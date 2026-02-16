search
Arcul Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților. Un simbol al coastei Adriatice, pierdut din cauza furtunilor extreme

Publicat:

Unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, celebrul Arc al Îndrăgostiților, s-a prăbușit, chiar de Ziua Îndrăgostiților, după ce sudul Italiei a fost lovit de furtuni puternice, valuri violente și ploi torențiale, notează The Guardian.  Formațiunea stâncoasă se afla în zona Sant’Andrea, din apropierea localității Melendugno, în regiunea Puglia.

Arcul Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit. FOTO: X/@Grouse_Beater
Cunoscut oficial ca parte a stâncilor marine de la Sant’Andrea, arcul era una dintre cele mai fotografiate structuri naturale din Salento, una dintre cele mai vizitate zone turistice ale Italiei. De-a lungul anilor, acesta a devenit un fundal emblematic pentru cereri în căsătorie, ședințe foto, selfie-uri și cărți poștale, motiv pentru care era supranumit „Arcul Îndrăgostiților”.

Primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino, a descris prăbușirea drept o pierdere profundă pentru comunitate și pentru patrimoniul natural al Italiei.

„Este o lovitură devastatoare pentru inimă. Unul dintre cele mai cunoscute simboluri turistice ale coastei noastre și ale întregii Italii a dispărut”, a declarat edilul.

Potrivit autorităților locale, structura stâncoasă a fost slăbită progresiv în ultimele zile de vânturi puternice, mare agitată și precipitații intense, până la colapsul final produs sâmbătă. Specialiștii spun că este cel mai grav episod de degradare a peisajului provocat de eroziune în Salento din ultimele decenii.

„Natura s-a schimbat. Ceea ce exista acum 30 de ani nu mai există astăzi. Trebuie să găsim resurse pentru o intervenție amplă și coerentă”, a mai spus Cisternino.

Șocul a fost resimțit puternic și de sectorul turistic local. Consilierul pentru turism din Melendugno, Francesco Stella, a comparat pierderea cu un moment de doliu.

„Este ca o înmormântare. Am pierdut o parte din identitatea noastră”, a declarat acesta.

Prăbușirea Arcului Îndrăgostiților este pusă în legătură cu intensificarea fenomenelor meteo extreme din bazinul Mediteranei, în special a așa-numitelor medicanes – cicloane mediteraneene cu structură similară uraganelor. Un exemplu recent este Ciclonul Harry, care a lovit sudul Italiei în luna ianuarie.

Aceste sisteme meteo, alimentate de temperaturile ridicate ale apei, au produs distrugeri majore în porturi, localități de coastă și infrastructură, modificând radical liniile țărmului.

Potrivit specialiștilor, aceste cicloane pot genera vânturi de peste 97 km/h și valuri care ajung până la 15 metri înălțime. Forța lor a dus la distrugerea unor porturi, la avarierea locuințelor și la smulgerea unor porțiuni întinse de coastă în sudul Italiei.

Prăbușirea Arcului Îndrăgostiților nu este doar o pierdere simbolică pentru Italia, ci și un semnal de alarmă privind impactul accelerat al schimbărilor climatice asupra patrimoniului natural. Experții avertizează că, fără măsuri de protecție și adaptare, alte repere iconice ale coastelor mediteraneene ar putea avea aceeași soartă.

