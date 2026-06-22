China sancționează 10 companii americane din domeniul apărării după noile restricții impuse de Pentagon

China a anunțat luni sancțiuni împotriva unor companii americane din domeniul apărării și tehnologiei, ca răspuns la decizia recentă a Statelor Unite de a restricționa accesul unor firme chineze la contracte militare, relatează AFP.

Ministerul Comerțului de la Beijing a transmis că firmele chineze nu vor mai putea exporta către acele companii produse cu dublă utilizare, adică bunuri care pot avea atât aplicații civile, cât și militare.

Printre companiile vizate se numără producători de drone și companii care activează în domeniul materialelor rare.

Autoritățile chineze au justificat măsura prin necesitatea protejării securității naționale și au acuzat Washingtonul de extinderea „abuzivă” a listei companiilor chineze considerate asociate armatei.

Separat, Ministerul Finanțelor de la Beijing a anunțat că instituțiile guvernamentale chineze nu vor mai putea achiziționa produse de la 46 de companii americane. Printre acestea se numără mai multe divizii ale grupurilor Lockheed Martin, Raytheon și General Dynamics.

Decizia vine după ce Pentagonul a inclus, la începutul lunii, mai multe companii chineze de tehnologie pe lista firmelor despre care susține că au legături cu armata chineză. Printre acestea se numără și Alibaba și Baidu.

Baidu a respins acuzațiile și a transmis că afirmațiile potrivit cărora compania ar avea legături cu armata sunt „complet nefondate”.

Companiile incluse pe lista Pentagonului nu mai pot obține contracte cu armata americană.

China a criticat atunci măsura și a susținut că aceasta contrazice înțelegerile convenite de liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump în timpul vizitei acestuia în China, din luna mai.

Autoritățile chineze au precizat că restricțiile se aplică și companiilor din alte țări care ar încerca să furnizeze firmelor americane sancționate produse provenite din China. Totuși, autoritățile au lăsat deschisă posibilitatea acordării unor aprobări speciale pentru exporturi considerate necesare.



Tensiunile dintre Beijing și Washington rămân ridicate și în privința Taiwanului. China a sancționat anterior unele dintre companiile americane vizate și din cauza vânzărilor de armament către insulă, pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat recent că un posibil pachet de armament în valoare de 14 miliarde de dolari destinat Taiwanului este în curs de analiză.