l-am transmis la avizare și am susținut oportunitatea includerii lui pe agenda Guvernului. Din punctul meu de vedere, este un pas necesar și firesc, în contextul în care, în cele mai geroase zile din această iarnă, ne-am bazat pe producția de la CE Oltenia pentru a susține Sistemul Energetic Național. În ședința de astăzi, Memorandumul a fost prezentat în primă lectură și va fi supus aprobării în ședința de marți. Pentru mine, este esențial ca oamenii să știe exact ce se întâmplă. Vorbim despre oameni care lucrează în cariere și termocentrale, în condiții grele, oameni care merită respect, predictibilitate și stabilitate”, a scris Bogdan Ivan pe pagina de Facebook.

Memorandumul prevede acordarea tichetelor de masă pentru tot personalul CEO pe parcursul anului 2026, inclusiv pentru luna ianuarie.

Bogdan Ivan spune că imediat după aprobarea lui, marți, sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.