„Am devenit tată pentru 170 de copii și nu am de gând să mă opresc“. Povestea bărbatului care ajută cuplurile să aibă urmași

Joe Donor, un donator de spermă în vârstă de 52 de ani din apropierea orașului Newcastle, a devenit cunoscut pentru alegerea sa de a ajuta cupluri să aibă copii. Bărbatul a contribuit la nașterea a peste 170 de copii în ultimii 13 ani.

Supranumit „cel mai prolific tată din Marea Britanie”, Joe a dezvăluit că este hotărât să continue să ofere speranță și fericire prin ceea ce face, chiar dacă această alegere a afectat negativ viața sa personală.

„Am avut 170 de copii și nu am de gând să mă opresc”, a spus Joe, potrivit DailyMail.

Cariera de „donator de spermă”

Joe a început această misiune altruistă din dorința de a ajuta cuplurile care întâmpinau dificultăți în concepție. Cu toate acestea, viața lui amoroasă a suferit, deoarece majoritatea femeilor cu care s-a întâlnit inițial au fost interesate doar de acest aspect din viața lui, ceea ce l-a condus pe Joe într-o călătorie solitară.

În ciuda dificultăților, Joe rămâne hotărât să continue să ofere speranță.

„În timp ce multe femei îmi doresc copilul, asta înseamnă să fiu disponibil tot timpul - și sunt rare femeile care vor accepta asta într-o relație romantică.Nu am un partener în acest moment. Sper că, într-o zi, voi întâlni acea persoană specială care mă va accepta așa cum sunt - o persoană care dorește să aibă copii și care poate accepta numărul mare de copii pe care îi am deja", a spus Joe.

Joe a dezvăluit că va continua cu hobby-ul său până la „sfârșitul amar”, dar speră să întâlnească o femeie specială care să îl accepte așa cum este și să împărtășească dorința sa de a avea copii.

„Nu am un obiectiv [numărul de copii pe care vreau să îi am], voi continua până când voi ceda", a continuat bărbatul.

Critici aduse „celui mai prolific tată” din UK

Deși activitatea sa a adus bucurie multor familii, Joe a fost și subiectul unor critici aspre. A primit adesea comentarii negative, dar acestea nu l-au împiedicat să continue să aducă bucurie prin nașterea fiecărui nou copil.

Femeile nu sunt întotdeauna atât de încântate de hobby-ul său. Joe a adăugat: „O doamnă mi-a spus: "Nu poți să donezi sânge ca toți ceilalți?".” Joe nu oferă donații de spermă pentru profit financiar și spune că aceasta îl poate lăsa chiar în pierdere. El a spus: „Este o luptă pentru a ajunge la sfârșit. Sunt norocos dacă mi se rambursează cheltuielile și reușesc să mă descurc, dar merită de fiecare dată când văd bucuria când se naște un alt mini eu. Fețele fericite ale copiilor mei și ale mamelor lor [mă motivează].”.

„Deseori primesc comentarii negative de la oameni care sunt invidioși pe succesele mele. Dar asta face parte din libertatea de exprimare, în care oamenii își pot exprima opiniile. Așa cum spunea mama mea, bețele și pietrele îmi pot rupe oasele, dar vorbele nu mă vor răni niciodată. Aceste comentarii spun mai multe despre nesiguranța persoanei care le exprimă decât despre mine. Mă concentrez pe fericirea femeilor pe care le-am ajutat și a copiilor lor - câteva comentarii negative nu vor schimba asta.”, a conchis cel mai prolific tată din Marea Britanie.

„Metoda de modă veche are cel mai mare succes”

Joe Donor oferă trei metode distincte pentru donațiile sale de spermă: inseminarea artificială (IA), inseminarea parțială (PI) și inseminarea naturală (NI).

NI, sau inseminarea naturală, este cea mai tradițională metodă, implicând actul sexual pentru concepție. PI este o variantă modificată a NI, în care sunt eliminate elemente precum preludiul și sărutul, pentru a se concentra strict pe obținerea sarcinii.

IA se realizează prin expediere, de obicei într-un format personalizat de transport, izolat și răcit pentru a menține sperma într-o stare optimă până la momentul utilizării. Joe verifică calitatea spermei folosind un microscop și un eșantion de testare, asigurându-se că este viabilă și potrivită pentru fertilizare înainte de a fi utilizată pentru inseminare.

„Studiile științifice arată că metoda de modă veche are cel mai mare succes, dar dacă cineva preferă o seringă, voi face cum dorește doamna.Uneori, NI sau PI pot fi incomode - de exemplu, dacă cineva are membri ai familiei și animale de companie în casă, sau se grăbește să ajungă undeva. Le recomand să se concentreze asupra concepției pentru ziua în care cineva este în ovulație, aranjând ca un prieten, o rudă sau o bonă să aibă grijă de animalele de companie și de copii și să își elibereze programul pentru a nu exista conflicte. Pentru a mă pregăti, mă gândesc la punctul fermecător al doamnei - toată lumea are unul - și mă bucur de un moment special", a povestit bărbatul.

Joe are și proprii săi copii, iar cei mai mari au în jur de 20 de ani.

„Nu devii un donator de top peste noapte - întotdeauna mi-am dorit copii și am avut câțiva înainte de a recurge la donare. Copiii mei sunt fericiți să știe că vor avea alți frați pe drum. Încerc să țin legătura cu ei și să știu unde se află, în speranța că într-o zi se vor cunoaște cu toții. Statistic, șansele ca ei să se întâlnească accidental sunt foarte mici, deoarece sunt răspândiți în întreaga lume. Dar încurajez fiecare mamă să le spună copiilor cine este tatăl lor, pentru a evita îndoielile mai târziu în viață", a precizat Joe.