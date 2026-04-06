Băsescu spune că Europa are nevoie de o armată proprie ca să nu rămână la mâna lui Trump. Ce spune despre „trilaterala România–Polonia–Turcia”

Fostul președinte Traian Băsescu susține că tensiunile generate de declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump privind implicarea statelor NATO în securizarea strâmtorii Ormuz arată necesitatea unei alternative europene de apărare.

Invitat Băsescu a afirmat la TVR Info că singura soluție realistă este constituirea unei Armate Europene, care să funcționeze în complementaritate cu NATO, dar fără dependență totală de deciziile Washingtonului.

Potrivit acestuia, atitudinea imprevizibilă a liderului american pune sub semnul întrebării stabilitatea alianței:

“Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei Europene, care să fie un partener al NATO, dar să nu mai fim dependenți de un om instabil, cum este Trump. El e gata să vândă Europa a lui Putin. Pentru el e mai important Putin. Când pe Putin îl primește pe covor roșu, despre aliații europeni tradiționali ai Statelor Unite vorbește foarte urât și încearcă să discrediteze capacitatea de a se apăra a statelor UE”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a avertizat și asupra riscului escaladării situației din Orientul Mijlociu, subliniind că „Iranul nu trebuie lăsat să producă arma nucleară”.

Fostul președinte a criticat retragerea SUA din acordul nuclear în primul mandat al lui Trump, considerând că această decizie a contribuit la actuala criză:

„Acum vine și spune, păi era să facă bomba. Păi, domnul Trump, acum șase luni ne-ai spus că e distrus. Acum vin și ne spui că dacă nu îi atacai tu, te atacau ei… O prostie. N-am să cred niciodată că Iranul va ataca Statele Unite cu rachete balistice. Poate să ajungă o rachetă, dar va fi lovită. Însă, rămânem în această dilemă cu un Iran care, dacă iese victorios acum, victorios înseamnă cu strâmtoarea Ormuz închisă și cu tot Orientul Mijlociu în flăcări – asta e victoria Iranului – dacă reușește, vom avea o mare problemă. Vom avea un Iran deținător de armă nucleară în 3-5 ani“,

Traian Băsescu a mai subliniat că Europa nu funcționează pe modelul decizional american, unde președintele poate acționa unilateral în chestiuni militare. În UE, astfel de decizii necesită aprobări parlamentare, ceea ce face imposibilă o mobilizare rapidă doar pe baza unei solicitări venite de la Washington:

„Ce nu înțelege Trump este că țări democratice ca cele europene nu au un președinte care face ce vrea el. Statele Unite tolerează un astfel de președinte. În Europa te leagă pe loc. Arătați-mi un președinte din Europa care ar putea să spună armatei lui, hai, la avioane, la camioane și plecăm să fim frații lui Trump să atacăm Iranul. Nu se poate. Va trebui să avem aprobări de la parlamentele noastre, aprobări care trebuie să fie în baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate ca să putem scoate armata în afara teritoriului național. Deci, el, bun, nu cred că nu înțelege, dar face o propagandă urâtă pentru NATO”.

Ca soluție suplimentară, Băsescu propune revitalizarea cooperării regionale, inclusiv „trilaterala România–Polonia–Turcia”, inițiată în timpul mandatului său, considerând că astfel de alianțe pot consolida securitatea în regiune.