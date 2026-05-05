Cine este Cai Qi, „umbra” lui Xi Jinping care deține cheile puterii la Beijing?

Deși ierarhia oficială a Partidului Comunist Chinez îl plasează pe locul al cincilea, Cai Qi este considerat de tot mai mulți analiști drept cel mai influent colaborator al președintelui Xi Jinping. De la controlul accesului la liderul suprem până la supravegherea securității cibernetice, Cai a acumulat pârghii de putere fără precedent în ultimele decenii.

O acumulare neobișnuită de funcții

Conform The Economist, Cai Qi ocupă o poziție unică în arhitectura politică de la Beijing. Membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic, el este primul oficial din ultimii 40 de ani care conduce simultan Biroul General al Partidului. Această structură funcționează ca un aparat administrativ personal pentru Xi Jinping, oferindu-i lui Cai controlul total asupra fluxului de informații care ajunge la președinte.

Responsabilitățile sale depășesc însă simpla organizare birocratică: Conduce Biroul Central de Securitate, fiind responsabil direct de protecția personală a lui Xi, coordonează Secretariatul Central, organismul care se asigură că deciziile de la vârful partidului sunt puse în aplicare la nivel național și are atribuții extinse în domenii critice, precum securitatea națională și cea cibernetică, având acces la date confidențiale din sectorul militar și din serviciile de informații.

Un potențial succesor?

Concentrarea puterii în mâinile unui singur om a atras atenția experților occidentali. Jonathan Jing, fost analist CIA, sugerează că, în absența unui plan clar de succesiune, Cai Qi ar putea fi figura centrală care să preia conducerea țării în cazul unei crize de leadership.

Totuși, această ascensiune nu este lipsită de riscuri. Istoria recentă arată că Xi Jinping nu a ezitat să elimine chiar și cei mai apropiați aliați prin campanii anticorupție. Pentru moment, unii observatori consideră că Xi menține un echilibru fragil între Cai Qi și premierul Li Qiang, pentru a preveni emergența unui rival prea puternic.

Loialitatea ca monedă de schimb

Relația dintre cei doi lideri se întinde pe mai bine de trei decenii, colaborarea lor începând în provinciile Fujian și Zhejiang. Ascensiunea fulminantă a lui Cai a început cu adevărat în 2014, odată cu transferul său la Beijing.

Elementul cheie al influenței sale pare a fi loialitatea absolută. Spre deosebire de alți lideri chinezi, Cai Qi nu dispune de o bază de putere politică proprie sau de o facțiune independentă, ceea ce îl face un executant de încredere pentru viziunea lui Xi Jinping.

Deși normele interne ale partidului ar sugera retragerea lui Cai în 2027, din cauza vârstei, precedentul creat de Xi Jinping — care a eliminat limitele de mandat pentru propria funcție — ar putea fi aplicat și în cazul „umbrei” sale.