Pericolul ascuns al unui trend viral: ce oferim la schimb pentru o caricatură făcută cu AI

Trendul viral care presupune realizarea unei caricaturi personale cu ajutorul inteligenței artificiale a cucerit rețelele sociale, însă distracția vine la pachet cu riscuri mai puțin evidente legate de confidențialitatea datelor, avertizează jurnalistul Andrew Griffin într-o analiză dedicată fenomenului.

În ultimele zile, caricaturile făcute cu AI care exagerează subtil trăsăturile, profesia sau pasiunile utilizatorilor au devenit omniprezente pe platformele sociale.

Procesul este simplu: utilizatorii încarcă o fotografie cu ei într-o aplicație precum ChatGPT și solicită crearea unei caricaturi pe baza imaginii și a informațiilor deja cunoscute despre ei.

Popularitatea trendului este uriașă, iar numărul persoanelor care și-au creat cel puțin o astfel de caricatură se ridică, cel mai probabil, la milioane pe întregul glob.

Totuși, jurnalistul Andrew Griffin atrage atenția că, înainte de a participa, utilizatorii ar trebui să se oprească o clipă și să se gândească la ce oferă în schimb, relatează The Independent.

Impactul asupra mediului

Una dintre criticile frecvent invocate vizează impactul asupra mediului, întrucât generarea de imagini cu ajutorul AI consumă cantități semnificative de energie și apă pentru răcirea serverelor.

Cu toate acestea, Andrew Griffin subliniază că acest consum nu este fundamental diferit de cel asociat utilizării oricărui sistem de inteligență artificială și că trendul caricaturilor nu reprezintă, în sine, un pericol major pentru mediu.

Problemele reale: datele personale și intimitatea

Adevăratele îngrijorări țin de confidențialitate. Crearea unei caricaturi presupune oferirea unor date extrem de valoroase pentru AI: o fotografie detaliată a feței și informații despre viața personală, profesie sau hobby-uri. Aceste date pot fi utilizate ulterior în moduri pe care utilizatorii nu le pot anticipa.

Modelele de inteligență artificială funcționează pe baza volumelor mari de date personale, iar companiile care le dezvoltă sunt motivate să colecteze cât mai multe informații posibil. Odată furnizate, imaginile și detaliile personale ar putea ajunge în seturi de antrenare ale AI, fără ca utilizatorul să știe sau să poată controla acest lucru.

Un alt aspect sensibil este publicitatea. Deși reclamele au stat la baza internetului timp de decenii, abia acum încep să fie integrate și ele în chatbot-uri. Odată cu introducerea acestora, sistemele devin cu atât mai eficiente, cu cât știu mai multe despre utilizatori.

Între utilitate și risc

Caricaturile generate reflectă adesea viața și personalitatea utilizatorilor, deoarece chatbot-urile folosesc informațiile din conversațiile anterioare. Acest lucru poate fi util, eliminând nevoia de a oferi constant context, însă aceeași bază de date poate fi exploatată și în scopuri mai puțin prietenoase, precum publicitatea sau antrenarea continuă a sistemelor AI.

Deși politicile de confidențialitate explică folosirea datelor pentru îmbunătățirea serviciilor și prevenirea abuzurilor, rămâne imposibil de știut exact cum vor fi utilizate aceste informații în viitor.