Autorităţile irlandeze anchetează dispariţia unui membru al Flotei Auxiliare Regale. După două zile, misiunea de căutare a fost abandanată

Autoritățile irlandeze au deschis o anchetă în cazul unui membru al Flotei Auxiliare Regale, care a fost dat dispărut în largul coastei de nord-vest a Irlandei. După aproape două zile de căutări, operațiunea de salvare a fost oprită, fără ca militarul să fie găsit.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat un deznodământ tragic în cazul membrului echipajului Marinei Britanice dispărut în apele din nord-vestul Irlandei. Marinarul militar, aflat la bordul navei de sprijin RFA Tidesurge, nu a mai fost văzut din cursul serii de vineri, în jurul orei 22:30, moment în care ar fi fost observat ultima dată pe punte.

Alertarea autorităților a avut loc sâmbătă dimineață, când Paza de Coastă irlandeză a primit un apel de urgență din partea navei britanice și a declanșat imediat o operațiune amplă de căutare. Zona de intervenție a fost una vastă, fiind cuprinsă între insula Tory (Donegal) și insula Eagle (Mayo), relatează Mirror.

Potrivit Ministerului Transporturilor din Irlanda, mai multe resurse aeriene și navale au fost mobilizate rapid: avionul Rescue 120F de la Shannon, elicopterul Rescue 118 din Sligo și aeronava CASA 284 a Corpului Aerian Irlandez. Pe mare, echipajul navei de sprijin britanice a coordonat o căutare intensă, alături de trei bărci de salvare RNLI din Ballyglass, Arranmore și Lough Swilly.

Luni, 17 noiembrie, după două zile de misiuni continue, autoritățile au anunțat încheierea operațiunilor, iar secretarul Apărării, John Healey, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia militarului dispărut.

„După o căutare extinsă, confirmăm cu profundă tristețe că membrul echipajului RFA Tidesurge dat dispărut nu a fost găsit. Gândurile mele sunt alături de familia lui în aceste momente tragice, precum și de colegii din echipaj. Sunt extrem de recunoscător autorităților irlandeze, RNLI, Forțelor Aeriene Regale și Marinei Regale, care au reacționat rapid la acest incident și au lucrat fără încetare la operațiunile de căutare”, a transmis oficialul.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a confirmat, la rândul său, abandonarea misiunii de căutare.

„După o căutare extinsă a unui membru al echipajului dispărut al unei nave a Royal Fleet Auxiliary (RFA), persoana nu a fost găsită, iar căutarea s-a încheiat. Familia persoanei a fost informată, iar în prezent se desfășoară o anchetă cu privire la incident. Nicio altă persoană nu a fost rănită sau dată dispărută”, potrivit unui comunicat oficial.

Familia marinarului, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a solicitat discreție totală în aceste momente.