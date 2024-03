Condamnat la moarte pentru o crimă ca în filme: l-a otrăvit pe Lin Qi, producător executiv la serialul Netflix „3 body problem”

Un fost director de la Yoozoo Game a fost condamnat la moarte, vineri, în cazul otrăvirii în 2020 a lui Lin Qi, fondatorul unei cunoscute companii chineze de jocuri. Yoozoo, cunoscută și sub numele de Youzu Interactive, a dezvoltat „Game of Thrones: Winter Is Coming”, un joc bazat pe serialul TV, relatează The Independent.

Fondator al companiei de mare succes, Lin Qi Lin a fost producător executiv, alături de creatorii Game of Thrones, David Benioff și D.B. Weiss, la adaptarea în limba engleză a trilogiei romancierului Liu Cixin. Compania sa, Yoozoo, deținea drepturile cinematografice pentru The Three-Body Problem, dar, în septembrie 2020, a acordat Netflix dreptul de a produce o adaptare a trilogiei.

Xu Yao, directorul care a condus o filială responsabilă de afacerile legate de aceasta, a otrăvit mâncarea fondatorului Yoozoo Game, Lin Qi, în decembrie 2020, din cauza unei dispute legate de conducerea afacerii, a declarat Primul Tribunal Popular Intermediar din Shanghai. Lin Qi, care avea 39 de ani, a murit în ziua de Crăciun. Poliția l-a reținut pe Xu la câteva zile după moartea lui Lin.

Alte patru persoane s-au îmbolnăvit grav, dar nu au murit, după ce Xu Yao a otrăvit băuturi în birou, între septembrie și decembrie 2020, din cauza unor dispute cu doi dintre colegi, a precizat tribunalul într-o declarație.

La momentul decesului, compania Yoozoo, cu sediul la Shanghai, a declarat că a fost anunțată de moartea lui Lin Qi prin intermediul familiei sale. Nu a precizat cauza și nici nu a oferit alte detalii.

Într-o postare pe rețelele de socializare semnată de întregul personal, compania a scris: „Ai văzut prin ceea ce era imperfect, dar ai continuat să crezi în frumusețe; ai întâlnit lipsa de amabilitate, dar ai continuat să crezi în bunătate. Împreună, vom continua să fim amabili, vom continua să credem în frumusețe și vom continua să luptăm împotriva a tot ceea ce este lipsit de bunătate”. Postarea a fost însoțită de imaginea unui bilet scris de mână cu un citat din „The Three-Body Problem”.

Serialul tocmai a fost lansat pe Netflix și urmărește un grup de oameni de știință din zilele noastre, în timp ce omenirea se confruntă cu o invazie extraterestră.