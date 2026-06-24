Articol publicitar

Enayati Home – un „altfel” de ACASĂ pentru seniorii care au nevoie de îngrijire și acces direct la servicii medicale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-o Românie în care populația îmbătrânește accelerat, iar nevoia de îngrijire pentru vârstnici crește constant, familiile se confruntă tot mai des cu o întrebare dificilă: cum pot asigura părinților sau bunicilor siguranță, atenție medicală și o viață demnă, atunci când nevoile lor devin complexe?

enayati home un altfel de acasa pentru seniorii care au nevoie de ingrijire i acces direct la servicii medicale2 png

De cele mai multe ori, nu este vorba despre distanțare, ci despre grijă, responsabilitate și dorința sinceră ca cei dragi să beneficieze de siguranță, supraveghere medicală și o viață cât mai bună. Pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, nevoile seniorilor se schimbă. Unii au nevoie de recuperare medicală, alții de monitorizarea bolilor cronice, sprijin în activitățile zilnice sau, pur și simplu, de companie, socializare și un mediu în care să nu se simtă singuri.

Enayati Home, parte integrantă din Enayati Medical City, redefinește conceptul de îngrijire pentru seniori în România printr-un model unic: acces la servicii medicale complete, recuperare și activități dedicate calității vieții, toate în același ecosistem medical, fără deplasări și fără fragmentarea îngrijirii.

Totul sub același acoperiș: acces la recuperare medicală, consultații de specialitate, investigații sau spitalizare, în funcție de necesități

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Enayati Home este integrarea într-un adevărat Oraș Medical. Seniorii au acces direct la consultații în policlinică, investigații imagistice, analize medicale, evaluări interdisciplinare și, atunci când situația o impune, servicii de spitalizare – totul sub același acoperiș.

Această continuitate medicală face diferența, mai ales pentru persoanele care au nevoie de monitorizare constantă, recuperare după intervenții chirurgicale, AVC, fracturi sau afecțiuni neurologice și degenerative.

„Când vorbim despre un centru rezidențial modern, vorbim despre mult mai mult decât cazare și supraveghere. Seniorii au nevoie de recuperare, de activități, de socializare și de acces rapid la servicii medicale specializate. Îngrijirea trebuie construită în jurul omului și al potențialului său, indiferent de vârstă sau patologie asociată. Vârstnicii sunt oameni cu experiență, cu resurse interioare și cu nevoie reală de sens și conexiune”, explică dr. Raluca Mitran, medic primar geriatrie-gerontologie, Enayati Home.

enayati home un altfel de acasa pentru seniorii care au nevoie de ingrijire i acces direct la servicii medicale1 png

Mai mult decât îngrijire: un mediu care susține autonomia și starea de bine

La Enayati Home, fiecare detaliu este gândit pentru a susține independența și confortul rezidenților. Camerele luminoase, spațiile comune primitoare și grădina interioară creează un mediu calm, sigur și familiar.

Seniorii participă la activități socio-culturale, ateliere creative, momente muzicale, activități de socializare și programe personalizate care încurajează implicarea și păstrarea rutinei zilnice. Pentru mulți dintre ei, acest lucru înseamnă recâștigarea încrederii și reducerea sentimentului de izolare.

Enayati Home este, de asemenea, primul centru rezidențial din România care integrează la nivel de sistem metoda Montessori pentru seniori – un model de îngrijire centrat pe persoană, aplicat inclusiv vârstnicilor cu declin cognitiv.

Prin activități adaptate, individuale și de grup, seniorii sunt încurajați să își păstreze autonomia, să își exerseze abilitățile și să rămână implicați în viața de zi cu zi.

„După ce ajungi să cunoști omul, să-l stabilizezi și să-l echilibrezi medical, fizic și emoțional, ai satisfacția că ai reușit să scoți la suprafață ce e mai bun din el. Uneori descoperi adevărate diamante. Îmbătrânirea nu înseamnă că omul își pierde valoarea sau potențialul”, adaugă dr. Raluca Mitran.

Îngrijire continuă și sprijin medical permanent

Unul dintre pilonii centrali ai Enayati Home este continuitatea îngrijirii. Echipele multidisciplinare asigură monitorizare permanentă, evaluări periodice și adaptarea planurilor de îngrijire în funcție de evoluția fiecărui rezident.

Asistența medicală este disponibilă non-stop, iar accesul rapid la investigații și specialiști reduce riscurile asociate izolării sau întârzierii intervențiilor medicale.

Pentru familii, acest model înseamnă siguranță și liniște: știu că persoanele dragi sunt într-un mediu supravegheat, organizat și atent la fiecare detaliu.

„Îngrijirea adevărată înseamnă mai mult decât servicii medicale sau dotări moderne. Înseamnă să fii prezent emoțional, să asculți cu răbdare și să creezi un spațiu în care fiecare rezident se simte văzut, respectat și în siguranță. Abordarea noastră este una holistică – ne uităm nu doar la nevoile fizice, ci și la cele sociale, spirituale și emoționale. Astfel reușim să oferim nu doar confort, ci și liniște sufletească, atât seniorilor, cât și familiilor lor. Pentru noi, fiecare om contează – iar comunitatea pe care o construim zi de zi reflectă exact acest principiu”, afirmă Tania Anghel, coordonator Îngrijiri Enayati Home.

Ofertă specială de la Enayati Home: Respite Care sau îngrijire temporară pentru cei dragi

Pentru multe familii, mai ales pentru cei care pleacă pe timp de vară și au nevoie de sprijin temporar pentru părinți ori bunici, găsirea unui loc sigur și potrivit poate deveni o provocare emoțională.

Tocmai de aceea, Enayati Home oferă și programul Respite Care – îngrijire pe termen scurt pentru seniori, într-un mediu sigur, elegant și atent organizat, care include:

• Cazare în regim hotelier – cu facilități și dotări specifice nevoilor zilnice ale seniorilor

• Îngrijire personalizată și asistență medicală centrată pe nevoile pacientului – servicii medicale non-stop asigurate de medici specialiști în geriatrie

• Companie și suport 24/7 – îngrijiri specializate de nursing

• Plan de nutriție personalizat

• Acces la consulturi și investigații de specialitate

• Acces la servicii de recuperare medicală și monitorizare activă a bolilor cronice

• Activități socio-culturale.

enayati home un altfel de acasa pentru seniorii care au nevoie de ingrijire i acces direct la servicii medicale png

În Enayati Home, seniorii beneficiază de îngrijiri specializate pe termen lung și de creșterea semnificativă a calității vieții. Frustrarea, neputința și sentimentul de abandon sunt complet înlăturate cu ajutorul serviciilor de nursing pe care le oferim în Enayati Home. Seniorii fac parte dintr-o comunitate frumoasă, au în permanență oameni empatici lângă ei, care îi ascultă și care evaluează evoluția stării lor de sănătate, a simptomelor, dar și a sentimentelor, fricilor sau a îngrijorărilor acestora.

Îngrijirea medicală de elită, prezența persoanelor empatice și răbdătoare, organizarea de activități de grup adecvate vârstei lor și socializarea din cadrul Enayati Home, creează mediul perfect pentru ca fiecare vârstnic rezident să se simtă ca acasă aici.

Alege pentru cei dragi Enayati Home, un centru rezidențial pentru vârstnici, unic în România, care oferă seniorilor nu doar îngrijire medicală specializată, ci și servicii complete de recuperare pentru afecțiunile cronice, totul sub același acoperiș.

Contactează-ne pentru a afla mai multe despre oferta noastră și pentru a rezerva un loc în Enayati Home! Accesează web site-ul nostru pentru mai multe informații și programează o vizită la numărul de telefon 037 44 98 198.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
digi24.ro
image
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
stirileprotv.ro
image
Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
gandul.ro
image
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
mediafax.ro
image
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune
fanatik.ro
image
Subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2026. Ce a picat la a doua probă a examenelor pentru clasa a 8-a
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în unanimitate premier: Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
"Telenovela" Raphinha s-a încheiat
digisport.ro
image
Avertisment pentru turiști! Bacteria Vibrio a închis mai multe plaje din Spania. De ce a fost numită „mâncătoare de țesuturi”
click.ro
image
Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Cinci tineri, suspectaţi că au golit cardul actriţei Adriana Trandafir. Ar fi făcut aproape 200 de tranzacţii
observatornews.ro
image
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
cancan.ro
image
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Pericol pe plajele Europei. Bacteria care poate provoca infecții grave se extinde rapid din cauza temperaturilor ridicate
playtech.ro
image
Schimbare la TV! După Antena 1, încă un post din România va transmite meciurile de la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
digisport.ro
image
Tragedie la Mondial: ratează următorul meci, după ce a murit mama sa
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila lui Babasha. Artistul s-a mutat chiar lângă Dorian Popa. Piesa de rezistență este geamul imens montat între baie și dormitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se pregătește unirea României cu Republica Moldova! Propunere legislativă depusă de S.O.S România, adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Senatul, forul decizional
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Câți bani de buzunar le mai dau românii copiilor adolescenți. „De fiecare dată apar discutii că nu ii ajung și că toți ceilalți au mai mult"
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Rebel Wilson foto profimedia jpg
Umilința supremă! Fostul ei iubit a povestit lumii întregi, de pe scenă, cum și-a pierdut ea virginitatea
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”