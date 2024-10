„Obișnuiam să beau o sticlă de vin pe seară”. Cum a reușit o femeie, dependentă de alcool, să se trateze cu ajutorul unei pastile

Nu cu mult timp în urmă am avut o problemă serioasă cu băutura, este mărturisirea unei femei din Anglia, care timp de peste un deceniu s-a confruntat cu această problemă. Cu ajutorul unei pastile numită naltrexonă, a putut să scape de acest viciu.

Annabel Fenwick Elliott și-a făcut publică povestea, după ce ani de zile s-a confruntat cu o problemă serioasă: bea o sticlă de vin în fiecare seară. „Dar acum, datorită unei pastile uimitor de eficiente, pot să beau un singur pahar de vin și să îl las acolo. Am 37 de ani și, pentru prima dată de la vârsta de 20 de ani, pot să sorb o jumătate de cocktail, să las restul pe bar și să conduc fericită spre casă”, susține femeia, pentru dailymail.

Este vorba de o pastilă numită naltrexonă. Atunci când este administrată în mod regulat, cu o oră înainte de a consuma alcool, aceasta are o rată de succes de aproape 80 % în a determina pacienții să reducă drastic sau să elimine complet consumul de alcool. (Conform Organizației Mondiale a Sănătății, metodele de reabilitare, Alcoolicii Anonimi (AA) fiind cele mai utilizate, au rate de succes mai mici de 15 %).

„Nu m-am identificat niciodată cu termenul de <alcoolic>, chiar dacă, în diferite momente ale vieții mele, când consumul de alcool era la apogeu, am îndeplinit cu siguranță toate criteriile. Am ascuns alcoolul? Am făcut-o. De fiecare dată când zburam pe distanțe lungi, strecuram vodcă duty-free într-o sticlă cu apă, pentru că un degetar sau două de vin de la căruciorul cu băuturi nu aveau să mă anestezieze suficient”,a dezvăluit Annabel Fenwick Elliott.

La 30 de ani, l-a cunoscut pe Julius, pilot. Cei doi se aflau în Santorini.

„Înainte să ne dăm seama, am bătut amândoi recordul de doi ani al relației noastre anterioare și apoi, la sfârșitul blocajelor Covid, a venit fiul nostru Jasper, acum în vârstă de doi ani. Datorită unei pastile uimitor de eficiente, acum pot să bea un singur pahar de vin și să-l lase acolo”, a spus aceasta.

Deși a fost aprobată pentru prima dată în 1984, programul său, Metoda Sinclair (TSM), a luat naștere abia după ce Dr. John David Sinclair, specialist în dependență la Fundația finlandeză pentru studiul alcoolului, a folosit-o pentru a trata șobolani și apoi pacienți.

TSM se bazează pe teoria condiționării clasice și pe celebrul experiment Pavlov cu câinele din 1897, care a demonstrat cât de ușor este să dresezi un câine să saliveze la sunetul unui clopoțel, tras chiar înainte de a i se da mâncare. Ceea ce este important este că, la fel de ușor, acest comportament poate fi „dezînvățat”.

„Am încercat prima mea tabletă în iulie - și o oră mai târziu am turnat un pahar de vin și am început să pregătesc cina. Am luat o înghițitură și am așteptat acel efect chimic familiar... dar nimic. Încă câteva înghițituri, între tăierea cepei. Tot nu a venit. Vinul a avut același gust, ceremonia a fost liniștitoare, m-am simțit puțin mai relaxată, într-un mod mai degrabă plăcut decât euforic. Aceasta a făcut ca alcoolul să nu-mi mai ocupe atât de mult timp”, a concluzionat femeia.