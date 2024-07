Cât de tare se vor inflama spiritele după uciderea liderilor Hamas și Hezbollah: „Iranul va încerca o ripostă”

Uciderea celor doi lideri ai mișcărilor Hamas și Hezbollah a determinat Ministerul de Externe să emită o alertă de călătorie, iar Tarom a anulat mai multe curse. Raluca Moldovan, cadru didactic al UBB specializat pe Orientul Mijlociu analizează pentru „Adevărul” efectele succesului Israelului.

Liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis la Teheran, a informat miercuri, 31 iulie 2024, presa de stat iraniană Press TV, citând Corpul Gărzii Revoluţionare Islamice (IRGC), potrivit CNN.

De asemenea, și „cel mai înalt comandant militar al Hezbollah”, Fu'ad Shukr, a fost ucis într-o lovitură, potrivit Forțelor de Apărare Israelului. Acesta se afla în suburbiile sudice ale Beirutului - un bastion al Hezbollah.

„Adevărul” a discutat cu Raluca Moldovan, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai, specializată pe Orientul Mijlociu, despre efectele acestor succese ale Israelului.

„Este o măsură standard de siguranță”, a susținut Moldovan pentru „Adevărul”.

„Asasinarea liderului Hamas are potențialul de a inflama puțin spiritele, mai ales considerând faptul că acesta a fost ucis pe teritoriul unui stat declarat inamic al Israelului – Iran”, a completat cadrul didactic.

Moldovan a menționat că o operațiune similară a fost efectuată în 2022, când a fost ucis colonelul Davoud Jafari, unul dintre consilierii iranieni detaşaţi în Siria şi membru al Forţei aerospaţiale a Gardienilor Revoluției.

„Sigur, acum vorbim de un nume de foarte cunoscut, o figură centrală a organizației teroriste Hamas, o țintă pe care Isaelul o urmărea de foarte multă vreme și sigur, un personaj pe numele căruia Curtea Penală Internațională lua în calcul emiterea unui mandat de arestare”, a explicat experta.

Efectele uciderii liderilor Hamas și Hezbollah

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat că un astfel de act nu va rămâne nepedepsit și că este de datoria Iranului să răzbune uciderea liderului Hamas, pentru a-și manifesta și mai mult solidaritatea față de cauza palestiniană.

În ceea ce privește reacția Iranului, Moldovan a susținut: „Iranul va încerca o ripostă. Mai degrabă aș spune că Iranul va încerca o acțiune țintită de relativ mică amploare, precum aceea pe care a încercat-o în aprilie. Nu știu dacă în acest punct, Iranul este capabil să organizeze o acțiune de mai mare amploare, având în vedere faptul că ei trebuie să-și susțină în continuare rețeaua de proxi, nu doar Hamas, ci și Hezbollah, care au organizat acel atac în nordul Israelului la finalul săptămânii trecute, dar trebuie să-i sprijine și pe rebelii houti din Yemen, astfel că nu cred că ar putea organiza, cel puțin într-un timp scurt, o acțiune de mare amploare pentru a lovi Israelul.”

În concluzie, experta susține că cel mai probabil, va fi doar o acțiune de mică amploare ca să dea un semnal: „probabil vor lansa niște rachete, niște drone, vor face niște declarații inflamatoare. La acestea ne putem aștepta fără nicio îndoială”.

Moldovan susține că în aproximativ două zile vom ști care va fi răspunsul Iranului. „Până atunci va fi clar dacă Iranul va încerca un show de forță sau un răspuns limitat ca să arate totuși că nu trece cu vederea un astfel de act dus la îndeplinire pe teritoriul lor. Mă aștept ca într-o zi-două să să fie ridicată restricția de zbor”.

„Pentru Hamas nu este neapărat o mare pierdere”

În ceea ce privește reacția Hamas în Palestina, Moldovan susține: „Vor folosi moartea lui Haniyeh ca un argument în plus pentru cauză. Îl vor zugrăvi ca pe un martir al cauzei, ca pe un erou al luptei de eliberare a poporului palestinian și vor exploata la maxim ca lovitură de imagine uciderea acestuia. Bineînțeles, nu vor scăpa ocazia de a critica din nou Israelul, pentru că se ocupă cu asasinarea liderilor palestinieni și pe teritoriul unui stat străin”.

Cadrul didactic susține că „una peste alta, pentru Hamas nu este neapărat o mare pierdere, având în vedere că astfel de lideri sunt relativ ușor de înlocuit, fiind întotdeauna ținte de mare valoare, riscul ca ei să fie omorâți fiind întotdeauna mare”.

Hamas are, sigur, un plan B pentru înlocuirea lui Haniyeh, care a fost declarat martir.

Coincidență sau un plan bine pus la punct?

Specialista în Orientul Mijlociu susține că uciderea celor doi lideri, al Hamas respectiv al Hezbollah, „nu este neapărat o o coincidență. Ar putea fi, dar în cazul lui Haniyeh mai degrabă tind să cred că a fost o chestiune bine planificată, pentru că probabil se știa din vreme că acesta va merge la inaugurarea noului președinte de la Teheran și atunci mișcările lui au fost urmărite din momentul în care a plecat din Qatar. Deci mai degrabă, tind să cred că norocul a fost de partea loviturii împotriva comandantului militar al Hezbollah”.

Întrebată despre profilul de lider al lui Haniyeh și dacă era cunoscut mai degrabă ca un lider moderat sau unul radical, cadrul didactic a susținut: „Nu, nu cred că putem vorbi despre un lider moderat în cadrul unei organizații teroriste precum Hamas. Sigur, rolul lui era acela de lider politic, de strateg politic, dar asta nu înseamnă că era rău că propovăduia un mesaj mai blând față de Israel”.

Lovitură de imagine și pentru Israel

Experta susține că și premierul Netanyahu va folosi acest succes drept o lovitură de imagine, drept un nou pas în planul pe care l-a anunțat inclusiv în discursul din cadrul Congresului SUA de a nimici Hamas până la ultimul om:

„Este un moment important pentru Israel. Îl urmăreau de multă vreme și sigur, Netanyahu va folosi această oportunitate pentru a-i reaminti poporului și mai ales a le reaminti alegătorilor Likud, baza sa electorală, că este în continuare sau că ar vrea să fie în continuare Mr. Security, acea poreclă pe care și-a asumat-o”.

În contextul în care astfel de lovituri foarte bine țintite asupra unor figuri cunoscute este ceea ce i se cere Israelului de către comunitatea internațională, experta se așteaptă ca Natanyahu să aibă parte de „măcar un pic de presă bună pe marginea acestui eveniment”.

Asta nu va schimba, însă, strategia premierului israelian, mai ales că nu poate uita atacul Hezbollah de săptămâna trecută, în care au fost omorâți 12 copii în nordul Israelului.

Va scurta acest succes al serviciilor secrete israeliene conflictul din Palestina? „E prematur să mă pronunț”, a concluzionat cadrul didactic.

Cine este Raluca Moldovan

Este conferențiar la Universitatea Babeș‐Bolyai Cluj Napoca, în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Germane. Este de asemenea director executiv al Centrului EUXGLOB al UBB și membru al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană din 2019, unde este în prezent director de comunicare. Ariile sale de specializare includ Orientul Mijlociu, mass‐media și studiile de migrație. A publicat numeroase articole, capitole și volume în țară și străinătate, printre publicațiile sale recente numărându‐se volumul editat The European Union. Perspectives, Policies and Politics (Nova Science Publishers, New York, 2020) și capitolul “Beyond the Iron Wall: The Strategic Priorities of Contemporary Israeli Foreign Policy” în Valentin Naumescu (ed.), Great Powers’ Foreign Policy: Approaching the Global Competition and the Russian War against the West (Brill, Leiden & Boston, 2023).