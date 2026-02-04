Scindare la vârful conducerii politice a Chinei. Cum percepe SUA ultimele epurări ale lui Xi

Ultimul val de epurări efectuate la vârful conducerii politice chineze, este fără precedent în președinția lui Xi Jinping și motivația din spatele acestei decizii pare de neînțeles, apreciază oficiali și analiști americani.

Anunțul arestării unor loialiști și apropiați ai lui Xi, în special a lui Zhang Youxia, generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez şi totodată „numărul doi” în lanţul de comandă al armatei, pentru fapte grave, i-a surprins pe oficiali și analiști din Washington, făcându-i să se întrebe asupra adevăratului motiv din spatele acestei decizii radicale. Generalul Zhang este un veteran de război venerat, a cărui loialitate față de liderul chinez Xi părea de necontestat.

Oficiali spun că pentru guvernul SUA este esențial să înțeleagă starea de spirit a lui Xi, întrucât politicile sale, la fel ca cele ale președintelui Trump, afectează totul, de la economia globală până la operațiunile uneia dintre cele mai puternice armate din lume.

Mai multe explicații sunt posibile, dar niciuna nu pare să aibă o greutate mai mare decât celelalte.

Liderul chinez ar putea acționa motivat de paranoia, încercând să se protejeze de o provocare politică reală, sau, la fel de bine, ar fi îndreptățit să ia măsuri împotriva corupției la nivel înalt din Armata Populară de Eliberare, spun ei.

Analiștii din cadrul serviciilor secrete americane au concluzionat în evaluările din ultimii ani că Xi are un nivel extrem de ridicat de paranoia, spun oficialii.

Încă de când și-a început primul mandat, în 2012, Xi, în vârstă de 72 de ani, și consolidat autoritatea prin epurări și prin lansarea așa-numitelor campanii anticorupție, devenind cel mai puternic lider chinez din ultimele decenii.

Dar acum, din cei șase generali pe care i-a numit în Comisia Militară Centrală în 2022, nu a mai rămas decât unul, lăsând un vid de conducere în fruntea celei mai mari forțe armate din lume.

În plus, dintre cei 30 de generali și amirali care conduceau teatre sau operațiuni specializate la începutul anului 2023, aproape toți au fost expulzați sau au dispărut.

Principala amenințare vine din interior

Experții explică că aceste decizii sunt tipice pentru liderii autocrați.

Pentru acești lideri, principalul pericol pentru puterea lor vine din interior - din cercurile restrânse, mai degrabă decât din partea unor potențiali protestatari sau disidenți.

„Ca autocrat, trebuie să fii paranoic. Ești în permanență în pericol. Toți cei din jurul tău mint tot timpul. Nu știi niciodată cine este cu adevărat loial și cine te minte”, a explicat el.

Epurările comandanților militari sunt frecvente în astfel de sisteme centralizate. „A fi general într-o autocrație este o muncă ingrată. Dacă ești perceput ca fiind eficient și subordonații tăi te plac, dezvolți un centru de putere alternativ, iar autocratul se simte amenințat de tine. Dar dacă ai performanțe slabe, autocratul nu te place.”

Generalul Zhang a fost într-o astfel de postură: veteran al războiului China-Vietnam din 1979 era recunoscut pentru loialitatea sa față de Xi, dar se bucura și de un mare respect din partea ofițerilor și trupelor de sub comanda sa.

Evaluările SUA cu privire la paranoia lui Xi ridică semne de întrebare cu privire la raționalitatea deciziilor sale.

„Paranoia este mai degrabă o caracteristică a conducerii sale decât un defect”, a declarat John Culver, fost analist CIA pe probleme legate de China, care s-a pensionat în 2020, înainte de cele mai recente evaluări. „Nu ar fi rezistat atât de mult sau ar atât de puternic, având în vedere influenții politicieni experimentați și instituțiile pe care le-a eviscerat politic.”

CIA întocmește profiluri ale liderilor străini, inclusiv portrete psihologice. Analiștii au încercat mulți ani să-l înțeleagă pe Xi, văzut partid încă din 2007 drept un posibil lider al Chinei.

Dincolo de corupție

Dar ultimul val de epurare ridică întrebări privind motivații dincolo de corupția care a stat până acum la baza acestor decizii.

De data asta, acuzațiile sunt mult mai grave: potrivit unor ofițeri militari chinezi citați de WSJ, generalul Zhang ar fi suspectat că ar fi spion pentru guvernul SUA și că ar fi transmis secrete nucleare.

Or un astfel de act ar echivala cu trădarea - cea mai serioasă infracțiune de care se poate face vinovat un oficial chinez.

Foștii și actualii oficiali americani spun că nu au cunoștință ca generalul Zhang să fi informat serviciile secrete americane sau să fi transmis cumva către SUA informații nucleare.

De asemenea, au spus că nu au detectat o campanie internă la Beijing de a răspândi printre oficiali știrea că generalul Zhang ar fi spion pentru Statele Unite.

În ultimii ani, Xi și principala agenție de informații a Chinei, Ministerul Securității Statului,au desfășurat o campanie de avertizare a publicului cu privire la amenințările la adresa securității naționale din partea spionilor puterilor străine. În același timp, CIA depune eforturi pentru a recruta agenți și informatori în China și afirmă că efortul dă semne de succes.

Sâmbătă, Liberation Army Daily, ziarul oficial al armatei, a salutat pedepsirea generalului Zhang și a unui adjunct drept o „realizare majoră” în lupta anticorupție și a declarat că toți ofițerii și soldații trebuie să sprijine decizia Comitetului Central al partidului.

Liu Pengyu, purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, a transmis într-un comunicat că Comitetul Central că a deschis anchete asupra celor doi generali „sub suspiciunea de încălcări grave ale legii și disciplinei”, ceea ce reflectă o „abordare de toleranță zero în combaterea corupției”.

Atacul asupra comandanților militari de rang înalt a atras atenția în ultimii ani și a ridicat semne de întrebare cu privire la adevărata amploare a corupției. Epurările au stârnit, de asemenea, dezbateri în rândul analiștilor cu privire la apariția unor diferențe de opinie între Xi și generalii săi de rang înalt în ceea ce privește abordările lor față de insula democratică Taiwan, despre care liderul chinez a spus că trebuie să ajungă sub conducerea Chinei, prin forță dacă este necesar.

Xi ar pregăti terenul pentru un nou mandat

În orice caz, expulzările ar putea avea un impact profund asupra planificării militare.

„Este posibil ca neîncrederea dintre partid și armată să genereze ezitare față de orice operațiuni semnificative, cel puțin pe termen scurt”, a declarat Rush Doshi, cercetător la Universitatea Georgetown și la Consiliul pentru Relații Externe.

Deoarece generalul Zhang era considerat de departe cel mai de încredere comandant al lui Xi, epurarea sa a fost comparată de unii cercetători chinezi cu despărțirea lui Mao din 1971 de Lin Biao, un comandant de rang înalt și vicepreședinte al partidului. Lin a murit într-un misterios accident de avion în Mongolia în acel an, în timp ce fugea în Uniunea Sovietică.

Yun Sun, analist specializat în China la Centrul Stimson din Washington, a declarat că decizia lui Xi ar putea însemna că acesta încearcă să prevină orice potențială provocare la adresa puterii sale înainte de următorul congres al partidului, în 2027.

La ultimul congres al partidului, din 2022, Xi a făcut pasul remarcabil de a-și asigura un treilea mandat de cinci ani. Această mișcare a alimentat anxietatea în rândul cetățenilor chinezi, inclusiv a unor oficiali ai partidului, care se temeau că ar putea deveni un tiran asemănător lui Mao.

Sun a speculat că Xi ar fi putut lua decizia să-și asigure un al patrulea mandat, în loc să numească un succesor la congresul de anul viitor, iar înlăturarea generalului Zhang ar putea fi o încercare de a bloca un critic potențial influent.

Dacă generalul nu împărtășea opinia lui Xi „în această chestiune politică extrem de importantă”, a spus ea, „asta îl face pe Zhang pe persoană extrem de periculoasă”.