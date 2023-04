Cum funcționează dependența de mâncare și cât este de toxică. Experiența groaznică a unei femei: „Este o boală care nu poate fi tratată“

Un nou studiu arată că 1 din 8 persoane cu vârsta peste 50 de ani are o dependență de alimente, iar cele ultra-procesate joacă un rol cheie. În SUA, o proporție semnificativă a persoanelor în vârstă au o relație nesănătoasă cu alimentele.

Raportul, care a fost realizat de Universitatea din Michigan National Poll on Healthy Aging, a descoperit, de asemenea, că aproape jumătate dintre adulții în vârstă au cel puțin un simptom de dependență față de alimentele foarte procesate.

Dependența de alimente descrie un comportament alimentar care implică consumarea în exces a unor alimente. Persoanele cu dependență de alimente au tendința de a experimenta simptome cum ar fi: pierderea controlului asupra cât de mult mănâncă, pofte intense, și doresc să mănânce continuu anumite alimente, în ciuda consecințelor negative. Totodată, dacă reduc acest consum experimentează stări de agitație, iritabilitate și depresie, arată coautorul studiului, Ashley Gearhardt , profesor asociat la departamentul de psihologie de la Universitatea Michigan, relatează Yahoo Life.

Mult zahăr, sare și grăsimi

Dependența de alimente este adesea legată de mâncarea ultra-procesată, care conține mult zahăr, sare și grăsimi, pentru a le face foarte gustoase, este de părere Keri Gans, autoarea cărții The Small Change Diet.

„Când sunt consumate, ele duc la eliberarea de dopamină în creierul nostru și ne lasă să ne dorim din ce în ce mai mult această stare”, spune ea.

Experții spun că acest lucru se face intenționat. „Există dovezi că industria alimentară proiectează alimente ultra-procesate pentru a fi extrem de apetisante, pentru a maximiza pofta de mâncare și pentru a ne face să dorim din ce în ce mai mult”, spune Gearhardt.

"Acest lucru este bun pentru profit, dar nu este bun pentru sănătatea noastră. De asemenea, aceste alimente ultra-procesate sunt ieftine, accesibile, convenabile și puternic comercializate, ceea ce face să le reziști mai greu".

Dependența de alimente este de obicei legată de emoții, oamenii „mâncând pentru a încerca să se simtă mai bine”, precizează medicul Sonya Angelone, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică. „Cu toate acestea, de obicei ajunge să-i facă să se simtă mai rău”, spune ea.

Ce stări supărătoare apar

Dependența de alimente poate fi asociată cu o mulțime de sentimente supărătoare, spune Gearhardt, iar oamenii se luptă adesea să nu mai consume alimente de care sunt dependenți. „Dacă relația ta cu alimentele ultra-procesate îți provoacă multă suferință sau îți afectează capacitatea de a fi eficient în propria ta viață, ar putea fi timpul să cauți ajutor profesionist”, spune ea.

Având în vedere că alimentele ultraprocesate, cum ar fi chipsurile, prăjiturile, produsele de patiserie și fast-food-urile sunt disponibile și promovate în societate, poate fi dificil să știi dacă ai o dependență de alimente sau doar îți plac unele dintre ele. Dar oamenii care au experimentat dependența de alimente spun că acest lucru poate fi o experiență groaznică.

Nicio dietă nu a funcționat

Sara Somers nu auzise niciodată expresia „dependență de mâncare” până la vârsta de 30 de ani, când a început să meargă la întâlnirile Overeaters Anonymous. „Am mâncat din coșul de gunoi, pentru a încerca să recuperez mâncarea pe care am aruncat-o ”, spune Somers. "Dependența de mâncare m-a adus în acest loc groaznic. A fost dezgustător și îngrozitor!"

Somers spune că era dependentă de alimentele zaharoase, precum și de diferite tipuri de carbohidrați. „Eram supraponderală, așa că am început să țin dietă”, spune Somers pentru Yahoo Life. „Dar cu cât țineam mai multă dietă, cu atât nu a funcționat. Am continuat să mă îngrăș din ce în ce mai mult. Am avut un sentiment de eșec și eram convinsă că acest lucru nu va funcționa niciodată”.

Somers spune că a început să mănânce în exces. „Când aveam poftă mâncam cât de mult puteam, oricând puteam”, spune ea. De asemenea, a început să abuzeze de alcool, deoarece unele diete nu aveau restricții cu privire la alcool. „Cred că ceea ce îmi doream mai mult decât orice pe lume era să fiu altcineva”, spune femeia.

Datorită unui program în 12 pași prin Alcoolicii Anonimi, supravegheată de specialiști a reușit să găsească tratamentul potrivit. A renunțat la zahăr și carbohidrați, iar ușor-ușor, poftele au dispărut. De 16 ani mănâncă după un anumit program, a învățat să gătească și să controleze dimensiunea porțiilor. În ciuda câștigurilor pe care le-a făcut, Somers spune că încă se consideră dependentă de mâncare. „Este o boală care nu poate fi vindecată – poate fi doar fi ținuță sub control”, spune ea.