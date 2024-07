Noi previziuni șocante ale futurologului care a anticipat marile salturi tehnologice: de la resurecția morților la nemurire

Un expert în tehnologie, renumit pentru că a anticipat era Iphone a făcut noi previziuni șocante și pe alocuri alarmante într-o nouă carte, relatează Daily Mail.

În noua sa carte, „The Singularity is Nearer”, informaticianul Google Ray Kurzweil prezice că oamenii vor deveni cyborgi nemuritori până în 2045.

O altă predicție este că progresele în inteligența artificială vor face posibilă reînvierea celor dragi și conectarea creierului nostru la tehnologia cloud, în ceea ce el numește „a cincea epocă” a inteligenței umane.

Singularitatea este ideea că inteligența artificială (AI) va depăși în cele din urmă inteligența umană, ceea ce va schimba fundamental existența umană.

„Copiii născuți astăzi vor absolvi facultatea la momentul în care va avea loc Singularitatea”, scrie el.

„În cele din urmă, nanotehnologia va permite acestor tendințe să culmineze cu extinderea directă a creierului nostru cu straturi de neuroni virtuali în cloud.

„În acest fel ne vom contopi cu AI. Vor fi cei mai incitanți ani din istorie”, apreciază el.

El susține că descoperirile recente în domeniul IA, cum ar fi ChatGPT, arată că predicția din prima carte „The Singularity is Near” (2005) a fost corectă, iar „traiectoria este clară”.

Morții vor reveni la viață

Kurzweil are credința că tehnologia IA promite să „aduce înapoi” morții: mai întâi sub forma de simulări capabile să reproducă o persoană, iar apoi și sub formă fizică.

Încercările lui Kurzweil de a-și „aduce înapoi” tatăl – decedat pe când Kurzweil avea 22 de ani – folosind inteligența artificială au început cu mai bine de 10 ani în urmă.

Kurzweil a creat o sosie robotizată a tatălui său alimentând un sistem de inteligență artificială cu scrisorile, eseurile și compozițiile muzicale ale acestuia.

„Deja creăm prin activitățile noastre digitale arhive stufoase ale manierei în care reflectăm asupra a ceea ce simțim.

„Și, în acest deceniu, tehnologiile noastre pentru înregistrarea, stocarea și organizarea acestor informații vor avansa rapid.”

Până la sfârșitul anilor 2020, Kurzweil se așteaptă la recreări non-biologice „foarte realiste” ale oamenilor, și apoi corpurilor vii.

„În cele din urmă, replicile artificiale ar putea fi chiar găzduite de corpuri biologice augmentate cibernetic, crescute din ADN-ul persoanei originale”, scrie el în noua carte.

Kurzweil prezice că oamenii se vor muta în corpuri artificiale „mai avansate decât îngăduie biologia” astfel că, până în anii 2040, va fi posibilă o copie a unei persoane.

Oamenii vor deveni de un milion de ori mai inteligenți

Kurzeil spune că suntem pe cale să intrăm în „a cincea epocă” a inteligenței, în care omul se contopește cu mașinile, declanșată de apariția IA-ului la nivel uman și a cipurilor din creier precum cele dezvoltate de compania Neuralink a lui Elon Musk.

Futurologul anticipează că, după 2029, inteligența umană se va multiplica de milioane de ori prin conectarea directă a ființelor umane la mașini.

„O capacitate-cheie în anii 2030 va fi conectarea intervalelor superioare ale neocortexurilor noastre la cloud, ceea ce ne va expanda în mod direct gândirea.

„În acest fel, mai degrabă decât să ne fie competitor, IA va deveni o extensie a noastră”, scrie el.

Nemurirea va fi posibilă începând cu 2030

Oamenii vor începe să atingă condițiile pentru pentru imortalitate până în 2030, prezice Kurzweil.

Progresul va fi susținut de progrese uriașe în tratamentul sănătății.

El scrie că până în 2030, simulatoarele biologice IA vor efectua teste clinice în doar câteva ore, și nu ​​ani, făcând posibilă producerea rapidă a unor noi medicamente și tratamente pentru longevitate..

„Obiectivul pe termen lung sunt nanoroboții medicali. Aceștia vor fi făcuți din piese diamantoizi cu senzori, manipulatori, computere, comunicatori și eventual surse de energie.

Viața va deveni mai ușoară

Kurzweil crede că tehnologia va revoluționa viața de zi cu zi, cu roboți capabili să construiască zgârie-nori incredibil de rapid cu ajutorul imprimantelor 3D.

Alte descoperiri bazate pe inteligența artificială vor reduce prețul energiei solare, prin revoluții în domeniul fotovoltaic, ceea ce va reduce prețul energiei.

Între timp, descoperirile în extracția robotică vor reduce costurile mineritului materiilor prime.

„În anii 2030, va fi relativ ieftin să trăiești la un nivel care este considerat astăzi luxos”, este o altă predicție.

Divertisment în care „intuim” fiecare gând

Creierul uman va fi îmbunătățit prin „nanotehnologie”, făcând posibile noi forme de divertisment, crede Kurzweil.

Futurologul prefigurează că divertismentul va consta în transferarea „fiecărui gând din capul cuiva în al altcuiva”.

Totodată, creierul va fi îmbunătățit prin „electrozi la scară nano, inofensivi, introduși în creier prin fluxul sanguin”.

„Eliberate din granițele craniilor noastre și procesate pe un substrat de milioane de ori mai rapid decât țesutul biologic, mintea noastră va fi împuternicită să crească exponențial, extinzându-ne în cele din urmă inteligența de milioane de ori”, a prezis futurologul.