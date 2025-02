De ce exercițiile fizice intense nu te ajută să slăbești

Un nou studiu arată că numărul de calorii pe care le ardem în fiecare zi rămân într-un interval relativ constant de aproximativ 3.000, indiferent de nivelul de activitate fizică. Antropologul Herman Pontzer explică de ce metabolismul uman nu poate fi accelerat prin sport și de ce dieta joacă un rol crucial în controlul greutății corporale.

Cu toate că majoritatea oamenilor cred că exercițiile fizice intense sunt cheia pierderii în greutate, antropologul Herman Pontzer, profesor la Universitatea Duke, susține contrariul. Potrivit cercetărilor sale, metabolismul uman este programat să mențină un echilibru energetic stabil, indiferent de cât de activi suntem.

Pontzer și echipa sa au studiat Hadza, un trib de vânători-culegători din Tanzania, care este de 5 până la 10 ori mai activ fizic decât omul modern. Chiar dacă „Hadza sunt mai activi din punct de vedere fizic (decât un occidental mediu), nu există nicio diferență vizibilă în totalul caloriilor arse pe zi”, a declarat Pontzer într-un interviu pentru Harvard Kenneth C. Griffin Graduate School of Arts and Sciences.

Această descoperire sugerează că organismul uman compensează efortul fizic prin economisirea de energie în alte procese biologice, cum ar fi funcționarea sistemului imunitar sau reproducerea. Astfel, exercițiile fizice, deși benefice pentru sănătate, nu sunt cea mai eficientă metodă de slăbire.

Studiile arată că sportul singur duce la o scădere modestă, de aproximativ 2 kilograme pe an, chiar și în cazul unui program de antrenament intens. De fapt, controlul greutății depinde mai mult de alimentație decât de numărul de ore petrecute la sală. „Este vorba despre aportul caloric – ceea ce mâncăm influențează mult mai mult greutatea decât câte calorii ardem”, explică Pontzer.

Deși exercițiile fizice nu accelerează metabolismul, ele aduc numeroase beneficii pentru sănătate, precum „scăderea nivelului de inflamație. Ne scade reactivitatea la stres. Obține hormoni de reproducere într-un fel de interval mai sănătos, nu genul de niveluri de testosteron și estrogen vertiginoase pe care le puteți vedea la persoanele sedentare”, susține Pontzer. Astfel, sportul rămâne esențial pentru un stil de viață sănătos, chiar dacă nu este soluția magică pentru slăbit.