Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Revoluție pe șosele: China lasă lumea în urmă cu noile camioane electrice

China nu mai domină doar piața autoturismelor electrice. Țara înregistrează un nou avans rapid într-un sector considerat mult mai dificil: electrificarea camioanelor grele.

Camion electric chinezesc/FOTO:X
După ce a introdus pe șosele zeci de milioane de vehicule electrice și autobuze, China conduce acum o nouă etapă a tranziției energetice, concentrată pe transportul de marfă de mare tonaj.

Datele recente arată o creștere accelerată. Aproape 30% dintre camioanele grele noi vândute anul trecut în China au fost modele alimentate cu surse alternative de energie — o categorie care include hibride și vehicule pe hidrogen, dar dominată de cele complet electrice. Procentul marchează o creștere semnificativă față de anii anteriori și depășește cu mult nivelurile din alte regiuni ale lumii.

Prin comparație, în Europa, camioanele electrice reprezintă aproximativ 4% din vânzările noi, iar în California — una dintre cele mai avansate piețe din Statele Unite — vânzările sunt încă limitate la câteva sute de unități anual.

Ritmul adoptării în China este fără precedent și are implicații globale

Experții spun că ritmul adoptării în China este fără precedent și are implicații globale. Electrificarea camioanelor este considerată una dintre cele mai dificile provocări ale tranziției verzi, din cauza consumului ridicat de energie și a costurilor mari. Operatorii sunt sensibili la prețuri și reticenți în a adopta tehnologii noi, mai ales atunci când acestea pot afecta capacitatea de transport și profitabilitatea.

Cu toate acestea, China a demonstrat că o astfel de transformare este posibilă la scară industrială.

La nivel intern, expansiunea sectorului stimulează întregul lanț economic: producătorii de baterii își consolidează poziția dominantă, companiile dezvoltă infrastructură de încărcare mai eficientă, iar investițiile în sisteme autonome bazate pe inteligență artificială se accelerează.

Un rol esențial l-au avut politicile guvernamentale. Din 2020, autoritățile au impus cote minime de utilizare a camioanelor „verzi” în industrii-cheie precum metalurgia, cimentul și energia pe bază de cărbune. În paralel, subvențiile generoase au încurajat companiile să renunțe la vehiculele diesel.

Acest model — combinând o piață internă vastă, competiția intensă și sprijinul statului — începe să fie exportat. Producători chinezi își extind deja prezența internațională, deschizând fabrici și facilități de finanțare în regiuni precum Africa și America Latină, dar și în Europa.

Impactul energetic ar putea fi major

China, cel mai mare importator de combustibili fosili din lume, ar putea reduce semnificativ consumul de motorină. Potrivit estimărilor Rystad Energy, până în 2030 cererea de diesel ar putea scădea cu aproximativ 20% față de nivelurile actuale.

În același timp, vânzările continuă să crească rapid, deși rămân modeste comparativ cu piața autoturismelor electrice. Producători precum BYD sau mari grupuri industriale chineze conduc această expansiune, depășind semnificativ concurența internațională.

Scăderea prețurilor bateriilor și costurile reduse ale energiei electrice contribuie la creșterea atractivității economice. Deși un camion electric poate costa dublu față de unul diesel, diferența poate fi recuperată în aproximativ doi ani, datorită costurilor de operare mai mici.

În paralel, autonomia vehiculelor s-a îmbunătățit. Modelele utilizate frecvent în porturi sau pentru transport pe distanțe scurte pot parcurge între 200 și 300 de kilometri cu o singură încărcare — suficient pentru mai multe curse zilnice.

„Coridoare verzi”

Infrastructura se dezvoltă și ea rapid. Așa-numitele „coridoare verzi”, dotate cu stații de încărcare dedicate camioanelor, sunt extinse de-a lungul autostrăzilor. De asemenea, tehnologii precum schimbul rapid de baterii, dezvoltate de CATL, permit înlocuirea acestora în doar câteva minute.

Totuși, provocările persistă. Electrificarea transportului pe distanțe lungi rămâne dificilă, în special din cauza limitărilor legate de autonomie și capacitatea bateriilor. Pentru cursele de până la 1.000 de kilometri pe zi, soluțiile actuale sunt încă insuficiente.

În ciuda acestor obstacole, direcția este clară: China accelerează tranziția către transportul greu electrificat, consolidându-și poziția de lider global într-un sector considerat, până de curând, dificil de transformat.

