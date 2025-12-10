De la tratamente la prevenție: rolul farmaciilor moderne în protejarea sănătății digestive

Sărbătorile de iarnă vin cu bucuria reuniunilor în familie și a revederii cu prietenii dragi, dar și cu un veritabil test de rezistență pentru sistemul digestiv, devenit deja clasic.

Pentru mulți dintre noi, zilele dintre Crăciun și Anul Nou înseamnă mese bogate, combinații mai puțin inspirate, porții mai mari decât de obicei și un ritm alimentar complet diferit față de cel din restul anului. Toate acestea pot provoca disconfort abdominal, arsuri gastrice, senzație de plenitudine sau și mai grav colică biliară și pancreatită. Acestea din urmă sunt, din păcate, unele dintre cele mai frecvente motive de de prezentare la Urgențe în perioada sărbătorilor, medicii declarându-se adesea copleșiți de numărul mare de cazuri.

Tocmai de aceea, în ultimii ani, farmaciile moderne s-au alăturat tot mai activ eforturilor de prevenție a acestor episoade neplăcute. Astfel, ele au devenit un real sprijin pentru comunitate, transformându-se din simple puncte de eliberare a medicamentelor în adevărate centre de consiliere. Aici, fiecare persoană poate găsi rapid soluții adaptate propriilor nevoi, primind explicații clare și recomandări personalizate. În acest scop, rețelele mari, precum Catena, le asigură farmaciștilor programe de formare continuă, astfel încât aceștia să fie mereu la zi cu informațiile medicale actuale, ca să poată ghida corect pacienții. Or, într-o perioadă în care tentațiile culinare sunt la tot pasul, informarea corectă și accesul la recomandări sigure contribuie semnificativ la menținerea confortului digestiv și a stării de bine.

Bunătățile tradiționale și impactul lor asupra digestiei

Preparatele românești sunt fără doar și poate apetisante, dar în egală măsură reprezintă și o provocare pentru organele implicate în digestie. Meniurile din care nu lipsesc salata boeuf, sarmalele, cârnații, caltaboșii, toba, lebărul, piftia, fripturile, cozonacul, turta dulce, prăjiturile și bomboanele pot depăși capacitatea obișnuită a sistemului nostru digestiv, în special în ceea ce privește procesarea grăsimilor și a proteinelor. Un rol crucial în acest sens îl au vezica biliară și pancreasul, întrucât sunt responsabile de secreția de bilă și producerea de enzime digestive.

Pe lângă abundența alimentară, și factorii fiziologici pot amplifica problemele digestive. De exemplu, procesul de îmbătrânire este asociat cu o scădere treptată a secreției enzimelor pancreatice. Un studiu publicat în „Digestion” a arătat că nivelurile unor enzime esențiale scad liniar odată cu vârsta, încă de pe la 30 de ani, inclusiv la persoane aparent sănătoase. Această diminuare naturală poate face ca mesele copioase, specifice Sărbătorilor, să fie resimțite mai intens. Drept urmare, chiar și cei fără afecțiuni digestive cronice se pot confrunta cu:

· balonare

· digestie lentă

· greață după o masă copioasă

· reflux gastroesfagian

· durere epigastrică sau crampe

· senzație de plenitudine după mese relativ mici

Pentru evitarea acestui tip de consecințe, în farmacii sunt disponibile preparate moderne, concepute pentru sprijin digestiv. Vorbim aici de complexe enzimatice și extracte biliare, care pot oferi suportul necesar sistemului digestiv atunci când acesta este suprasolicitat.

Cum ajută enzimele digestive

Fără enzime, organismul ar avea dificultăți majore în procesarea alimentelor, iar balonarea, senzația de greutate după masă și lipsa de energie ar deveni probleme constante. Aceste molecule specializate sunt secretate de-a lungul întregului tract digestiv. Procesul începe chiar din cavitatea bucală, unde amilaza salivară (enzimă produsă de pancreas și glandele salivare, care descompune carbohidrații complecși în zaharuri mai simple, care pot fi absorbite de corp) descompune primii carbohidrați. De aceea, mestecatul temeinic, fără grabă, nu este doar o simplă recomandare. Este cu adevărat important, deoarece ușurează munca întregului sistem digestiv.

În stomac, intervine pepsina, enzima responsabilă pentru fragmentarea proteinelor în componente mai mici, pregătindu-le pentru digestia finală. Adevăratul „maestru de ceremonii” al digestiei este însă pancreasul. Pancreasul produce zilnic aproximativ 227 de grame de suc digestiv, bogat în enzime. Aceste sucuri se varsă în duoden, prima porțiune a intestinului subțire, unde se combină cu bila, un alt suc digestiv important produs de ficat și stocat în vezica biliară. Această „întâlnire” este esențială pentru digestia completă a grăsimilor, carbohidraților și proteinelor.

În duoden, sub acțiunea bilei și enzimelor pancreatice - amilaza, proteaza și lipaza - , mâncarea este descompusă în molecule suficient de mici pentru a putea fi absorbite în sânge. Practic, aici are loc finalul maratonului digestiv: nutrienții devin disponibili pentru energie, regenerare celulară și funcționarea optimă a organismului.

Amilaza, sprijin pentru digestia carbohidraților

Responsabilă pentru descompunerea amidonului în zaharuri simple, amilaza contirbuie la o digestie mai ușoară a pâinii, cozonacului și garniturilor bogate în carbohidrați. De aceea, de Crăciun și Anul Nou, când consumul de carbohidrați crește, aportul suplimentar de amilază poate ajuta la reducerea disconfortului postprandial.

Un studiu clinic publicat în „Journal of Medicinal Food”, a evaluat un complex multienzimatic care includea amilază la pacienți cu dispepsie funcțională (caracterizată de simptome ca durere abdominală, balonare, senzație de sațietate rapidă și greață). Rezultatele au arătat o reducere semnificativă a balonării și a senzației de plenitudine comparativ cu placebo, iar tolerabilitatea a fost foarte bună.

Efecte benefice similare au scos la eveală și studiului din 2023 apărut în revista „Beneficial Microbes”, care a implicat 60 adulți cu frecvente simptome gastrointestinale. Rezultatele au arătat că, față de placebo, administrarea, timp de șase săptămâni, a unui amestec de amilază cu probiotice a redus semnificativ disconfortul digestiv, cu o tolerabilitate excelentă.

Lipaza, esențială pentru digestia grăsimilor

În perioada Sărbătorilor, lipaza devine una dintre cele mai importante enzime, deoarece mesele tradiționale sunt bogate în grăsimi. Această enzimă acționează împreună cu bila, produsă de ficat, pentru a le descompune. Atunci când cantitatea secretată de lipază este insuficientă, scade capacitatea organismului de a absorbi grăsimile, dar și vitaminele liposolubile importante (A, D, E, K).

De aceea, în caz de deficit, suplimentarea aportului de lipază se devodește a fi de foarte mare ajutor. Există și dovezi clinice solide în acest sens, precum cele oferite de studiul publicat în „American Journal of Gastroenterology”. Acesta a arătat că administrarea unui produs cu lipază a crescut coeficientul de absorbție a grăsimilor cu peste 32 % față de placebo, în cazul persoanelor care suferă de insuficință pancreatică exocrină (IPE), o afecțiune caracterizată de o producție inadecvată de enzime necesare digestiei. A redus și simptomele deranjante, precum steatoreea (prezența unei cantități excesive de grăsime în scaun, rezultatul absorbției intestinale deficitare a grăsimilor alimentare), balonarea și disconfortul abdominal.

Proteaza ajută digestia proteinelor

Pentru a face față cu brio consumului de alimente predominant proteice, precum carnea, ouăle sau brânzeturile, sistemul digestiv are nevoie de protează. Aceasta descompune proteinele în peptide și aminoacizi, facilitând digestia și absorbția lor. În plus, poate contribui la suprimarea unor germeni intestinali, deoarece unele bacterii sau drojdii nu pot supraviețui la niveluri ridicate de peptide libere.

Un studiu clinic publicat în „Biomedicine & Pharmacotherapy”, în 2023, a raportat că administrarea unui produs cu protează (alături de lipază și amilază) a condus la o reducere semnificativă a simptomelor în cazul persoanelor cu dispepsie funcțională, un tip de indigestie cronică. Îmbunătățirile au apărut după câteva zile de utilizare, cu tolerabilitate bună și fără efecte adverse notabile.

„Digestie Sănătoasă” de la Naturalis

Pentru că de Sărbători, ispitele culinare sunt multe și irezistibile, iar factorii care pot favoriza apariția disconfortului digestiv se pot suprapune cu ușurință, multe farmacii au creat kit-uri speciale pentru momentele în care digestia este suprasolicitată și are nevoie de un ajutor punctual.

Printre opțiunile practice recomandate în astfel de situații se află și pachetul „Digestie Sănătoasă”, disponibil în farmaciile Catena, care reunește două produse Naturalis cu acțiune complementară: Efi-Digest (complex enzimatic) și Bil-Ex (săruri biliare). Împreună, ele acoperă atât partea enzimatică a digestiei, cât și pe cea în care bila participă la procesarea grăsimilor.

Efi-Digest asigură pancreatină – un amestec natural de amilază, lipază și protează – sub formă de comprimate gastrorezistente, formulate pentru a elibera enzimele în intestinul subțire, adică exact acolo unde organismul are cea mai mare nevoie de ele. Suplimentarea poate ajuta la descompunerea carbohidraților, proteinelor și grăsimilor după mesele copioase, reducând disconfortul instalat după masă.

Bil-Ex conține extract de bilă bovină purificată, util mai ales când digestia grăsimilor este dificilă, cum se întâmplă frecvent după consumul preparatelor prezente pe mesele festive. Prin facilitarea emulsionării grăsimilor, preparatul poate contribui la o digestie mai ușoară și la diminuarea senzației de greutate după masă.

Fără a anula nevoia de cumpătare, administrarea acestor produselor, conform indicațiilor și la recomandarea farmacistului, poate susține confortul digestiv pe tot parcursul sărbătorilor.

