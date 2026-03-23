A murit fostul premier francez Lionel Jospin. Politicianul socialist avea 88 de ani

Fostul premier francez Lionel Jospin a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa luni, 23 martie.

Lionel Jospin s-a stins din viață duminică. În luna ianuarie, acesta declara că a fost supus unei „operații serioase”, fără a oferi alte detalii despre starea sa de sănătate, potrivit France24.

Născut pe 12 iulie 1937, la Meudon, într-o familie protestantă, Jospin a fost influențat de un mediu intelectual și politic încă din copilărie. Tatăl său a fost implicat în mișcarea socialistă, iar acesta avea să devină, în timp, lider al Partidului Socialist francez.

Lionel Jospin a condus guvernul Franței între 1997 și 2002, în perioada de coabitare cu președintele de centru-dreapta Jacques Chirac.

Mandatul său a fost marcat de o serie de reforme importante, printre care reducerea timpului de lucru, extinderea accesului la servicii medicale gratuite și introducerea uniunilor civile pentru cuplurile necăsătorite, indiferent de orientarea sexuală.