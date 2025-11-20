Videoclipuri contrafăcute cu pretinși soldați ucraineni

Mai multe videoclipuri distribuite recent pe reţelele de socializare pretind că înfăţişează soldaţi ucraineni care refuză să lupte înpotriva invadatorilor ruşi, plângându-se că au fost mobilizaţi cu forţa. Un astfel de clip emoţionant, postat la începutul lunii pe X şi TikTok, arată un tânăr înlăcrimat care spune că are doar 23 de ani şi nu vrea să moară pe frontul din Ciasiv Iar, unde a fost trimis împotriva voinţei sale.

Presupusa mărturie, extrem de convingătoare, a fost distribuită pe diverse platforme de socializare, în zeci de limbi diferite, între care engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă şi rusă. Cele mai multe vizualizări le-a adunat clipul postat pe un cont unguresc, vizionat de peste 1,8 milione de ori. Zeci de clipuri asemănătoare, dar cu alte personaje, circulă în special pe TikTok.

Un lat exemplu este cel în care doi presupuşi soldaţi ucraineni se vaită că au fost desfăşuraţi în Pokrovsk, un oraş strategic din regiunea Donbas şi epicentrul unei ofensive a armatei ruse.

Deşi armata ucraineană înregistrează un număr semnificativ de dezertări iar mulţi bărbaţi ucraineni încearcă să se sustragă serviciului militar, ambele clipuri sunt false, fiind relizate cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Există mai multe indicii. Astfel, pe clipul în care apar doi soldaţi, este vizibil, cu intermitenţe, filigranul „Sora”, semnătura aplicaţiei Sora 2, generatorul video cu Inteligenţă Artificială, dezvoltat de Open AI. Chiar dacă nu are filigranul – care poate fi uşor eliminat – videoclipul cu presupusul soldat de 23 de ani este probabil realizat cu aceeaşi aplicaţie.

Oricum, relatarea „soldatului” nu se potriveşte cu realitatea serviciului militar obligatoriu în armata ucraineană, de vreme ce vârsta minimă stabilită de parlamentul ucrainean pentru serviciul militar este de 25 de ani. Sub această limită de vârstă se pot înrola doar voluntarii – ceea ce nu este cazul „soldatului” din videoclip.

