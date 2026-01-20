search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Congelarea pâinii, mai mult decât un truc de păstrare: beneficii pentru glicemie și digestie

Publicat:

Păstrarea pâinii în congelator poate face mai mult decât să-i prelungească termenul de valabilitate. Specialiștii în nutriție și cercetările recente arată că acest proces poate modifica subtil modul în care pâinea influențează digestia, nivelul zahărului din sânge și sănătatea intestinală, oferind avantaje dincolo de simpla comoditate, scrie HuffPost.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Cum schimbă congelarea pâinea la nivel molecular

Secretul stă într-un proces natural numit retrogradarea amidonului. În timpul coacerii, amidonul din pâine devine mai ușor de digerat. Însă când pâinea se răcește, este congelată și apoi decongelată, o parte din acest amidon se reorganizează într-o formă numită amidon rezistent.

Acest tip de amidon este mai greu de descompus de organism și se comportă similar fibrelor alimentare. Specialiștii explică că amidonul rezistent ajunge în colon, unde susține o digestie mai sănătoasă, în timp ce absorbția sa în intestinul subțire este redusă. Congelarea favorizează această transformare și păstrează textura pâinii mai bine decât refrigerarea, care tinde să o usuce rapid.

Beneficii pentru glicemie și digestie

Amidonul rezistent nu se transformă rapid în glucoză, ceea ce înseamnă că pâinea congelată și apoi decongelată poate avea un indice glicemic mai scăzut decât pâinea proaspătă. Studiile arată că procesul de congelare, decongelare și chiar prăjire ulterioară poate reduce creșterile bruște ale glicemiei, comparativ cu feliile proaspăt coapte.

Acest efect poate fi util mai ales pentru persoanele cu rezistență la insulină sau diabet de tip 2, deoarece absorbția mai lentă a carbohidraților ajută la prevenirea variațiilor mari ale glicemiei și insulinei, susținând un nivel de energie mai stabil pe parcursul zilei.

Impact asupra sănătății intestinale

Amidonul rezistent joacă un rol important și în sănătatea intestinului. Odată ajuns în colon, acesta este fermentat de bacteriile benefice, care produc acizi grași cu lanț scurt, inclusiv butirat. Acești compuși hrănesc celulele colonului, reduc inflamația și contribuie la menținerea barierei intestinale.

Cercetările sugerează că acești acizi grași pot influența și hormonii care reglează apetitul, asociindu-se cu senzația de sațietate. Deși efectul este modest, experții spun că poate sprijini controlul apetitului într-o alimentație echilibrată.

Nu doar pâinea beneficiază de acest efect

Același proces se aplică și altor alimente bogate în amidon, precum orezul, pastele și cartofii. Gătirea, răcirea și reîncălzirea lor poate reduce impactul asupra glicemiei. Totuși, specialiștii subliniază că porțiile și calitatea generală a dietei rămân esențiale pentru o alimentație sănătoasă.

Cum alegi pâinea pentru beneficii maxime

Congelarea funcționează cel mai bine când este combinată cu alegeri nutritive. Pâinea integrală, cea din cereale încolțite sau cu semințe oferă mai multe fibre, iar un conținut redus de zahăr ajută la menținerea unui nivel mai sănătos al glicemiei. Congelarea acestor tipuri de pâine poate amplifica beneficiile fără a afecta gustul sau textura.

Deși congelarea pâinii nu este o soluție miraculoasă, experții spun că poate fi un pas simplu și practic către un consum mai sănătos de carbohidrați.

