Tinerețea prelungită, posibilă dacă ne resetăm gândurile. Glanda pineală, izvorul vieții cu bătrânețe ușor de dus

Tinerețea poate fi menținută o perioadă lungă de timp dacă ne resetăm gândurile și emoțiile. Mintea subconștientă va secreta melatonină și serotonină, hormonii tinereții și ai fericirii, iar corpul va prelua informația și o va transforma în realitate.

Sunt persoane care au trecut de 60 de ani, dar arată ca de 30 de ani. Secretul, spun specialiștii, este mâncarea sănătoasă și respectarea orelor de somn, dar mai ales gândirea pozitivă.

Mai multe studii științifice au demonstrat că gândurile pozitive atrag emoții pe măsură, care se reflectă apoi în organism sub forma unei sănătăți de fier și reducerea simțitoare a îmbătrânirii organismului.

„Tinerețea continuă este o stare, o vibrație și o atitudine susținută de cele patru forme ale tinereții. Este vorba despre tinerețea spirituală, tinerețea mentală, tinerețea emoțională și tinerețea fizică“, explică psihologul Stelian Chivu pentru „Weekend Adevărul“.

Fiecare dintre formele de tinerețe amintite are nevoie de energie pentru a putea fi menținută. În cazul tinereții spirituale, ne tragem energia din calea spirituală pe care fiecare din noi și-a ales-o.

Tinerețea mentală se hrănește cu programele psihologice legate de tinerețe, cea emoțională își obține energia din stările pe care le trăim cât mai des și mai intens, iar pentru tinerețea fizică, un rol esențial îl are melatonina, care este numită deloc întâmplător și hormonul tinereții și al longevității.

Tinerețea poate fi programată

Oricât de greu de crezut ar părea, fiecare dintre noi se poate programa să rămână tânăr. Este vorba până la urmă de un program mental pe care trebuie să îl instalăm în propriul subconștient și să îl repetăm de cât mai multe ori pentru a ne menține tinerețea.

„Așa cum se instalează frica de moarte sau de cutremur, cu antrenament și perseverență se poate instala și un program de tinerețe. Gândurile negative generează emoții pe măsură, iar corpul secretă foarte multă adrenalină, care duce la îmbătrânire rapidă“, precizează psihologul.

Aici este, de fapt, secretul. Când sesizăm un gând despre cutremur, de pildă, prin autocontrol trebuie să îl schimbăm într-un gând pozitiv. Asta face ca organismul să secrete în corp melatonină și serotonină, numită și hormonul fericirii, iar astfel întreținem în corp tinerețea și longevitatea.

Este un proces ce pornește de la minte, de la gândurile pe care le avem, trece prin corpul nostru emoțional și se reflectă finalmente la nivel fizic. „Atât tinerețea, cât și longevitatea stau în gândurile, stările și manifestările fiecărei persoane“, concluzionează psihologul.

Rolul telomerilor

Un rol esențial în menținerea tinereții organismului îl au telomerii. Aceștia protejează ADN-ul pe măsură ce celulele se divid repetitiv. Pe măsură ce timpul trece, telomerii se scurtează, iar celulele umane îmbătrânesc.

Când telomerii se reduc atât de mult încât nu se mai pot repara, cromozomii se destramă. Asta face ca celulele să nu se mai poată divide și se instalează moartea celulară. Rolul principal al telomerilor este să împiedice unirea a doi cromozomi la capete, dar și să reducă cât mai mult pierderea informației genetice în timpul procesului de replicare a ADN-ului.

Prin urmare, persoanele care au un procent mare de telomeri scurți dezvoltă mult mai ușor boli grave, precum cancer, afecțiuni cardiovasculare și alte boli asociate cu înaintarea în vârstă, dar au și un risc crescut de deces prematur.

Studiile științifice au stabilit că aproape 50% din gradul de variabilitate al lungimii telomerilor este moștenit, iar restul este influențat de factorii de mediu și de cei legați de modul de viață. Oamenii de știință au descoperit că factorii de viață nocivi au un impact semnificativ asupra telomerilor.

Un studiu publicat în 2012 în revista „Mutation Research“ a concluzionat că stresul psihologic și depresia pe termen lung conduc la scurtarea telomerilor. Asta înseamnă programe mentale negative și gânduri pe măsură. Pentru a declanșa și menține tinerețea continuă, este esențial să le înlocuim cu programe pozitive și să fim perseverenți în punerea lor în practică.

Glanda pineală și beneficiile sale

Melatonina, care are un rol extrem de important și în reglarea somnului, este produsă de glanda pineală sau epifiza, o mică glandă sub formă de mazăre situată la nivelul creierului, care are un rol important în menținerea tinereții o perioadă cât mai lungă de timp.

Glanda pineală poate fi afectată serios de informațiile false pe care le primim de-a lungul vieții sau de cele pe care subconștientul nostru le percepe ca fiind adevărate.

„Am avut un pacient care suferea de tarantofobie, cunoscută și ca frica de păianjeni. Era suficient să i se spună ceva despre păianjeni sau să vadă o poză cu ei ca să i se declanșeze un atac de panică. Este un exemplu despre cum creierul lucrează în tandem cu glanda pineală“, spune Stelian Chivu.

Studiile științifice au stabilit că glanda pineală are mai multe beneficii pentru organism. În primul rând, întinerește corpul, creează energia de care avem nevoie, menține tinerețea celulelor organismului, previne insomnia și toate formele de cancer, combate stresul și protejează vederea de factorii nocivi din exterior.

Dacă glanda pineală este sănătoasă, cel în cauză are toate șansele să depășească vârsta de 100 de ani.

Efectul piezoelectric

Glanda pineală poate fi stimulată în mai multe moduri pentru a produce melatonina de care organismul are nevoie. Potrivit specialiștilor, organul conține calcit între 1 și 20 de microni, care au formă de octoedru, hexaedru și rombroedru.

„Când glanda pineală este stimulată mecanic, se creează un câmp electromagnetic, iar cristalele se expansionează și ulterior emit energie în interior. E ca atunci când ridici o greutate.

Se creează o presiune musculară, mentală, emoțională și una chiar la nivelul sângelui. Când inspirăm conștient aer pe nas, accelerăm circulația lichidului cefalorahidian în zona creierului, dar și a glandei pineale, declanșând ceea ce se numește efectul piezoelectric“, detaliază psihologul Stelian Chivu una dintre tehnicile de stimulare a glandei pineale.

Efectul imediat este transducția biologică, ce se traduce prin eliberarea de către organism a metaboliților, cunocuți ca produși intermediari sau finali ai metabolismului. Ei au mai multe roluri, printre care se numără inhibiția sau stimularea metabolismului, dar și apărarea organismului atunci când este atacat, de pildă, de virusuri.

„În cea de-a treia etapă se creează câmpul de inductanță, cum este cunoscut în literatura de specialitate, ce declanșează un flux de informații bidirecționale. Mai exact, este vorba de informații din exterior care sunt preluate de glanda pineală, iar aceasta, la rândul ei, transmite informații în corp. Acest flux de informații bidirecțional declanșează și menține tinerețea continuă“, mai spune psihologul.

În concluzie, tinerețea continuă este o chestiune ce ține de programare și de perseverență. Cu cât vom fi mai conștienți și mai concentrați să eliminăm gândurile negative și să le înlocuim cu gânduri pozitive, cu atât organismul va secreta mai multă melatonină și mai multă serotonină, iar tinerețea continuă poate deveni realitate.