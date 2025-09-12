Bijutier italian prins cu 14 lingouri de aur la aeroportul din Bologna. Bărbatul se îndrepta spre București

Un bijutier italian a fost oprit în iulie 2022 la aeroportul din Bologna în timp ce se îndrepta spre București cu 14 lingouri de aur nedeclarate, în valoare de 400.000 de euro, scrie Corriere della Sera.

Italianul s-a apropiat de funcționarii vamali înainte de controalele de securitate, cerând să fie percheziționat împreună cu bagajele. La deschiderea valizei, aceștia au descoperit 14 lingouri de aur nedeclarate, în valoare de aproximativ 400.000 de euro.

Bijutierul intenționa să transporte aurul în România, unde o companie locală îl aștepta după ce îl achiziționase legal. Problema legală apărea însă din nedeclararea lingourilor la vamă, procedură pe care ar fi trebuit să o urmeze, dar nu a făcut-o.

În ultimul moment, bărbatul s-a răzgândit și, potrivit dosarului instanței, a invitat personal ofițerii de securitate să-i inspecteze valiza în privat. Având în vedere aceste omisiuni, lingourile au fost confiscate, iar italianul a fost amendat cu 40.000 de euro.

Recent, Tribunalul Civil din Bologna a admis parțial apelul, reducând amenda la 10.000 de euro. Judecătorul a explicat că, „vinovăția putea fi dovedită, dar intenția nu”, având în vedere că bărbatul a cooperat și a dorit să respecte procedura legală.

„Omul de afaceri bolognese nu a fost sancționat pentru alte fapte ilegale, astfel încât lipsa recidivei vorbește în favoarea sa. Autodeclararea sa a demonstrat dorința de a nu minți”, se arată în decizia instanței, mai notează sursa citată.

Mai mult, solicitarea de a fi verificat înainte de plecare a demonstrat că „nu avea nicio intenție de a exporta aurul în străinătate fără a notifica autoritățile”. În fapt, bărbatul a respectat, de fapt, scopul legii privind notificarea la vamă.