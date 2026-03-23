search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, invitată la Interviurile Adevărul

A murit fostul premier francez Lionel Jospin. Politicianul socialist avea 88 de ani

0
0
Publicat:

Fostul premier francez Lionel Jospin a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa luni, 23 martie.

Lionel Jospin a murit la 88 de ani. FOTO: X/@faureolivier
Lionel Jospin s-a stins din viață duminică. În luna ianuarie, acesta declara că a fost supus unei „operații serioase”, fără a oferi alte detalii despre starea sa de sănătate, potrivit France24.

Născut pe 12 iulie 1937, la Meudon, într-o familie protestantă, Jospin a fost influențat de un mediu intelectual și politic încă din copilărie. Tatăl său a fost implicat în mișcarea socialistă, iar acesta avea să devină, în timp, lider al Partidului Socialist francez.

Lionel Jospin a condus guvernul Franței între 1997 și 2002, în perioada de coabitare cu președintele de centru-dreapta Jacques Chirac.

Mandatul său a fost marcat de o serie de reforme importante, printre care reducerea timpului de lucru, extinderea accesului la servicii medicale gratuite și introducerea uniunilor civile pentru cuplurile necăsătorite, indiferent de orientarea sexuală.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

