150 de miliarde de euro în joc: premierul britanic încearcă să includă Regatul Unit în fondul de apărare al UE. Ce pretenție are Bruxelles-ul?

Premierul britanic Keir Starmer a confirmat oficial intenția Londrei de a se alătura fondului european de apărare, evaluat la 150 de miliarde de euro (aproximativ 178 de miliarde de dolari). Anunțul vine după ce negocierile de anul trecut nu au adus rezultate, Bloomberg relatând că batalia pentru acces la fond rămâne însă deschisă.

Miza securității comune

Londra urmărește să participe la programul Security Action for Europe (SAFE), creat pentru reînarmarea colectivă a statelor europene. Inițiativa permite membrilor să primească finanțare pentru achiziții comune de echipamente militare, cu scopul de a crește eficiența cheltuielilor și capacitățile defensive ale continentului.

Starmer a subliniat că cooperarea mai strânsă cu UE și alte state europene este „crucială pentru securitatea generală” și poate contribui la consolidarea poziției militare a Europei.

Blocajul financiar

Însă provocările rămân. În noiembrie anul trecut, Comisia Europeană a respins cererea Marii Britanii, iar principalul punct de dispută a fost contribuția financiară:

-UE cerea Londrei un „bilet de intrare” de 6,75 miliarde de euro.

-Guvernul britanic considera suma inacceptabilă pentru a putea participa la licitațiile pentru producția de armament finanțat din fond.

După eșecul negocierilor, oficialii europeni au precizat că „ușa rămâne deschisă” pentru parteneri precum Marea Britanie, lăsând loc unei noi încercări.

Relații și negocieri diplomatice

Această a doua rundă de discuții se desfășoară într-un context de intensificare a contactelor diplomatice. Săptămâna aceasta, la Londra vor sosi înalți oficiali ai UE:

-Comisarul pentru Comerț, Maroš Šefčovič, se va întâlni cu ministrul britanic Nick Thomas-Symonds.

-Comisarul pentru Economie, Valdis Dombrovskis, va discuta cu cancelarul Trezoreriei, Rachel Reeves.

Vor fi purtate și discuții cu ministrul britanic al afacerilor, Peter Kyle, privind cadrul economic al cooperării în domeniul securității.

Unii lideri europeni văd participarea Marii Britanii ca benefică, considerând că poate întări complexul de apărare și industrie militară al UE, mai ales pe fondul posibilei reduceri a sprijinului militar american sub Donald Trump.

Pe fundalul tensiunilor cu Rusia, NATO trebuie să fie pregătit pentru provocări complexe. Vladimir Putin încearcă să slăbească Alianța prin operațiuni în „zona gri” – acțiuni discrete, controversate, care nu escaladează într-un conflict deschis. The Economist atrăgea atenția că orice tolerare a acțiunilor agresive limitate ar putea deschide calea unor pericole mult mai serioase în viitor.

În acest context, Europa își recalibrează strategia de securitate, conștientă că Statele Unite s-ar putea retrage din rolul de garant al protecției europene. Participarea Marii Britanii la fondul SAFE ar reprezenta nu doar un pas în consolidarea cooperării militare, ci și o demonstrație de unitate europeană în fața incertitudinilor geopolitice.