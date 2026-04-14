De ce tot mai multe femei renunță la sala de fitness și ce aleg în loc

Piața globală de fitness nu mai arată ca acum zece ani. Sălile tradiționale cresc în continuare, dar sunt remodelate din interior de o schimbare culturală profundă. Femeile redefinesc conceptul de fitness, iar alternative precum studiourile tip boutique și Pilates Reformer se extind rapid.

De la săli cu greutăți la o piață de fitness hibridă

În ultimul deceniu, mai ales după pandemia de COVID-19, piața de fitness s-a transformat dintr-un model bazat pe subscripții într-un ecosistem divers, format din săli de fitness, studiouri boutique și platforme digitale pentru antrenamente. La nivel global, industria de fitness valorează peste 170 de miliarde de euro și continuă să crească în fiecare an. Sălile tradiționale dețin în continuare cea mai mare cotă de venituri, însă nu mai au monopol asupra modului în care oamenii fac mișcare.

Pandemia i-a forțat temporar pe oameni să renunțe la cluburi și să apeleze la antrenamente acasă, platforme digitale și sport în aer liber. Ceea ce la început părea a fi un declin fără întoarcere pentru sălile fizice s-a dovedit a fi doar o pauză. În 2023 și 2024, piața de fitness a înregistrat creșteri puternice atât în termeni de venituri, cât și de abonați. Totuși, deși clienții au revenit în săli, așteptările lor s-au schimbat. Membrii doresc acum flexibilitate, personalizare și un sentiment de sens dincolo arderea caloriilor.

În Europa, numărul abonamentelor a crescut de la aproximativ 67,7 milioane în 2023 la 71,6 milioane în 2024, în timp ce veniturile totale ale cluburilor de fitness și wellness au ajuns la circa 36 de miliarde de euro, impulsionate atât de prețuri mai mari, cât și de deschiderea de noi cluburi.

Sentimentul oamenilor despre sălile tradiționale în 2025-2026

Pentru mulți, sala de fitness modernă nu mai este doar un loc în care mergi pentru a fi în formă, ci, mai degrabă, un mediu social. Sondajele și rapoartele din industrie arată că oamenii asociază din ce în ce mai mult exercițiul fizic cu sănătatea mintală, reducerea stresului și longevitatea pe termen lung, nu doar cu aspectul fizic. De asemenea, antrenamentul de forță, odinioară o nișă dominată de culturiști și sportivi de performanță, a ajuns în centrul atenției. Mulți membri ai sălilor de fitness se așteaptă ca acestea să integreze tehnologii precum aplicații pentru rezervări și monitorizare, dispozitive wearable, programe online și participare hibridă. În același timp, deși mulți oameni apreciază rezultatele și starea generală de bine asociate antrenamentelor, nu își mai doresc medii aglomerate, impersonale sau intimidante.

Anxietatea față de sală (gymtimidation) a devenit un termen consacrat. Un sondaj din 2025 a arătat că peste 40% dintre oameni evită să facă mișcare din cauza anxietății legate de mersul la sală, femeile fiind mai afectate decât bărbații. Motivele frecvente includ teama de a fi judecați, lipsa de experiență în utilizarea echipamentelor și disconfortul față de ținutele sport și expunerea corporală. Acești factori reprezintă principalele motive pentru care alternativele au câștigat tot mai mult teren.

Intimidarea și prejudecățile resimțite în sălile de fitness

Studiile arată constant că multe femei se simt în continuare inconfortabil în sălile tradiționale de fitness. Un sondaj realizat în Marea Britanie pe 3.000 de persoane care nu merg la sală a arătat că 1 din 3 respondenți se temeau că nu se vor integra. Peste jumătate dintre femei (53%) au spus că hainele sport mulate le descurajează, 32% au invocat intimidarea ca principală barieră, iar 43% au declarat că s-ar simți complexate de aspectul abdomenului lor în timpul antrenamentelor.

În 2026, un studiu care analizează experiența femeilor în sălile de sport mixte, a scos la iveală bariere precum privirile insistente asupra corpului, atenția nedorită din partea bărbaților și un sentiment constant de a nu fi niciodată suficient de bună. Multe femei au declarat că simt nevoia să lupte pentru spațiul lor și pentru a fi luate în serios în zonele cu greutăți libere.

Aceste costuri invizibile sunt exact ceea ce le împinge pe femei către medii percepute ca fiind mai sigure, mai atent curatoriate și care înțeleg cu adevărat nevoile lor.

Ascensiunea alternativelor

Studiouri de fitness tip boutique: intimitate, identitate și comunitate

Dintr-o simplă tendință de nișă, studiourile de fitness boutique s-au transformat într-o componentă dominantă pe piața globală. Vorbim despre spații intime, specializate pe în precum Pilates, Yoga, Barre, HIIT sau Box. În Europa, piața este estimată să își dubleze valoarea până în 2031. Succesul lor se bazează pe o rețetă complet diferită de cea a sălilor clasice. Spre deosebire de sălile tradiționale, accentul este pe grupuri mici, atenție sporită din partea antrenorilor și design interior atrăgător, completat de lumini și muzică. Astfel, deși clienții plătesc un preț superior, adesea dublu față de un abonament obișnuit, simt că primesc o valoare superioară, dezvoltând un sentiment de apartenență.

Acest model este deosebit de atractiv pentru femei, deoarece elimină din start disconfortul sălilor tradiționale, teama de a fi judecate, lipsa de îndrumare clară și cultura predominant masculină. Trecând pragul unui studio boutique, ele găsesc nu doar antrenori dedicați și programe bine structurate, ci și o comunitate care le oferă siguranță și susținere.

Pilates Reformer, forță cu impact redus

Pilates Reformer este segmentul cu cea mai rapidă expansiune. Piața globală de Pilates Reformer a fost evaluată la aproximativ 97 de milioane de euro în 2023. Cu o rată anuală de creștere de peste 5%, se estimează că valoarea pieței va depăși 149 de milioane de euro până în 2031.

Analize mai largi estimează că piața echipamentelor de Pilates Reformer va crește cu 8-12% anual în următorul deceniu, depășind semnificativ multe categorii de echipamente din sălile tradiționale.

Succesul antrenamentelor de Pilates Reformer în rândul femeilor se bazează pe intensitatea antrenamentelor și sănătatea pe termen lung, ajutând la ameliorarea durerilor de spate, îmbunătățirea posturii și protejarea articulațiilor. Antrenamentele sunt adesea cu impact redus, axate pe mușchii posturali, fesieri și zona mediană.

Yoga, de la nișă la mainstream

Yoga, odinioară o nișă în sălile de sport convenționale, a ajuns astăzi în centrul narațiunii. Se aliniază perfect cu tranziția de la obiective pur estetice la abordare holistică, îmbinând flexibilitatea, forța, respirația și sănătatea mintală.

Formatele minte–corp (yoga, mobilitate, tehnici de respirație, meditație) ocupă un loc important în rapoartele de tendințe din wellness, mai ales în Europa, unde starea de bine mintală și gestionarea stresului sunt priorități majore pentru consumatori. Pentru multe femei care nu suportă presiunea sau spiritul competitiv al sălilor tradiționale, studiourile de yoga oferă o alternativă axată pe echilibru emoțional și comunitate.

Antrenamente în aer liber, comunitate și centre de wellness

În multe orașe europene, comunitățile de sport în aer liber, precum cluburile de alergare sau grupuri de calistenie, au devenit o alternativă puternică. Acesta combină aerul curat, conexiunea socială și atmosfera mai relaxată, fără presiunea vestimentației sau a performanței, ceea ce multe femei găsesc a fi mult mai confortabil decât în sălile tradiționale.

În același timp, centrele de wellness și conceptele axate pe recuperare (saună, terapie cu infraroșu, terapie prin compresie, antrenamente de forță integrate cu kinetoterapie, masaj) răspund atât unei demografii în curs de îmbătrânire, cât și interesului femeilor pentru longevitate și reducerea stresului. Aceste centre poziționează exercițiul fizic ca o componentă dintr-un ecosistem mai larg.

Următorul capitol al fitness-ului este scris de femei

Evoluția pieței de fitness din ultimul deceniu nu este doar despre tehnologie sau modele de afaceri noi, este, în esență, despre cultură, identitate și siguranță. Deși, sălile tradiționale continuă să crească la nivel global, sunt remodelate din interior de membri care își doresc mai mult decât benzi de alergat și exerciții la aparatele tradiționale.

Femeile se află în centrul acestei schimbări. Ele îmbrățișează forța, caută abordări holistice și, atunci când este necesar, renunță la spațiile în care se simt judecate sau nesigure. Disconfortul față de mediul din sălile de sport a alimentat ascensiunea studiourilor boutique, a conceptelor de Pilates Reformer, a platformelor digitale și a centrelor de wellness care promit accesul într-o comunitate și siguranță psihologică.

