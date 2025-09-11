search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Lingouri de aur evaluate la peste 4 milioane de euro, scoase la vânzare

Publicat:

Peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la vânzare la o licitație organizată la data de 30 septembrie, în Bucureşti.

Casa de Licitaţie A10 by Artmark organizează o primă vânzare publică de lingouri de aur - Licitaţia de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri şi numismatică) a familiei Doamnei N.C.

Metalul preţios supus licitaţiei - 101 loturi individuale sau colective de aur, în formă de lingouri ori numismatică din aur masiv, din secolele XIX-XX, de cele mai prestigioase monetării din lume - sunt deja expuse pe pagina de web a casei de licitaţii.

Lingourile variază ca dimensiune şi greutate, de la o sută de grame la un kilogram, de la lingouri istorice (produse imediat după al Doilea Război Mondial, începând cu 1950) la lingouri contemporane, toate au o puritate de 24k, sunt marcate şi numerotate şi sunt însoţite de buletine de analiză şi de certificate de expertiză.

Preţurile de pornire sunt situate în zona 55-60% din valoarea de piaţă a metalului preţios, fără a ţine cont de vechimea loturilor, valoarea numismatică ori costul expertizelor, iar licitaţia, dat fiind formatul de lichidare, nu este prevăzută cu preţ de rezervă în beneficiul deponentului.

Un lot format din 15 lingouri din aur, 100 gr fiecare, puritate 999,9, numerotate, marcate PAMP Suisse, decorate în relief cu Lady Fortuna, ambalate în CertiCard, au un preţ de listă de 150.000 de euro, potrivit site-ului Artmark.

Licitaţia este co-organizată cu Maison Maitre Ortica & Associés din Lyon, Franţa, iar până la data licitaţiei, dată fiind valoarea deosebită şi riscul de securitate, toate loturile sunt depozitate într-o bancă românească, fiind disponibile pentru preluare imediat după adjudecare şi achitarea contravalorii.

Pentru a participa la licitaţie, numismaţii ori cei interesaţi de tezaurizarea valorii financiare în aur trebuie să deschisă un cont online pe websiteul Artmark, putând lăsa oferte prealabile până la data licitaţiei, urmând ca în data de 30 septembrie să poată participa live, online, la licitaţia propriu-zisă, începând cu ora 12.00, pe platforma Artmark Live 2.0.

Economie

