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Alertă în Grecia: mai multe cutremure au lovit insula Evia. Seismele s-au simțit până la Atena

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Grecia a fost afectată duminică, 7 iunie, de o serie de cutremure produse în zona Golfului de Nord Evia, cel mai puternic având o magnitudine de aproximativ 5,2 pe scara Richter, potrivit datelor seismologilor.

Insulă din Grecia FOTO: Getty Images
Insulă din Grecia FOTO: Getty Images

Seismele s-au produs în jurul orei 13:00 și au fost urmate de mai multe replici în decurs de câteva minute, provocând panică în rândul locuitorilor din regiune. Mișcarea telurică a fost suficient de puternică încât să fie resimțită și în capitala Atena, aflată la o distanță semnificativă, unde oameni din mai multe cartiere au raportat vibrații scurte, dar clare ale clădirilor, scrie euronews.

Cutremure în Grecia FOTO: X
Cutremure în Grecia FOTO: X

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat victime și nu au fost raportate pagube majore în Atena, însă în zona Mantoudi situația este atent monitorizată.

Potrivit primarului localității, au fost semnalate alunecări de teren pe anumite porțiuni ale rețelei rutiere, ceea ce a îngreunat circulația în unele zone.

Potrivit unui comunicat al Pompierilor, toate forțele Protecției Civile au fost mobilizate imediat. Până în prezent, Centrul de Operațiuni al Corpului Pompierilor nu a primit apeluri pentru salvarea sau extragerea persoanelor blocate.

De asemenea, 20 de autospeciale cu echipaje din Evia patrulează în zona extinsă, efectuând verificări ale rețelei rutiere în colaborare cu poliția elenă, iar o echipă de salvare a unității 7 EMAK se deplasează preventiv în zona afectată de activitatea seismică.

Institutul de Geodinamică din Grecia analizează evoluția activității seismice, specialiștii avertizând că în următoarele 24–48 de ore ar putea apărea noi replici, un fenomen obișnuit după cutremure de această magnitudine.

Regiunea Evia este cunoscută pentru activitatea sa seismică frecventă, fiind situată într-o zonă tectonică activă a Greciei. 

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