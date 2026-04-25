Nu doar savanții americani mor în circumstanțe misterioase, ci și cei chinezi. Cel puțin nouă cazuri de decese suspecte

Starul în plină expansiune al sectorului inteligenței artificiale militare din China lucra la scenarii privind o eventuală invazie a Taiwanului - până când a murit într-un accident de mașină inexplicabil, în zorii zilei, la Beijing, la doar 38 de ani, relatează Newsweek.

Moartea lui Feng Yanghe, profesor la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării, survenită pe 1 iulie 2023, ridică numeroase semne de întrebare. El câștigase competiții naționale datorită platformei sale inovatoare „War Skull”.

Printre întrebările fără răspuns se numără: cum se explică faptul în necrologul publicat pe site-ul de specialitate de stat Sciencenet.cn se spune că a fost „sacrificat”? Și de ce strălucitul savant originar din provincia Gansu a fost înmormântat într-un cimitir special din Beijing, rezervat elitei Partidului Comunist, eroilor și martirilor revoluționari?

Totuși, asemenea situației din Statele Unite, moartea lui Feng nu este un caz izolat. Potrivit presei chineze și a publicațiilor chineze din diaspora, mai mulți cercetători de top din domenii ultrasensibile - precum inteligența artificială militară, armele hipersonice și apărarea spațială - au murit pe neașteptate.

Fenomenul oglindește o serie similară de dispariții sau decese în rândul oamenilor de știință americani, investigată în prezent la Washington. În SUA s-au înregistrat 11 cazuri, iar în China cel puțin nouă.

Această situație a dat naștere unei întrebări neliniștitoare în rândul unor analiști militari: are loc un „război tăcut” în care sunt implicați oameni de știință”?

„Un strateg al simulărilor despre Taiwan”

Competiția dintre SUA și China se intensifică, liderii chinezi și ruși proclamând că lumea trece prin „schimbări nemaivăzute de un secol” în ceea ce privește ordinea internațională și că ei sunt motorul acestora. Această competiție pentru putere se desfășoară în mare măsură în domeniile științei și tehnologiei, oferind nu doar avantaj economic, ci și superioritate militară.

În China, presa și rețelele sociale, precum și necrologurile, au atribuit decesele unor accidente rutiere sau unor „accidente” nespecificate, fără a numi o cauză. Vârstele celor decedați variază între 26 și 68 de ani.

Feng se întorcea de la o ședință de lucru din capitala Chinei când a murit, în jurul orei 2:35 dimineața, potrivit publicației de stat China Daily, care a citat un anunț al comitetului de organizare a ceremoniei de comemorare. Se menționează că lucra la o „sarcină majoră”, fără alte detalii. Sciencenet.cn a precizat că a fost „sacrificat în timp ce își îndeplinea atribuțiile oficiale”.

„Feng era unul dintre principalii arhitecți ai simulărilor AI pentru scenarii legate de Taiwan și este neobișnuit că accidentul s-a produs în mijlocul nopții”, a declarat un cercetător experimentat în domeniul armatei chineze, angajat la un think tank occidental, care monitorizează situația.

Acesta a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului. „Nu cred că este sănătos să fii asociat cu astfel de lucruri”, a spus el pentru Newsweek.

„O persoană ucisă într-un accident de mașină nu este, în mod obișnuit, descrisă ca «sacrificându-și» viața”, a adăugat cercetătorul, care vorbește limba chineză. El a subliniat totodată faptul că înmormântarea lui Feng în cimitirul Babaoshan din Beijing este „foarte ciudată”.

„Domeniile acestor cercetători care au murit includ hipersonica, inteligența artificială militară - în special simulările de tip swarming - adică tehnologii care pot schimba radical balanța. Aceste domenii par suprarprezentate în aceste cazuri. Nu pare neapărat vorba de eliminarea unui întreg grup, dar dacă sunt vizați cei mai străluciți cercetători, efectul poate fi unul de descurajare”, a spus el, adăugând că unele cazuri ar putea fi „accidente reale”.

Ipoteza este că un adversar „ar putea încerca să încetinească [China]. Situația începe să pară din ce în ce mai neobișnuită”, a concluzionat acesta.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că „nu este la curent cu situația în cauză”, atunci când a fost contactată de Newsweek prin email.

„Ceea ce vreau să accentuez este că China a fost întotdeauna dedicată promovării progresului științific și tehnologic prin cooperare și competiție sănătoasă”, a spus un purtător de cuvânt al secției de informații și afaceri publice.

Întrebată de Newsweek cu privire la subiect, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a comentat situația din China, limitându-se la situația din SUA: „Casa Albă continuă să se coordoneze cu agențiile pentru a investiga aceste evenimente și a asigura transparență pentru poporul american. Nu vom anticipa rezultatele investigației.”

O ipoteză extravagantă, dar nu imposibilă

Pare o teorie exagerată. Totuși, oamenii de știință au fost de-a lungul timpului la rândul lor ținte politice. Un număr necunoscut de cercetători iranieni din domeniul nuclear au fost asasinați, probabil de către Israel, în încercarea de a încetini programul nuclear al Iranului. Alții au murit în bombardamente israeliene și americane din iunie 2025.

Nu există dovezi că SUA, China sau Rusia ar desfășura campanii de asasinare îndreptate asupra oamenilor de știință sau că aceștia ar fi ținta altor state ostile. Pe de altă parte, miza este extrem de ridicată.

Presa de limba chineză, care urmărește aceste decese suspecte, sugerează frecvent propriile bănuieli prin titluri precum: „Opt oameni de știință de top mor «misterios»!” Postul taiwanez Formosa TV News a catalogat fenomenul drept „Extrem de neobișnuit”.

În China continentală și Hong Kong speculațiile au curs: „Dar cine s-ar fi gândit că, chiar și în secolul XXI, mai multe genii chineze care au studiat sau au călătorit peste hotare ar muri în mod misterios și inexplicabil!”, se arată într-un articol publicat în octombrie anul trecut pe site-ul 163.com.

Unele publicații chineze au remarcat că alte decese -care nu sunt incluse în cele nouă analizate de Newsweek - au avut loc în SUA sau că mulți dintre cercetători studiaseră acolo. Totuși, acest lucru nu este neobișnuit, deoarece timp de decenii China a trimis cei mai buni oameni de știință să studieze la universități americane de top.

Mulți dintre ei s-au întors ulterior în China, fie voluntar, fie sub presiuni mai mult sau mai puțin subtile, pentru a-și aduce contribuția la modernizarea științifică, tehnologică și militară a țării.

Un șir de decese suspecte

Printre alte cazuri atribuite accidentelor rutiere se numără Zhang Xiaoxin, în vârstă de 62 de ani, decedat în decembrie 2024. Era expert spațial la Centrul Național de Meteorologie Satelitară și se specializase în monitorizarea vremii și sisteme de avertizare timpurie, potrivit South China Morning Post.

„Zhang a câștigat un premiu de top acordat de armata chineză pentru progrese în știință și tehnologie, deși există puține informații despre proiectul său de cercetare”, a relatat publicația.

În 2018, Chen Shuming, în vârstă de 57 de ani, om de știință militar și expert în microelectronică la aceeași universitate la care a predat Feng, a murit într-un accident de mașină. Acesta era prezentat drept „liderul echipei de cercetare și dezvoltare a cipurilor pentru arme de ultimă generație”.

Chimistul Zhou Guangyuan, în vârstă de 51 de ani, a murit în decembrie 2023, fără ca o cauză să fie făcută publică. Necrologul de pe Sciencenet.cn arăta că, după ani de studiu, acesta „dezvoltase un simț mai profund al responsabilității față de nevoile țării”.

Specialist în materiale, în special polimeri, Zhou era membru al Academiei Chineze de Științe și cercetător la Institutul de Fizică Chimică din Dalian. Cauza morții nu a fost precizată.

Domeniul hipersonicelor a pierdut, de asemenea, experți precum Fang Daining, în vârstă de 68 de ani, care ar fi murit în urma unui episod medical neașteptat în Africa de Sud, în februarie anul acesta.

„Fang studia materiale ultra-rezistente pentru nave spațiale și motoare avansate la Institutul de Tehnologie din Beijing (BIT), o universitate-cheie pentru cercetarea în domeniul apărării”, a relatat South China Morning Post, citând un necrolog afișat în campus.

Lista continuă cu:

Yan Hong, 56 de ani, cercetător în hipersonică, care lucrase anterior la Wright State University din Ohio și ulterior la Northwestern Polytechnical University, instituție sancționată de SUA. Acesta a murit în martie, aparent în urma unei boli.

În 2025, Zhang Daibing, 47 de ani, expert de top în drone și fost director adjunct al Institutului de Sisteme Fără Pilot, a murit în Changsha, provincia Hunan, fără ca o cauză să fie anunțată.

Liu Donghao, 51 de ani, specialist în securitatea datelor, a murit în 2024 în urma unui accident nespecificat. Era fondatorul unei organizații de cercetare în domeniul securității datelor și un pionier în acest sector în China.

Li Minyong, 49 de ani, chimist în domeniul biomedical de renume internațional și laureat al unui program de talente al Ministerului Educației, a murit în 2025, în urma unei boli subite. El dezvoltase „medicamente inovatoare ghidate prin vizualizare și reglare controlată de lumină”, potrivit necrologului.

„Lucruri destul de serioase”

În paralel, în SUA, seria de dispariții și decese ale oamenilor de știință în circumstanțe neelucidate a atras atenția opiniei publice și a generat ample speculații online. Ar putea exista o legătură cu o „operațiune străină”, a declarat congresmanul Eric Burlison. FBI investighează cazul.

„Suntem în competiție cu China, Rusia și Iran în domeniul tehnologiilor nucleare, armelor avansate și spațiului. Între timp, cei mai buni oameni de știință ai noștri dispar”, a scris republicanul din Missouri pe platforma X.

Președintele SUA, Donald Trump, a descris recent aceste cazuri drept „lucruri destul de serioase”, exprimându-și speranța că este vorba doar de o coincidență.

Până în prezent, nu a fost confirmată oficial nicio legătură între cazurile semnalate recent în relatările online.