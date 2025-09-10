Un fost președinte prorus al Ucrainei a pierdut definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE. Ce spune cea mai inaltă instanță europenă despre Viktor Ianukovici

search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Un fost președinte prorus al Ucrainei a pierdut definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE. Ce spune cea mai inaltă instanță europeană despre Viktor Ianukovici

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a pierdut definitiv procesul împotriva sancțiunilor UE. Acțiunile întreprinse de fostul lider prorus în calitate de șef al statului ucrainean au destabilizat „în mod clar” țara, a concluzionat cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene, potrivit Politico.

Ianukovici a fost înlăturat de la putere în 2014. FOTO EPA EFE
Ianukovici a fost înlăturat de la putere în 2014. FOTO EPA EFE

Ianukovici a fost președinte al Ucrainei între 2010 și 2014, înainte de a fi înlăturat de la putere după protestele Euromaidan și de a fugi în Rusia.

Fostul lider prorus a fost sancționat pentru prima dată de blocul comunitar în 2014, când i s-a interzis să călătorească în UE și i s-au înghețat activele, iar ulterior, în 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Viktor Ianukovici a cerut celei mai înalte instanțe din UE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene - să anuleze măsurile împotriva sa, pe motiv că blocul comunitar a impus sancțiuni atunci când, în opinia sa, nu era implicat în niciun proces penal în Ucraina și că nu există „nicio dovadă concretă” în ceea ce-l privește.

Instanța amintită a respins acțiunea miercuri, 10 septembrie, printr-o hotărâre în care i-a fost criticat dur mandatul de președinte al Ucrainei.

Acțiunile fostului președinte prorus „au contribuit în mod clar la destabilizarea” Ucrainei

Acțiunile lui Ianukovici în calitate de șef al statului ucrainean „au contribuit în mod clar la destabilizarea” țării, iar UE a avut dreptate să-l includă pe lista sancțiunilor sale, în conformitate cu criteriile sale juridice, se arată în hotărârea redactată pe 18 pagini.

Curtea a remarcat, de asemenea, eșecul fostului om puternic „de a se distanța în mod eficient de autoritățile ruse” după mandatul său ca președinte și „implicarea sa într-un plan” de a-l înlătura pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în martie 2022.

Fiul lui Ianukovici, Oleksandr Viktorovici Ianukovici, a fost, de asemenea, sancționat de UE pentru afacerile sale de anvergură din regiunea Donbas, ocupată de Rusia. Miercuri, instanța a respins și recursul său paralel de ridicare a sancțiunilor.

Ca președinte al Ucrainei, Ianukovici a retras țara dintr-un acord de asociere cu UE, a jefuit vistieria statului și a încercat să obțină relații mai strânse cu Kremlinul, declanșând tulburări civile pe scară largă.

După ce a cerut președintelui rus Vladimir Putin să trimită trupe în țară pentru a restabili ordinea și după confruntări sângeroase între forțele sale de securitate și protestatarii pro-democrație, în care au murit peste 100 de oameni, Ianukovici a fugit (la începutul anului 2014) în Rusia, acolo unde trăiește în exil de atunci.

Europa

