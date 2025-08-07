search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

China trollează subtil SUA. „Cafeaua noastră preferată vine din America de Sud”. Președintele Braziliei refuză să discute cu Trump despre tarife: „Nu mă voi umili”

0
0
Publicat:

În timp ce administrația Trump impune tarife de 50% pentru produsele braziliene, invocând „motive politice”, China își extinde discret influența în America Latină. Beijingul a folosit rapid fereastra de oportunitate creată de tensiunile dintre Washington și Brasilia pentru a întări relațiile comerciale cu cel mai mare exportator de cafea din lume.

China crește importurile de cafea din Brazilia/FOTO:Arhiva
China crește importurile de cafea din Brazilia/FOTO:Arhiva

După decizia SUA de a taxa suplimentar importurile din Brazilia, autoritățile chineze au emis autorizații de export pentru 183 de noi companii braziliene din sectorul cafelei. Permisele sunt valabile cinci ani, semnal clar că Beijingul vizează o colaborare pe termen lung cu partenerul sud-american. Totodată, companii chineze precum Meituan – lider în livrări rapide – intră agresiv pe piața braziliană, relatează CNN.

Într-un mesaj publicat pe rețelele diplomatice, Ambasada Chinei la Brasilia a transmis, nu fără o notă de ironie:

„China vine în Brazilia, iar Brazilia vine în China! De la băuturi la înghețată – și, desigur, cafeaua preferată!”

Într-o altă postare, diplomații chinezi au subliniat ascensiunea cafelei în cultura urbană chineză, sugerând un sprijin simbolic dar și practic pentru Brazilia într-un moment tensionat al relațiilor acesteia cu Washingtonul.

În 2024, Statele Unite au fost cel mai mare importator global de cafea, achiziționând peste 1,5 milioane de tone, din care aproape o treime provenea din Brazilia. Noile tarife, introduse de Donald Trump în contextul unor acuzații privind „încălcări grave ale drepturilor omului” în cazul fostului președinte Jair Bolsonaro, par însă să fi deschis ușa pentru o repoziționare economică a Braziliei.

Într-un act fără precedent, Trump a transmis o scrisoare oficială autorităților braziliene, cerând oprirea procesului împotriva lui Bolsonaro, considerat un aliat politic. Președintele în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, a răspuns sec: justiția din Brazilia este independentă și nu răspunde comenzilor politice, nici interne, nici externe.

„Brazilienii nu acceptă dictatele nimănui”, a subliniat Lula.

Lula refuză să discute cu Trump despre tarife: „Nu mă voi umili”

Într-un interviu pentru Reuters, liderul de stânga a exclus orice întâlnire directă cu Donald Trump, considerând-o „o formă de umilință”. Totuși, președintele a lăsat o ușă deschisă pentru un dialog la nivel ministerial și a transmis că reacția guvernului său va fi calmă, dar fermă.

„Când voi simți că există o minimă deschidere pentru dialog, voi ridica telefonul. Dar astăzi, intuiția îmi spune că nu are rost. Nu mă voi umili”, a declarat Lula de la reședința prezidențială din Brasília.

Deși afectate de tarifele impuse de SUA, exporturile Braziliei nu par să sufere un șoc sistemic – fapt ce oferă președintelui spațiu politic de manevră, rar pentru un lider din emisfera sudică.

În același timp, Beijingul se profilează ca un jucător din ce în ce mai prezent în America Latină. Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, a afirmat că parteneriatul cu Brazilia aduce „beneficii reciproce” și că se dorește o extindere a colaborării „în domenii strategice”.

Președintele Braziliei va discuta tarifele impuse de Trump cu țările BRICS

Lula, la rândul său, a anunțat că va discuta cu liderii BRICS (în special India și China) despre o posibilă reacție comună la politicile comerciale ale Washingtonului. Mai mult, Brazilia analizează introducerea unui cadru de impozitare echitabilă pentru companiile americane și naționale, precum și o nouă strategie privind resursele minerale strategice – un semnal că nu se va mai mulțumi cu statutul de simplu furnizor de materii prime.

„Aceasta nu mai este o simplă ingerință”, a afirmat Lula, evocând amintirea sprijinului american pentru lovitura de stat militară din 1964. „Acum avem un președinte american care consideră că poate dicta politica unei țări suverane. Asta este inacceptabil.”

Deși a lăsat loc pentru un eventual contact cu Trump în marja Adunării Generale a ONU sau a summitului climatic din noiembrie, Lula a subliniat că relațiile bilaterale dintre SUA și Brazilia se află într-un punct de minim istoric. În opinia sa, Trump nu doar că insultă parteneri strategici, dar destabilizează voluntar arhitectura internațională.

„Un președinte nu ar trebui să umilească un altul. Respect pe toți și cer să fiu respectat la rândul meu”, a spus Lula, referindu-se inclusiv la comportamentul lui Trump față de Cyril Ramaphosa (Africa de Sud) și Volodimir Zelenski (Ucraina).

În concluzie, deși afectată temporar de barierele comerciale americane, Brazilia pare să fi câștigat în alt plan: China îi oferă o rampă alternativă de expansiune economică, iar Lula își consolidează poziția internă ca lider capabil să reziste presiunilor externe. Iar cafeaua braziliană – noua băutură la modă în Shanghai – devine nu doar simbolul unei tranzacții, ci și al unei lumi în schimbare.

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
gandul.ro
image
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
mediafax.ro
image
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?”
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu ce salariu a fost convins Laurențiu Reghecampf să semneze în Sudan, țara cu holeră, malarie și război civil
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Care a fost ultima dorință a lui Ion Iliescu! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al fostului președinte
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vești TERIBILE despre Nina. Este bolnavă și imobilizată la pat. Cum și-a luat ADIO de la Ion Iliescu. Ți se face pielea de găină: Cu adâncă durere
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la Cimitirul Ghencea III unde este înmormântat Ion Iliescu. Zeci de personalități și oameni simpli s-au adunat GALERIE FOTO și VIDEO UPDATE
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Un adevăr crunt: în 1989, Iliescu a chemat trupele sovietice jpeg
Un adevăr crunt: în 1989, Iliescu a chemat trupele sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?