search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video 12 ofițeri FSB au fost uciși într-un atac cu drone asupra unui centru de comandă din Donețk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madiar” Brovdi, a declarat că trupele ucrainene au lovit un centru de comandă al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) în orașul Donețk ocupat, atacul fiind soldat cu cel puțin 12 morți și 15 răniți în rândul ofițerilor ruși, relatează presa ucraineană.

Dronă FP-2 foto arhivă
Potrivit acestuia, operațiunea a avut loc în dimineața zilei de 22 aprilie și a vizat o bază a Direcției de Operațiuni Mobile a FSB, structură pe care a asociat-o cu sistemul de contrainformații al Rusiei. FSB este principala agenție responsabilă de securitatea internă și contrainformații a Federației Ruse.

Atacul a constat în opt lovituri lansate cu precizie folosind drone FP-2, produse de compania ucraineană Fire Point. Acestea pot transporta încărcături de până la 100 kg și sunt utilizate pentru lovituri cu rază medie de acțiune. În total, pierderile rusești se ridică la 27 de membri ai unor unități de forțe speciale, dintre care 12 au fost uciși și 15 răniți.

Operațiunea face parte din campania mai amplă a Ucrainei constând în lovituri în adâncime, și care are drept scop să slăbească structurile de comandă și control ale Rusiei din teritoriile ocupate și să le diminueze capacitatea de coordonare a operațiunilor din spatele frontului.

Brovdi a descris ținta lovită ca fiind o formațiune operativă de forțe speciale din cadrul FSB, responsabilă de operațiuni de tip „război murdar” atât în teritoriile ocupate, cât și pe teritoriul ucrainean. El a precizat că unitatea desfășoară activități de contrainformații, sabotaj, misiuni militare speciale, construirea de rețele de agenți, recrutare, identificarea și reținerea persoanelor considerate neloiale, precum și eliminarea fizică a opozanților. De asemenea, ar coordona grupări armate pro-ruse și ar fi implicată în atacuri, incendieri și alte acțiuni clandestine.

Acțiunea a fost planificată de specialiști ai Centrului pentru Operațiuni de Lovituri în Adâncime din cadrul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, alături de militari din Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei, inclusiv unitatea Azov.

Atacul vine în contextul creșterii intensității atacurilor cu drone cu rază lungă și a loviturilor de precizie împotriva infrastructurii militare și de securitate ruse din regiunile ocupate, cu accent pe perturbarea nodurilor de coordonare.

Operațiunea din Donețk vine în urma recentelor atacuri în adâncime efectuate de Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei cu ajutorul dronelor FP-2. Comandantul Brovdi a declarat anterior că alături de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a folosit acest model de dronă pentru a lovi fregata „Amiral Grigorovici” în portul Novorosisk, de pe coasta Mării Negre.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
