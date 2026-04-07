Video Atac terorist la consulatul israelian din Istanbul. Trei atacatori „neutralizați”, doi polițiști răniți

Un atac armat a avut loc marți, 7 aprilie, în fața consulatului israelian din Istanbul, unde trei persoane au fost „neutralizate” de forțele de ordine, iar doi polițiști au fost răniți, potrivit autorităților din Turcia.

Atacatorii erau îmbrăcați în camuflaj, înarmați cu arme de foc și rucsacuri. Aceștia au încercat să intre în clădire, dar au fost opriți.

Potrivit primelor evaluări ale forțelor de ordine, acesta pare a fi un atac planificat, un asasinat. Scopul atacatorilor era să atace angajații Consulatului Israelului. Martorii au menționat că schimbul de focuri a durat aproximativ 10 minute, potrivit hurryet.

„Trei persoane, care au intrat în schimb de focuri cu polițiștii noștri, au fost neutralizate. În timpul schimbului de focuri, doi polițiști eroi au fost ușor răniți. Identitatea teroriștilor a fost stabilită. S-a constatat că aceștia au venit cu o mașină închiriată. Unul dintre ei avea legături cu o organizație care exploatează religia, iar unul dintre cei doi frați teroriști avea antecedente legate de droguri”, a transmis ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a declarat: „Un terorist a fost ucis, doi au fost răniți. Polițiștii noștri au reușit să minimizeze efectele acestui atac major datorită măsurilor luate. Este un gest care miroase a provocare. Atacul a fost efectuat de 3 persoane, toate au fost neutralizate. Au venit cu mașina. Aveau arme”.

Trei atacatori au fost neutralizați, iar unul a fost rănit. În zonă sunt în continuare măsuri de securitate intense.

Știrea inițială:

Atacul a izbucnit în cartierul de afaceri, în apropierea clădirii care găzduiește consulatul. Martorii au relatat că s-au auzit rafale de gloanțe, iar poliția a intervenit imediat, stabilind un cordon de securitate și izolând zona.

Identitatea atacatorilor nu a fost confirmată până în prezent, iar motivele acțiunii rămân neclare. Procurorii turci au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului și pentru a verifica dacă a fost vizat consulatul în mod direct.

Ministerul de Externe al Israelului a transmis că monitorizează situația și menține legătura cu autoritățile turce, fără a furniza deocamdată detalii suplimentare.

Zona rămâne securizată, iar accesul publicului este restricționat. Autoritățile recomandă evitarea cartierului pe durata anchetei.