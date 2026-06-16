Aeroport-fantomă redeschis după 14 ani de abandon: are una dintre cele mai lungi piste din Europa

Aeroportul Internațional Ciudad Real, din Spania, supranumit ani la rând „aeroportul-fantomă”, a fost redeschis după mai bine de un deceniu de abandon și degradare.

Construit cu o investiție uriașă de aproximativ 1 miliard de euro și inaugurat în 2008, aeroportul a intrat în faliment în aprilie 2012, la doar câțiva ani de la deschidere, devenind rapid un simbol al eșecului economic din infrastructura spaniolă. Amplasat la circa 240 de kilometri de Madrid, proiectul nu a reușit să atragă traficul aerian estimat inițial, potrivit express.

După ani în care a fost folosit inclusiv pentru depozitarea aeronavelor, aeroportul a intrat într-un proces de revitalizare sub o nouă conducere, care a anunțat reluarea operațiunilor, însă limitate la zboruri private, în special din Europa și Statele Unite.

„În prezent ne concentrăm pe aviația privată și operațiuni dedicate”, a declarat directorul general al aeroportului, Rafael Gómez Arribas.

Unul dintre elementele care continuă să atragă atenția este pista sa: cu o lungime de aproximativ 4.100 de metri, Ciudad Real deține una dintre cele mai lungi piste din Europa, construită pentru a putea primi aeronave de mari dimensiuni, inclusiv Airbus A380.

După ani de în care nu a fost folosit, pe suprafața pistei au fost aplicate cruci galbene de avertizare, semnalizare standard în aviație care indică faptul că infrastructura nu este operațională.

În prezent, aceste marcaje au fost acoperite sau înlăturate în procesul de repunere în funcțiune.

Inițial cunoscut sub numele de „Don Quijote Airport”, proiectul a fost gândit ca un al doilea mare hub pentru Madrid, însă distanța mare față de capitală și lipsa cererii au dus la colapsul său financiar.