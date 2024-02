Chinezii au dezvoltat o tehnologie cu plasmă care face avioanele invizibile pe radar și acționează ca un scut energetic, ca în „Războiul stelelor“

Oamenii de știință chinezi susțin că au dezvoltat o tehnologie stealth cu plasmă de nouă generație, care permite aeronavelor să dispară de pe radar, potrivit ziarului din Hong Kong South China Morning Post (SCMP).

"Dispozitivul închis cu plasmă cu fascicul de electroni" poate fi pornit la o notificare de moment, protejând în același timp o aeronavă de interceptarea prin radar, scrie publicația.

Descoperirile publicate în The Chinese Journal of Radio Science fac parte dintr-un proiect de cercetare condus de Tan Chang și echipa sa de la China Aerospace Science and Technology Corporation, a raportat SCMP.

Progresul tehnologic al cercetătorilor chinezi vine în contextul în care competiția geopolitică dintre Washington şi Beijing privind supremaţia militară în regiunea Indo-Pacific se menţine la cote ridicate.

Tehnologia are multe avantaje, cum ar fi „structură simplă, gamă largă de putere reglabilă și densitate mare a plasmei”, au scris Tan Chang și echipa sa într-o lucrare revizuită de colegi în decembrie.

„Când undele electromagnetice, cum ar fi cele emise de radar, interacționează cu plasma, ele fac ca particulele să se miște rapid și să se ciocnească, disipând energia undelor și reducând puterea semnalului reflectat”, a raportat SCMP.

„Ambele aceste metode pentru a obține invizibilitate prin plasmă la temperatură joasă au fost supuse testelor de zbor și s-au dovedit a avea succes. Această interacțiune transformă energia undelor electromagnetice în energie mecanică și termică a particulelor încărcate, diminuând puterea undelor și slăbind ulterior semnalul radar reflectat înapoi."

Conceptul de tehnologie stealth cu plasmă , o abordare inovatoare pentru a face aeronavele invizibile pentru radar, a apărut în epoca Războiului Rece. În acea perioadă tensionată, Statele Unite și Uniunea Sovietică au dedicat resurse semnificative dezvoltării acestei tehnologii.

În ciuda eforturilor lor, limitările tehnologice ale timpului au împiedicat furtul plasmei să avanseze dincolo de etapele experimentale. În schimb, avioanele moderne stealth, cum ar fi F-22 și F-35 , ating invizibilitatea prin materiale absorbante de radar și forme geometrice unice.

Aceste caracteristici, totuși, compromit eficiența aerodinamică—de exemplu, F-22 se confruntă cu provocări în scenarii de luptă apropiate, iar F-35 nu poate suporta viteze supersonice, iar tehnologia de invizibilitate a materialelor absorbante de radar poate avea un cost ridicat, potrivit SCMP.

Scut energetic

O echipă de cercetători condusă de Chen Zongsheng, cercetător asociat la State Key Laboratory of Pulsed Power Laser Technology din cadrul National University of Defence Technology, a dezvoltat ceea ce au numit un „scut de plasmă la temperaturi scăzute”.

Utilizând un tip special de plasma, scutul energetic este conceput astfel încât microundele potențial dăunătoare să nu afecteze electronicele delicate. Dacă afirmațiile privind existența sa sunt adevărate, noul scut reprezintă un salt semnificativ în tehnologia energiei dirijate.

Radiațiile electromagnetice (EM) de mare putere, cum ar fi microundele, pot compromite tehnologia modernă, inclusiv cipurile militare cu circuite speciale, chiar și de la mică distanță.

Aceste unde puternice pot provoca interferențe electrice în cip și pot crește semnificativ temperatura internă a acestuia. Din acest motiv, componentele electronice sensibile trebuie să fie ecranate și protejate cât mai mult posibil.

„Suntem în curs de dezvoltare a unor dispozitive miniaturizate pentru a da viață acestei tehnologii”, au scris Chen și colaboratorii săi într-un articol publicat luna trecută în Journal of the National University of Defence Technology.

Echipa lui Chen a declarat că cercetarea lor a fost motivată de presiunile exercitate de Statele Unite. „Statele Unite au pus deja în funcțiune echipamente precum Active Denial System, sistemul Vigilant Eagle, racheta de croazieră AGM-86, care poartă un focos cu microunde de mare putere și arme cu microunde de mare putere pentru blocarea spațiului aerian”, a explicat echipa lui Chen.