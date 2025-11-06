Aproape o sută de migranţi care încercau să ajungă în Marea Britanie au fost salvaţi după un naufragiu în Canalul Mânecii

Nouăzeci şi patru de migranţi plecaţi de pe coasta franceză şi care încercau să ajungă în Anglia au fost salvaţi joi dimineaţa după ce ambarcaţiunea lor s-a spart, au anunţat autorităţile maritime franceze.

”Plecări multiple de ambarcaţiuni cu migranţi” au fost semnalate joi dimineaţă centrului regional operaţional de supraveghere şi salvare (Cross) Gris-Nez (nord), a transmis prefectura maritimă, scrie Agerpres.

La ora locală 09.20, una dintre ele, aflată la câţiva km în largul oraşului Dunkerque (nord), s-a spart şi toţi ocupanţii au căzut în apă, potrivit acestei surse.

Naufragiaţii au fost salvaţi, apoi debarcaţi la Dunkerque pentru a fi preluaţi de serviciile statului francez.

Potrivit unui bilanţ alcătuit de AFP pe baza datelor oficiale, cel puţin 27 de migranţi au murit în acest an în timpul tentativelor de traversare clandestină a frontierei maritime franco-britanice.

Parisul şi Londra au încheiat în vară un acord privitor la migranţi, foarte criticat de ONG-uri, ce prevede returnarea în Franţa de migranţi ajunşi cu ajutorul bărcilor în Marea Britanie, în schimbul trimiterii în sens invers, pe principiul ”unul pentru unul”, de migranţi ce pot cere regularizarea statutului lor.

Guvernul laburist condus de Keir Starmer încearcă, fără succes deocamdată, să reducă numărul migranţilor care traversează Canalul Mânecii cu astfel de ambarcaţiuni.

Potrivit celor mai recente cifre oficiale, datând din 21 octombrie, numărul acestor migranţi a fost în 2025 de 36.734, aproape egal cu cel din întreg anul 2024 (36.816).

