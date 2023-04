Emisarii Chinei în Franța și statele baltice, convocați pentru clarificări. Parisul, presat să ia măsuri

Ambasadorul Chinei la Paris, Lu Shaye, a fost convocat pentru luni seară la Ministerul francez de Externe din cauza declarațiilor prin care a pus sub semnul întrebării suveranitatea și integritatea teritorială a statelor rezultate în urma destrămării Uniunii Sovietice.

Într-un interviu acordat vineri pentru postul de televiziune LCI, ambasadorul Lu Shaye, care se prezintă drept „un soldat împotriva hienelor nebune”, a susținut că cele 15 state rezultate în urma destrămării Uniunii Sovietice „nu au un statut efectiv în dreptul internațional”.

„În dreptul internațional, chiar și aceste țări din fosta Uniune Sovietică nu au statut efectiv, deoarece nu există niciun acord internațional care să materializeze statutul lor de țară suverană”, a spus diplomatul chinez.

Întrebat dacă este de părere că peninsula Crimeea aparține Ucrainei, Lu Shaye a răspuns: „Depinde de modul în care percepeți problema”. El a reluat apoi propaganda Moscovei precum că peninsula Crimeea a fost „rusească la început”. Însă nu a precizat ce înțelege prin început, în condițiile în care peninsula de la Marea Neagră a ajuns sub stăpânirea Imperiului Rus abia în 1783, în urma unui act de anexare.

Ambasadorul Shaye „neagă (...) existența unor țări precum Ucraina, Lituania, Estonia, Kazahstan etc.”, a comentat pe Twitter Antoine Bondaz, expert în China la centrul de reflecție Foundation for Strategic Research, cu sediul la Paris.

80 de europarlamentari solicită măsuri împotriva lui Lu Shaye

Într-un editorial publicat în „Le Monde”, aproximativ 80 de europarlamentari solicită ministrului francez de Externe, Catherine Colonna, să ia măsuri împotriva ambasadorului chinez la Paris, care încalcă dreptul internațional prin astfel declarații.

Ambasadorul Lu Shaye „insultă profund istoria, cultura și integritatea fundamentală a națiunilor vizate”. În plus, „urmăresc să submineze principiile fundamentale pe care se bazează relațiile diplomatice previzibile”, denunță semnatarii editorialului.

Aceștia reamintesc că nicio națiune din lume, inclusiv China, nu trebuie să pună în discuție suveranitatea altor țări.

„Suveranitatea nu este o jucărie diplomatică, ci elementul fundamental al relațiilor internaționale, al dreptului internațional și al Cartei ONU”, subliniază europarlamentarii.

„Într-un moment în care războiul face ravagii în Europa din cauza agresiunii Rusiei împotriva integrității teritoriale a vecinului său, Ucraina, este imperativ ca lumea democratică să trimită un mesaj fără echivoc națiunilor autoritare pentru a apăra suveranitatea aliaților noștri”, insistă ei.

Statele baltice și Republica Moldova așteaptă clarificări

Cele trei state baltice - Letonia, Lituania şi Estonia, devenite membre UE și NATO după obținerea independenței - i-au convocat pe reprezentanții chinezi pentru a obține clarificări din partea lor.

Lituania va „cere o clarificare” și va dori să afle „dacă poziţia Chinei privind independenţa s-a schimbat”, a declarat şeful diplomaţiei lituaniene, Gabrielius Landsbergis.

Acesta a mai precizat că îi va reaminti emisarului chinez la Vilnius că statele baltice „nu sunt ţări post-sovietice, ci ţări ce au fost ocupate ilegal de Uniunea Sovietică”.

Ministrul leton de Externe, Edgars Rinkevics, a denunţat o declarație „complet inacceptabilă”. Omologul său estonian, Margus Tsahkna, le-a numit „false”, relevând „o interpretare greșită a istoriei”. Conform dreptului internațional, statele baltice sunt suverane din 1918, dar au fost ocupate timp de 50 de ani de URSS, a precizat el.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a anunțat la rândul său că așteată clarificări din partea Chinei.

„Observațiile ambasadorului chinez in Franța sunt absolut inacceptabile. Rămânem în așteptarea clarificării poziției oficiale din partea autorităților chineze”, a declarat consilierul pe comunicare al șefului diplomației din statul vecin, Igor Zaharov.

Republica Moldova s-a aflat în componența URSS sub denumirea Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, înființată de Iosif Visarionovici Stalin la 2 august 1940, după ocuparea Basarabiei prin ultimatumul dat României în 28 iunie 1940. Un an mai târziu, Basarabia a revenit în componența României pe fondul dinamicii celui de-al Doilea Război Mondial, dar a fost reocupată de sovietici la începutul lui septembrie 1944. De atunci, Republica Moldova s-a aflat timp de 47 de ani sub ocupație sovietică.

Podoliak: O „versiune absurdă” a istoriei

Conducerea de la Kiev a reacționat duminică prin intermediul consilierului prezidențial Mîhailo Podoliak. „Este ciudat să auzi o versiune absurdă despre istoria Crimeei de la un reprezentant al unei țări scrupuloase despre istoria ei milenară. Toate fostele republici sovietice au un statut suveran clar consacrat în dreptul internaţional. Dacă vrei să fii un jucător politic important, nu repeta ca un papagal propaganda rusească”, a scris Podoliak pe contul său de Twitter.

Pe de altă parte, regimul de la Biejing a susținut luni că respectă „statutul de stat suveran” al țărilor devenite independente după sfârșitul ocupației sovietice.

„China respectă statutul de stat suveran al republicilor” apărute în urma disoluţiei Uniunii Sovietice, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.