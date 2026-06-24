Enayati Home – un „altfel” de ACASĂ pentru seniorii care au nevoie de îngrijire și acces direct la servicii medicale

Într-o Românie în care populația îmbătrânește accelerat, iar nevoia de îngrijire pentru vârstnici crește constant, familiile se confruntă tot mai des cu o întrebare dificilă: cum pot asigura părinților sau bunicilor siguranță, atenție medicală și o viață demnă, atunci când nevoile lor devin complexe?

De cele mai multe ori, nu este vorba despre distanțare, ci despre grijă, responsabilitate și dorința sinceră ca cei dragi să beneficieze de siguranță, supraveghere medicală și o viață cât mai bună. Pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, nevoile seniorilor se schimbă. Unii au nevoie de recuperare medicală, alții de monitorizarea bolilor cronice, sprijin în activitățile zilnice sau, pur și simplu, de companie, socializare și un mediu în care să nu se simtă singuri.

Enayati Home, parte integrantă din Enayati Medical City, redefinește conceptul de îngrijire pentru seniori în România printr-un model unic: acces la servicii medicale complete, recuperare și activități dedicate calității vieții, toate în același ecosistem medical, fără deplasări și fără fragmentarea îngrijirii.

Totul sub același acoperiș: acces la recuperare medicală, consultații de specialitate, investigații sau spitalizare, în funcție de necesități

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Enayati Home este integrarea într-un adevărat Oraș Medical. Seniorii au acces direct la consultații în policlinică, investigații imagistice, analize medicale, evaluări interdisciplinare și, atunci când situația o impune, servicii de spitalizare – totul sub același acoperiș.

Această continuitate medicală face diferența, mai ales pentru persoanele care au nevoie de monitorizare constantă, recuperare după intervenții chirurgicale, AVC, fracturi sau afecțiuni neurologice și degenerative.

„Când vorbim despre un centru rezidențial modern, vorbim despre mult mai mult decât cazare și supraveghere. Seniorii au nevoie de recuperare, de activități, de socializare și de acces rapid la servicii medicale specializate. Îngrijirea trebuie construită în jurul omului și al potențialului său, indiferent de vârstă sau patologie asociată. Vârstnicii sunt oameni cu experiență, cu resurse interioare și cu nevoie reală de sens și conexiune”, explică dr. Raluca Mitran, medic primar geriatrie-gerontologie, Enayati Home.

Mai mult decât îngrijire: un mediu care susține autonomia și starea de bine

La Enayati Home, fiecare detaliu este gândit pentru a susține independența și confortul rezidenților. Camerele luminoase, spațiile comune primitoare și grădina interioară creează un mediu calm, sigur și familiar.

Seniorii participă la activități socio-culturale, ateliere creative, momente muzicale, activități de socializare și programe personalizate care încurajează implicarea și păstrarea rutinei zilnice. Pentru mulți dintre ei, acest lucru înseamnă recâștigarea încrederii și reducerea sentimentului de izolare.

Enayati Home este, de asemenea, primul centru rezidențial din România care integrează la nivel de sistem metoda Montessori pentru seniori – un model de îngrijire centrat pe persoană, aplicat inclusiv vârstnicilor cu declin cognitiv.

Prin activități adaptate, individuale și de grup, seniorii sunt încurajați să își păstreze autonomia, să își exerseze abilitățile și să rămână implicați în viața de zi cu zi.

„După ce ajungi să cunoști omul, să-l stabilizezi și să-l echilibrezi medical, fizic și emoțional, ai satisfacția că ai reușit să scoți la suprafață ce e mai bun din el. Uneori descoperi adevărate diamante. Îmbătrânirea nu înseamnă că omul își pierde valoarea sau potențialul”, adaugă dr. Raluca Mitran.

Îngrijire continuă și sprijin medical permanent

Unul dintre pilonii centrali ai Enayati Home este continuitatea îngrijirii. Echipele multidisciplinare asigură monitorizare permanentă, evaluări periodice și adaptarea planurilor de îngrijire în funcție de evoluția fiecărui rezident.

Asistența medicală este disponibilă non-stop, iar accesul rapid la investigații și specialiști reduce riscurile asociate izolării sau întârzierii intervențiilor medicale.

Pentru familii, acest model înseamnă siguranță și liniște: știu că persoanele dragi sunt într-un mediu supravegheat, organizat și atent la fiecare detaliu.

„Îngrijirea adevărată înseamnă mai mult decât servicii medicale sau dotări moderne. Înseamnă să fii prezent emoțional, să asculți cu răbdare și să creezi un spațiu în care fiecare rezident se simte văzut, respectat și în siguranță. Abordarea noastră este una holistică – ne uităm nu doar la nevoile fizice, ci și la cele sociale, spirituale și emoționale. Astfel reușim să oferim nu doar confort, ci și liniște sufletească, atât seniorilor, cât și familiilor lor. Pentru noi, fiecare om contează – iar comunitatea pe care o construim zi de zi reflectă exact acest principiu”, afirmă Tania Anghel, coordonator Îngrijiri Enayati Home.

Ofertă specială de la Enayati Home: Respite Care sau îngrijire temporară pentru cei dragi

Pentru multe familii, mai ales pentru cei care pleacă pe timp de vară și au nevoie de sprijin temporar pentru părinți ori bunici, găsirea unui loc sigur și potrivit poate deveni o provocare emoțională.

Tocmai de aceea, Enayati Home oferă și programul Respite Care – îngrijire pe termen scurt pentru seniori, într-un mediu sigur, elegant și atent organizat, care include:

• Cazare în regim hotelier – cu facilități și dotări specifice nevoilor zilnice ale seniorilor

• Îngrijire personalizată și asistență medicală centrată pe nevoile pacientului – servicii medicale non-stop asigurate de medici specialiști în geriatrie

• Companie și suport 24/7 – îngrijiri specializate de nursing

• Plan de nutriție personalizat

• Acces la consulturi și investigații de specialitate

• Acces la servicii de recuperare medicală și monitorizare activă a bolilor cronice

• Activități socio-culturale.

În Enayati Home, seniorii beneficiază de îngrijiri specializate pe termen lung și de creșterea semnificativă a calității vieții. Frustrarea, neputința și sentimentul de abandon sunt complet înlăturate cu ajutorul serviciilor de nursing pe care le oferim în Enayati Home. Seniorii fac parte dintr-o comunitate frumoasă, au în permanență oameni empatici lângă ei, care îi ascultă și care evaluează evoluția stării lor de sănătate, a simptomelor, dar și a sentimentelor, fricilor sau a îngrijorărilor acestora.

Îngrijirea medicală de elită, prezența persoanelor empatice și răbdătoare, organizarea de activități de grup adecvate vârstei lor și socializarea din cadrul Enayati Home, creează mediul perfect pentru ca fiecare vârstnic rezident să se simtă ca acasă aici.

Alege pentru cei dragi Enayati Home, un centru rezidențial pentru vârstnici, unic în România, care oferă seniorilor nu doar îngrijire medicală specializată, ci și servicii complete de recuperare pentru afecțiunile cronice, totul sub același acoperiș.

Contactează-ne pentru a afla mai multe despre oferta noastră și pentru a rezerva un loc în Enayati Home! Accesează web site-ul nostru pentru mai multe informații și programează o vizită la numărul de telefon 037 44 98 198.