China trollează subtil SUA. „Cafeaua noastră preferată vine din America de Sud”. Președintele Braziliei refuză să discute cu Trump despre tarife: „Nu mă voi umili”

În timp ce administrația Trump impune tarife de 50% pentru produsele braziliene, invocând „motive politice”, China își extinde discret influența în America Latină. Beijingul a folosit rapid fereastra de oportunitate creată de tensiunile dintre Washington și Brasilia pentru a întări relațiile comerciale cu cel mai mare exportator de cafea din lume.

După decizia SUA de a taxa suplimentar importurile din Brazilia, autoritățile chineze au emis autorizații de export pentru 183 de noi companii braziliene din sectorul cafelei. Permisele sunt valabile cinci ani, semnal clar că Beijingul vizează o colaborare pe termen lung cu partenerul sud-american. Totodată, companii chineze precum Meituan – lider în livrări rapide – intră agresiv pe piața braziliană, relatează CNN.

Într-un mesaj publicat pe rețelele diplomatice, Ambasada Chinei la Brasilia a transmis, nu fără o notă de ironie:

„China vine în Brazilia, iar Brazilia vine în China! De la băuturi la înghețată – și, desigur, cafeaua preferată!”

Într-o altă postare, diplomații chinezi au subliniat ascensiunea cafelei în cultura urbană chineză, sugerând un sprijin simbolic dar și practic pentru Brazilia într-un moment tensionat al relațiilor acesteia cu Washingtonul.

În 2024, Statele Unite au fost cel mai mare importator global de cafea, achiziționând peste 1,5 milioane de tone, din care aproape o treime provenea din Brazilia. Noile tarife, introduse de Donald Trump în contextul unor acuzații privind „încălcări grave ale drepturilor omului” în cazul fostului președinte Jair Bolsonaro, par însă să fi deschis ușa pentru o repoziționare economică a Braziliei.

Într-un act fără precedent, Trump a transmis o scrisoare oficială autorităților braziliene, cerând oprirea procesului împotriva lui Bolsonaro, considerat un aliat politic. Președintele în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, a răspuns sec: justiția din Brazilia este independentă și nu răspunde comenzilor politice, nici interne, nici externe.

„Brazilienii nu acceptă dictatele nimănui”, a subliniat Lula.

Lula refuză să discute cu Trump despre tarife: „Nu mă voi umili”

Într-un interviu pentru Reuters, liderul de stânga a exclus orice întâlnire directă cu Donald Trump, considerând-o „o formă de umilință”. Totuși, președintele a lăsat o ușă deschisă pentru un dialog la nivel ministerial și a transmis că reacția guvernului său va fi calmă, dar fermă.

„Când voi simți că există o minimă deschidere pentru dialog, voi ridica telefonul. Dar astăzi, intuiția îmi spune că nu are rost. Nu mă voi umili”, a declarat Lula de la reședința prezidențială din Brasília.

Deși afectate de tarifele impuse de SUA, exporturile Braziliei nu par să sufere un șoc sistemic – fapt ce oferă președintelui spațiu politic de manevră, rar pentru un lider din emisfera sudică.

În același timp, Beijingul se profilează ca un jucător din ce în ce mai prezent în America Latină. Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, a afirmat că parteneriatul cu Brazilia aduce „beneficii reciproce” și că se dorește o extindere a colaborării „în domenii strategice”.

Președintele Braziliei va discuta tarifele impuse de Trump cu țările BRICS

Lula, la rândul său, a anunțat că va discuta cu liderii BRICS (în special India și China) despre o posibilă reacție comună la politicile comerciale ale Washingtonului. Mai mult, Brazilia analizează introducerea unui cadru de impozitare echitabilă pentru companiile americane și naționale, precum și o nouă strategie privind resursele minerale strategice – un semnal că nu se va mai mulțumi cu statutul de simplu furnizor de materii prime.

„Aceasta nu mai este o simplă ingerință”, a afirmat Lula, evocând amintirea sprijinului american pentru lovitura de stat militară din 1964. „Acum avem un președinte american care consideră că poate dicta politica unei țări suverane. Asta este inacceptabil.”

Deși a lăsat loc pentru un eventual contact cu Trump în marja Adunării Generale a ONU sau a summitului climatic din noiembrie, Lula a subliniat că relațiile bilaterale dintre SUA și Brazilia se află într-un punct de minim istoric. În opinia sa, Trump nu doar că insultă parteneri strategici, dar destabilizează voluntar arhitectura internațională.

„Un președinte nu ar trebui să umilească un altul. Respect pe toți și cer să fiu respectat la rândul meu”, a spus Lula, referindu-se inclusiv la comportamentul lui Trump față de Cyril Ramaphosa (Africa de Sud) și Volodimir Zelenski (Ucraina).

În concluzie, deși afectată temporar de barierele comerciale americane, Brazilia pare să fi câștigat în alt plan: China îi oferă o rampă alternativă de expansiune economică, iar Lula își consolidează poziția internă ca lider capabil să reziste presiunilor externe. Iar cafeaua braziliană – noua băutură la modă în Shanghai – devine nu doar simbolul unei tranzacții, ci și al unei lumi în schimbare.