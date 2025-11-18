România se află pe locul al doilea în topul deceselor care puteau fi evitate. De ce trebuie să privim controlul anual ca o regulă?

Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, România se află într-o poziție îngrijorătoare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește decesele evitabile: în 2022, țara noastră se afla pe locul al doilea în UE după Letonia. În această statistică, 304,3 decese la 100.000 sunt atribuite bolilor prevenibile — adică unor situații medicale care ar fi putut fi prevenite prin intervenții de sănătate publică eficiente, cum ar fi campanii de educație, screening sau politici de reducere a factorilor de risc.

Într-o lume cu un ritm din ce în ce mai rapid, conceptul de prevenţie în sănătate rămâne adesea în plan secund. Totuşi, există numeroase studii care arată că intervenţia la timp — adică verificarea, screening-ul, consultul profilactic — este esențială pentru a ne păstra sănătatea și se traduce în tratamente mai ușoare, intervenții mai puțin invazive, costuri medicale reduse pe termen lung și o calitate a vieții net superioară.

Prevenția nu trebuie redusă la un simplu consult ocazional. Ea presupune o rutină medicală inteligentă și consulturi care verifică parametri fundamentali (cardiovasculari, neurologici, metabolici) și investigații care pot descoperi din timp o afecțiune „tăcută”.

Pentru mulți, bariera este dată de percepția că prevenția este un lux. Aici intervine Enayati Hospital, parte integrantă din Enayati Medical City, primul Oraș Medical din România, un concept care combină facilități de spitalizare, recuperare și servicii ambulatorii. Enayati Hospital pune accent pe o abordare interdisciplinară, unde #supermedici din diferite specialități colaborează în beneficiul fiecărui pacient.

În luna noiembrie, Enayati Hospital a pregătit un pachet special de prevenție și evaluare a sănătății. Prin consulturi interdisciplinare și investigații complete, pachetul “3 zile pentru tine” are scopul de a preveni, depista precoce și orienta tratamentul celor mai frecvente afecțiuni ale adultului. Pachetul include consultații la specializările cardiologie, ginecologie, neurologie, geriatrie-gerontologie, precum și analize de laborator, ecografii și screening infecțios.

Nu vorbim doar despre un „check-up” de bază, ci despre o intervenţie mai extinsă, care poate să aducă dezvăluiri importante.

Astfel, poți avea grijă de tine și de cei dragi înainte ca problemele de sănătate să devină grave. Întreabă-ți medicul despre analizele și investigațiile recomandate vârstei și istoricului tău medical, programele de screening pentru afecțiuni comune, vaccinurile preventive și recomandările de stil de viață care te pot ajuta să reduci riscurile de boli cronice sau complicații.