Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Baloanele care testează NATO, trimise din Belarus: contrabandă cu țigări sau risc de război hibrid?

La început, baloanele umplute cu heliu sau hidrogen, care transportau ilegal țigări din Belarus, păreau o amenințare minoră. Totuși, pe măsură ce numărul acestor zboruri s-a multiplicat, inclusiv două incursiuni majore în această săptămână în Lituania și Polonia – care au dus la închiderea traficului aerian – autoritățile și experții au ridicat semnale de alarmă,  scrie The Washington Post.

FOTO Sviatlana Tsikhanouskaya / X
FOTO Sviatlana Tsikhanouskaya / X

Marți noapte, autoritățile lituaniene au detectat 42 de baloane, ceea ce a forțat aeroportul din Vilnius să oprească zborurile civile de mai multe ori. În noaptea următoare, baloane din Belarus au intrat în spațiul aerian polonez de est, a raportat armata poloneză. Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a acuzat Belarusul că „poartă un război hibrid împotriva țării noastre”, subliniind că episodul reflectă „natura regimului” condus de Alexandr Lukașenko.

Contrabandă sau test de securitate?

În ultimele luni, Polonia și Lituania s-au confruntat cu un număr tot mai mare de baloane transportând țigări din Belarus, mai ieftine decât în UE. Experții susțin însă că amenințarea depășește contrabanda: aceste zboruri ar putea fi un test pentru apărarea NATO. „Cine poate garanta că într-o zi, în loc de țigări, nu va exista o bombă sau explozibil?”, a avertizat Laurynas Jonavičius, consilier al Ministerului de Externe lituanian.

Belarusul, aliat apropiat al Rusiei, a permis ca teritoriul său să fie folosit pentru operațiuni militare și logistice rusești. Jonavičius a explicat că, în termeni de securitate, Belarus și Rusia acționează ca „un singur stat, de facto”.

Reacția NATO și UE

NATO a declarat că secretarul general Mark Rutte este în contact cu liderii lituanieni și că alianța „monitorizează îndeaproape situația” și „susține pe deplin aliatul său”. Christina Harward, expertă în Rusia la Institutul pentru Studiul Războiului, a caracterizat aceste incursiuni ca „faza zero a unui conflict cu NATO”, menită să semene confuzie și să testeze reacțiile alianței.

În septembrie, Rusia testase NATO prin zborul a aproximativ 20 de drone în Polonia, determinând interceptarea rapidă de către avioanele aliate. Oficialii europeni au considerat că a fost o provocare deliberată și coordonată.

Închiderea spațiului aerian și pregătirea defensivă

Comandamentul forțelor armate poloneze a raportat intrarea „obiectelor asemănătoare baloanelor” în spațiul aerian, ceea ce a dus la restricții parțiale pentru zborurile civile. În octombrie, ca răspuns la o avalanșă de baloane, Lituania a închis temporar granița cu Belarus, iar premierul Inga Ruginiene a transmis un avertisment clar: „Nu vom tolera niciun atac hibrid”.

Belarus, un aliat strategic al Rusiei

Lukașenko a oscilat între perioade de apropiere de Occident și integrare cu Moscova, consolidându-și puterea după protestele din 2020 cu sprijin rusesc. După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Belarus a devenit un punct logistic pentru forțele rusești, iar Minsk și Moscova au semnat un pact de securitate amplu.

Belarusul a fost, de asemenea, implicat în operațiuni hibride împotriva UE, inclusiv manipularea fluxurilor de migrație și atacuri cibernetice asupra instituțiilor europene. „Regimul Lukașenko ar putea opri contrabanda dacă ar dori, dar alege să nu o facă”, a explicat Vytis Jurkonis, politolog la Freedom House Vilnius.

Un risc pentru Europa

Europa se luptă să-și consolideze capacitățile de apărare împotriva agresiunii rusești și a tacticilor hibride belaruso-ruse. Polonia conduce eforturile cu cea mai mare armată terestră din UE, însă nu este clar dacă resursele sunt suficiente pentru a face față atacurilor cu drone, sabotorilor sau incursiunilor prin baloane.

Situația pune presiune pe NATO și UE să răspundă rapid și coordonat: baloanele-belarusiene, aparent inofensive, ar putea fi un „test” strategic al rezilienței europene, dar și un semnal al capacității Rusiei și Belarusului de a exploata vulnerabilitățile alianței.

 

Europa

