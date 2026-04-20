Antreprenor român, după alegerile din Bulgaria: „Arată dorința multor bulgari de a ieși din cercul instabilității”

Omul de afaceri din Cluj Avram Gal a comentat pe rețelele sociale rezultatul alegerilor din Bulgaria, susținând că votul transmite un mesaj politic puternic și arată o societate aflată în căutarea stabilității.

„Rezultatul alegerilor transmite un mesaj politic puternic: o parte semnificativă a electoratului bulgar a ales din nou să își proiecteze încrederea în jurul lui Rumen Radev și al forței politice asociate acestuia”, a scris Avram Gal.

Acesta afirmă că votul nu trebuie privit doar ca un succes electoral punctual, ci ca expresia unei tendințe mai profunde în societate.

„Dincolo de calculele de partid, votul arată dorința multor bulgari de a ieși din cercul instabilității, al alegerilor repetate și al compromisurilor sterile care au slăbit încrederea publică în instituții”, a mai precizat omul de afaceri.

În postarea sa, Avram Gal susține că susținerea pentru tabăra apropiată de Rumen Radev reflectă nevoia de stabilitate și fermitate politică.

„Pentru mulți alegători, Radev apare drept figura care concentrează nevoia de fermitate, de ordine și de repoziționare a statului într-un moment în care Bulgaria caută coerență internă și o voce mai clară în regiune”, a scris el.

Omul de afaceri mai subliniază că rezultatul vine pe fondul unei perioade îndelungate de instabilitate politică.

„Bulgarii nu au transmis doar o preferință electorală, ci și un semnal de saturație față de vechea formulă politică”, a mai notat Avram Gal.

În opinia sa, votul are și o dimensiune geopolitică, indicând dorința unei părți a electoratului pentru o abordare mai autonomă.

„Acest vot arată că în Bulgaria există un segment electoral consistent care nu mai dorește automatism politic și caută un lider perceput ca mai autonom, mai conectat la interesele naționale și mai puțin dependent de vechile reflexe ale establishmentului”, a mai scris acesta.

În final, Avram Gal consideră că rezultatul reprezintă o reconfirmare a încrederii într-un anumit tip de leadership.

„Când un lider sau o tabără politică sunt aleși din nou într-un climat de oboseală democratică, mesajul nu este unul banal. El arată că alegătorii nu votează doar împotriva adversarilor, ci și pentru un anumit tip de autoritate politică”, a concluzionat omul de afaceri.

Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative de duminică, cu 44% din voturi, potrivit proiecţiilor institutelor de sondare. Dacă va fi confirmat oficial, rezultatul îi asigură o majoritate de cel puţin 129 de locuri din cele 240 ale Parlamentului şi-i va permite o guvernare stabilă, după cinci ani în care Bulgaria a organizat opt rânduri de alegeri.